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Felmérés: megosztja a társadalmat az előre hozott választások kérdése

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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A románok közel fele (47 százalék) úgy véli, előre hozott választásokra van szükség, a másik fele (szintén 47 százalék) viszont ellenzi ezt – derül ki a CURS felmérésének szerdán ismertetett eredményeiből.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 12:492026. szeptember 23., 12:49

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az előre hozott parlamenti választások kérdése egyenlő arányban osztja meg a közvéleményt – írja az Agerpres.

  • A válaszadók 36 százaléka határozottan úgy véli, hogy a jelenlegi politikai válságot mindenképpen előre hozott választásokkal kell megoldani, míg 11 százalék inkább támogatja ezt az opciót.

  • Ezzel szemben 26 százalék inkább elutasítja, 21 százalék pedig kifejezetten ellenzi az előre hozott választásokat.

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A megkérdezettek 6 százaléka nem foglalt állást ebben a kérdésben.

A válaszadók 79 százaléka gondolja úgy, hogy az ország rossz irányba halad, és csupán 15 százalék tartja jónak Románia jelenlegi irányát.

Hat százalék nem nyilvánított véleményt.

Így állnak a pártok

Ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a választópolgárok 34 százaléka a Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) szavazna. A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 25 százalékát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a voksok 18 százalékát szerezné meg.

A Mentsétek meg Romániát Szövetségre (USR) 8 százalék,

az RMDSZ-re 5 százalék szavazna,

míg az SOS Románia párt támogatottsága 3 százalékos. A PNRR–Piedone, a Konzervatív Akció (AC) és a SENS egyaránt 2 százalékot érne el a biztos szavazók körében. A többi alakulat 1 százalékot szerezne együtt.

A CURS összegzése szerint a szavazói preferenciák nem módosultak jelentősen az utóbbi hónapban. Az augusztusi adatokhoz képest az AUR támogatottsága 34 százalékon stagnál, a PSD-é 24-ről 25 százalékra emelkedett, míg a PNL-é 20-ról 18 százalékra, az USR-é 10-ről 8 százalékra esett vissza.

Az RMDSZ támogatottsága 5 százalékon stagnál,

az SOS Románia alakulaté 2-ről 3 százalékra nőtt.

A CURS felmérése szeptember 16–22. között készült 1100 fős mintán, ±3 százalékos hibahatárral.

Belföld Politika Társadalom
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