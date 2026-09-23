Manzárdosítják a hivatalt, ki kell üríteni a munkálatok idejére

Több mint nyolc millió lejt nyert Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a községháza felújítására és bővítésére. A munkálatok idejére az épületet, amelyben háziorvosi rendelők is működnek, ki kell üríteni.

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Három éve nyújtotta be a pályázatot Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala saját épületének felújítására, a napokban pedig megkötötték a vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződést.

Több helyre van szükségük

Sófalvi Szabolcs polgármester a Székelyhonnak elmondta, az elmúlt években elsőbbséget élveztek az utak korszerűsítésére és más infrastrukturális fejlesztésekre kiírt pályázatok, de közben a községháza épületére is oda kellett figyelni.

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A fő gondot nemcsak az épület állaga jelenti, hanem az is, hogy