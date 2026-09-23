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Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Súlyos közúti balesethez riasztották a segesvári tűzoltókat a Dánosi-tető térségébe szerdára virradóan. A balesetet követően az érintett személygépkocsi kigyulladt, a sofőrt ki kellett menteni.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 08:422026. szeptember 23., 08:42

2026. szeptember 23., 09:012026. szeptember 23., 09:01

A járműben egyetlen személy tartózkodott, akit a mentőegységek kiérkezése előtt az arra közlekedők menekítettek ki az autóból.

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A Segesvár közelében található helyszínre egy tűzoltóautó, egy műszaki mentésre alkalmas jármű, két SMURD-egység – köztük egy mobil intenzív terápiás egység –, valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat egysége vonult ki.

A balesetben súlyosan megsérült egy ember,

őt a SMURD egyik egysége a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállította további szakorvosi ellátásra – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

A baleset pontos körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.

Marosszék Baleset Segesvár
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