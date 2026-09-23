Ijesztőnek tűnő hangok a természetben – hegyimentők igazítanak el

Megkezdődött a szarvasfélék párzási időszaka, és a bőgő szarvasbikák ijesztő hangokat adhatnak ki, de ez önmagában még nem vészhelyzet – figyelmeztetnek a suceavai hegyimentők.

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A hegyvidéki területeken túrázók figyelmét hívják fel a suceavai hegyimentők, hogy ebben az időszakban akár ijesztőnek is tűnő hangokat hallani a természetben. „Ezeket általában bőgő szarvasbikák adják ki” – magyarázzák a hegyimentők posztjában, egy videóval is alátámasztva felhívásukat.

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„Annak a valószínűsége, hogy egy medve adja ki ezeket a hangokat, nagyon kicsi” – írják, hozzátéve, hogy az 112-t valódi vészhelyzet esetén kell hívni.