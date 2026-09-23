Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére

Felújítják és kibővítik az elkövetkező időszakban a Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatalát
Fotó: Haáz Vince
Több mint nyolc millió lejt nyert Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a községháza felújítására és bővítésére. A munkálatok idejére az épületet, amelyben háziorvosi rendelők is működnek, ki kell üríteni.
Három éve nyújtotta be a pályázatot Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala saját épületének felújítására, a napokban pedig megkötötték a vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződést.
Sófalvi Szabolcs polgármester a Székelyhonnak elmondta, az elmúlt években elsőbbséget élveztek az utak korszerűsítésére és más infrastrukturális fejlesztésekre kiírt pályázatok, de közben a községháza épületére is oda kellett figyelni.
A fő gondot nemcsak az épület állaga jelenti, hanem az is, hogy
Ezért a tetőtér beépítésével tervezik bővíteni a meglévő teret. Az utóbbi években a Marosvásárhely melletti nagyközség lélekszáma folyamatosan növekedett, elérve a tízezret.
A most megnyert pályázat nyomán az önkormányzat 8,83 millió lej értékű támogatást kap a beruházásra a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül.
Sófalvi Szabolcs: nagyobb hely kell a megfelelő ügyfélfogadáshoz
Fotó: Haáz Vince
A teljes összegből 5,79 millió lej vissza nem térítendő európai uniós támogatás, a fennmaradó részt pedig az állami költségvetésből biztosítják. A helyi költségvetést 2 százalékos önrész terheli. A beruházás keretében
Az ingatlant napelemekkel, hőszivattyúkkal és intelligens energiagazdálkodási rendszerrel is felszerelik.
Ki kell üríteni a hivatalt a felújítás idejére
Fotó: Haáz Vince
Sófalvi Szabolcs elmondta, egy manzárdot is kiépítenek, hogy több hely álljon majd rendelkezésükre.
akárcsak az épületben működő családorvosi rendelőknek. Erre előreláthatóan csak jövő nyáron lesz szükség, hiszen még el kell készíteni a műszaki tervet és ki kell választani a kivitelezőt. Addig kell megoldást találniuk, hová tudnak ideiglenesen költözni.
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