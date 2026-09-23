Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt

Súlyos közúti balesethez riasztották a segesvári tűzoltókat a Dánosi-tető térségébe szerdára virradóan. A balesetet követően az érintett személygépkocsi kigyulladt, a sofőrt ki kellett menteni.

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A járműben egyetlen személy tartózkodott, akit a mentőegységek kiérkezése előtt az arra közlekedők menekítettek ki az autóból.

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A Segesvár közelében található helyszínre egy tűzoltóautó, egy műszaki mentésre alkalmas jármű, két SMURD-egység – köztük egy mobil intenzív terápiás egység –, valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat egysége vonult ki.