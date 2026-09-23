Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Súlyos közúti balesethez riasztották a segesvári tűzoltókat a Dánosi-tető térségébe szerdára virradóan. A balesetet követően az érintett személygépkocsi kigyulladt, a sofőrt ki kellett menteni.
2026. szeptember 23., 08:422026. szeptember 23., 08:42
2026. szeptember 23., 09:012026. szeptember 23., 09:01
A járműben egyetlen személy tartózkodott, akit a mentőegységek kiérkezése előtt az arra közlekedők menekítettek ki az autóból.
A Segesvár közelében található helyszínre egy tűzoltóautó, egy műszaki mentésre alkalmas jármű, két SMURD-egység – köztük egy mobil intenzív terápiás egység –, valamint a Maros Megyei Mentőszolgálat egysége vonult ki.
őt a SMURD egyik egysége a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára szállította további szakorvosi ellátásra – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
A baleset pontos körülményeit az illetékes hatóságok vizsgálják.
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