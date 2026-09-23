Az úton lángolt egy kotrógép

Tűz miatt alakult ki forgalmi fennakadás a Dicsőszentmártonhoz tartozó Őrhegyen: egy kotrógép gyulladt ki az úttesten.

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A helyszínre a marosludasi hivatásos tűzoltók érkeztek egy tűzoltóautóval, valamint egy SMURD-egységgel. A lángokat sikerült lokalizálniuk, majd teljesen eloltották a tüzet.

A tűzesetben senki nem sérült meg, a kotrógép azonban teljesen kiégett.

A beavatkozás és a kiégett munkagép miatt az érintett útszakaszon jelenleg egy sávon halad a forgalom, ezért a közlekedés nehézkes – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

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A sofőröknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük a környéken, és számolni kell a forgalmi fennakadással.