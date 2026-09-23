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Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére

Felújítják és kibővítik az elkövetkező időszakban a Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalát • Fotó: Haáz Vince

Felújítják és kibővítik az elkövetkező időszakban a Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalát

Fotó: Haáz Vince

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Több mint nyolc millió lejt nyert Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a községháza felújítására és bővítésére. A munkálatok idejére az épületet, amelyben háziorvosi rendelők is működnek, ki kell üríteni.

Simon Virág

2026. szeptember 23., 11:012026. szeptember 23., 11:01

Három éve nyújtotta be a pályázatot Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala saját épületének felújítására, a napokban pedig megkötötték a vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződést.

Több helyre van szükségük

Sófalvi Szabolcs polgármester a Székelyhonnak elmondta, az elmúlt években elsőbbséget élveztek az utak korszerűsítésére és más infrastrukturális fejlesztésekre kiírt pályázatok, de közben a községháza épületére is oda kellett figyelni.

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A fő gondot nemcsak az épület állaga jelenti, hanem az is, hogy

szűknek bizonyult, így nem tudják megfelelő körülmények között fogadni a lakosokat.

Ezért a tetőtér beépítésével tervezik bővíteni a meglévő teret. Az utóbbi években a Marosvásárhely melletti nagyközség lélekszáma folyamatosan növekedett, elérve a tízezret.

Mire elég nyolc millió lej?

A most megnyert pályázat nyomán az önkormányzat 8,83 millió lej értékű támogatást kap a beruházásra a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül.

Sófalvi Szabolcs: nagyobb hely kell a megfelelő ügyfélfogadáshoz • Fotó: Haáz Vince Galéria

Sófalvi Szabolcs: nagyobb hely kell a megfelelő ügyfélfogadáshoz

Fotó: Haáz Vince

A teljes összegből 5,79 millió lej vissza nem térítendő európai uniós támogatás, a fennmaradó részt pedig az állami költségvetésből biztosítják. A helyi költségvetést 2 százalékos önrész terheli. A beruházás keretében

hőszigetelik az épületet, illetve korszerűsítik a fűtési, víz- és elektromos rendszereket.

Az ingatlant napelemekkel, hőszivattyúkkal és intelligens energiagazdálkodási rendszerrel is felszerelik.

Ki kell üríteni a hivatalt a felújítás idejére • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ki kell üríteni a hivatalt a felújítás idejére

Fotó: Haáz Vince

Sófalvi Szabolcs elmondta, egy manzárdot is kiépítenek, hogy több hely álljon majd rendelkezésükre.

A munkálatok ideje alatt a hivatalnak ki kell majd költöznie,

akárcsak az épületben működő családorvosi rendelőknek. Erre előreláthatóan csak jövő nyáron lesz szükség, hiszen még el kell készíteni a műszaki tervet és ki kell választani a kivitelezőt. Addig kell megoldást találniuk, hová tudnak ideiglenesen költözni.

Marosszék Marosszentgyörgy
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