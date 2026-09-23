Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az úton lángolt egy kotrógép

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tűz miatt alakult ki forgalmi fennakadás a Dicsőszentmártonhoz tartozó Őrhegyen: egy kotrógép gyulladt ki az úttesten.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 10:162026. szeptember 23., 10:16

2026. szeptember 23., 10:282026. szeptember 23., 10:28

A helyszínre a marosludasi hivatásos tűzoltók érkeztek egy tűzoltóautóval, valamint egy SMURD-egységgel. A lángokat sikerült lokalizálniuk, majd teljesen eloltották a tüzet.

A tűzesetben senki nem sérült meg, a kotrógép azonban teljesen kiégett.

A beavatkozás és a kiégett munkagép miatt az érintett útszakaszon jelenleg egy sávon halad a forgalom, ezért a közlekedés nehézkes – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Hirdetés

A sofőröknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük a környéken, és számolni kell a forgalmi fennakadással.

Marosszék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Az ürüléke buktatta le a református kollégium udvarára betévedt medvét
Elektronikus személyi: alaptalan félelmek, valós bonyodalmak
Megvált edzőjétől a szuperligás klub az újabb vereség után
Wass Albert-ábrázolásként több Vándor székely-szobormásolat található Magyarországon
Hármas holtverseny az Udvarhely körzeti élén
Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Az ürüléke buktatta le a református kollégium udvarára betévedt medvét
Székelyhon

Az ürüléke buktatta le a református kollégium udvarára betévedt medvét
Elektronikus személyi: alaptalan félelmek, valós bonyodalmak
Székelyhon

Elektronikus személyi: alaptalan félelmek, valós bonyodalmak
Megvált edzőjétől a szuperligás klub az újabb vereség után
Székely Sport

Megvált edzőjétől a szuperligás klub az újabb vereség után
Wass Albert-ábrázolásként több Vándor székely-szobormásolat található Magyarországon
Krónika

Wass Albert-ábrázolásként több Vándor székely-szobormásolat található Magyarországon
Hármas holtverseny az Udvarhely körzeti élén
Székely Sport

Hármas holtverseny az Udvarhely körzeti élén
Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Nőileg

Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 23., szerda

Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére

Több mint nyolc millió lejt nyert Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a községháza felújítására és bővítésére. A munkálatok idejére az épületet, amelyben háziorvosi rendelők is működnek, ki kell üríteni.

Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére
Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére
2026. szeptember 23., szerda

Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére
Hirdetés
2026. szeptember 23., szerda

Hitelintézeti dolgozónak adta ki magát – több mint húszezer lejes kárt okozhatott egy fiatal

Online hitelekkel csalt ki személyes és banki adatokat két Maros megyei károsulttól egy 26 éves, Galac megyei férfi. A gyanú szerint több hitelt is felvett a nevükben, majd egyikük bankkártyájáról is pénzt utalt el. Őrizetbe vették.

Hitelintézeti dolgozónak adta ki magát – több mint húszezer lejes kárt okozhatott egy fiatal
Hitelintézeti dolgozónak adta ki magát – több mint húszezer lejes kárt okozhatott egy fiatal
2026. szeptember 23., szerda

Hitelintézeti dolgozónak adta ki magát – több mint húszezer lejes kárt okozhatott egy fiatal
2026. szeptember 23., szerda

Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén

Négy embert a hivatásos tűzoltóknak kellett kimenekíteniük egy ludasi tömbház alsóbb emeleteiről, miután tűz ütött ki az épület negyedik emeleti lakásában. További 38 lakó önállóan hagyta el az épületet.

Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén
Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén
2026. szeptember 23., szerda

Kigyulladt tömbházból menekültek a lakók az éjszaka közepén
2026. szeptember 23., szerda

Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt

Súlyos közúti balesethez riasztották a segesvári tűzoltókat a Dánosi-tető térségébe szerdára virradóan. A balesetet követően az érintett személygépkocsi kigyulladt, a sofőrt ki kellett menteni.

Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt
Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt
2026. szeptember 23., szerda

Kigyulladt autóból mentették ki a sofőrt
Hirdetés
2026. szeptember 22., kedd

Az eredeti ár többszörösére is túllicitálták egymást a lakók egy tömbháznegyedi parkolóhelyre

Az autók száma folyamatosan nő, a parkolóhelyeké már kevésbé, így megtörténik, hogy egymást licitálják túl a lakók, hogy a tömbházuk előtt hagyhassák a kocsit. Így történt ez Marosludason is, ahol most osztják szét a szabad helyeket.

Az eredeti ár többszörösére is túllicitálták egymást a lakók egy tömbháznegyedi parkolóhelyre
Az eredeti ár többszörösére is túllicitálták egymást a lakók egy tömbháznegyedi parkolóhelyre
2026. szeptember 22., kedd

Az eredeti ár többszörösére is túllicitálták egymást a lakók egy tömbháznegyedi parkolóhelyre
2026. szeptember 22., kedd

Mennyi egy tizenkét négyzetméteres lakás bére?

Fogadják a jövő évre érvényes lakáskéréseket Marosvásárhelyen, ahol kevés állami bérlakás szabadul fel, a legkisebb szociális lakások pedig alig 12 négyzetméteresek. A bérleti díjak jelentősen eltérnek, a késői fizetés és a kilakoltatás is gondot okoz.

Mennyi egy tizenkét négyzetméteres lakás bére?
Mennyi egy tizenkét négyzetméteres lakás bére?
2026. szeptember 22., kedd

Mennyi egy tizenkét négyzetméteres lakás bére?
2026. szeptember 22., kedd

Tragikus baleset történt Maros megyében, 19 éves fiatal vesztette életét

Halálos közúti baleset történt keddre virradó éjjel Marossárpatakon. A balesetben egy autó volt érintett, a benne utazó 19 éves fiatal életét vesztette.

Tragikus baleset történt Maros megyében, 19 éves fiatal vesztette életét
Tragikus baleset történt Maros megyében, 19 éves fiatal vesztette életét
2026. szeptember 22., kedd

Tragikus baleset történt Maros megyében, 19 éves fiatal vesztette életét
Hirdetés
2026. szeptember 21., hétfő

Öt nap, öt téma: elindult a bűnmegelőzési hét Maros megyében

Bűnmegelőzési hét indult Maros megyében: szeptember 21. és 25. között a rendőrség partnereivel együtt a gyerekek, a szülők, a tanárok, az idősek és az egész közösség számára szervez programokat. Az eseménysorozat részeként öt témakört járnak körül.

Öt nap, öt téma: elindult a bűnmegelőzési hét Maros megyében
Öt nap, öt téma: elindult a bűnmegelőzési hét Maros megyében
2026. szeptember 21., hétfő

Öt nap, öt téma: elindult a bűnmegelőzési hét Maros megyében
2026. szeptember 21., hétfő

Vízszünet lesz több Maros megyei településen

Az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt több Maros megyei településen is felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást hétfőn délelőttől körülbelöl 15 óráig – olvasható az Aquaserv közleményében.

Vízszünet lesz több Maros megyei településen
Vízszünet lesz több Maros megyei településen
2026. szeptember 21., hétfő

Vízszünet lesz több Maros megyei településen
2026. szeptember 21., hétfő

Egyenruha az iskolákban: valódi megoldás vagy csak látszatintézkedés a bullying ellen?

Romániában újra napirenden az iskolai egyenruha kötelezővé tétele: a szenátus bizottsága elfogadta a javaslatot, de sokak szerint ez nem oldaná meg a bullying problémáját. Mások úgy vélik, az egyenruha csökkenti a diákok közötti különbségeket.

Egyenruha az iskolákban: valódi megoldás vagy csak látszatintézkedés a bullying ellen?
Egyenruha az iskolákban: valódi megoldás vagy csak látszatintézkedés a bullying ellen?
2026. szeptember 21., hétfő

Egyenruha az iskolákban: valódi megoldás vagy csak látszatintézkedés a bullying ellen?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!