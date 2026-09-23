Felmérés: megosztja a társadalmat az előre hozott választások kérdése

Fotó: Orbán Orsolya
A románok közel fele (47 százalék) úgy véli, előre hozott választásokra van szükség, a másik fele (szintén 47 százalék) viszont ellenzi ezt – derül ki a CURS felmérésének szerdán ismertetett eredményeiből.
A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az előre hozott parlamenti választások kérdése egyenlő arányban osztja meg a közvéleményt – írja az Agerpres.
A válaszadók 36 százaléka határozottan úgy véli, hogy a jelenlegi politikai válságot mindenképpen előre hozott választásokkal kell megoldani, míg 11 százalék inkább támogatja ezt az opciót.
Ezzel szemben 26 százalék inkább elutasítja, 21 százalék pedig kifejezetten ellenzi az előre hozott választásokat.
A megkérdezettek 6 százaléka nem foglalt állást ebben a kérdésben.
Hat százalék nem nyilvánított véleményt.
Ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a választópolgárok 34 százaléka a Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) szavazna. A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 25 százalékát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a voksok 18 százalékát szerezné meg.
A Mentsétek meg Romániát Szövetségre (USR) 8 százalék,
míg az SOS Románia párt támogatottsága 3 százalékos. A PNRR–Piedone, a Konzervatív Akció (AC) és a SENS egyaránt 2 százalékot érne el a biztos szavazók körében. A többi alakulat 1 százalékot szerezne együtt.
A CURS összegzése szerint a szavazói preferenciák nem módosultak jelentősen az utóbbi hónapban. Az augusztusi adatokhoz képest az AUR támogatottsága 34 százalékon stagnál, a PSD-é 24-ről 25 százalékra emelkedett, míg a PNL-é 20-ról 18 százalékra, az USR-é 10-ről 8 százalékra esett vissza.
az SOS Románia alakulaté 2-ről 3 százalékra nőtt.
A CURS felmérése szeptember 16–22. között készült 1100 fős mintán, ±3 százalékos hibahatárral.
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