Kelemen Hunor: az RMDSZ kitart Mureșan mellett

A kormányprogramról és a kabinet beiktatáshoz szükséges parlamenti többség kialakításáról egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) szerdán Siegfried Mureșan miniszterelnök-jelölt.

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Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a találkozó után elmondta: a májusban ellenzékbe vonult Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatása nélkül a Mureșan mögé felsorakozott Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) és RMDSZ-nek jelenleg nincs többsége, de

„már nem esedékes”, hogy Mureșan visszaadja mandátumát, és az RMDSZ kitart Mureșan mellett,

aki eltökélt abban, hogy bizalmi szavazást kér a parlementtől kormánya összetétele és programja számára.

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Az RMDSZ-elnöke szerint mindenképpen nyitva kell hagyni a párbeszéd lehetőségét a PSD-vel, mert a párbeszédre akkor is szükség lesz, ha a Mureșan-kabinet nem fogja megkapni a beiktatásához szükséges többséget.

„Nem kell mindenben egyetérteni, de nem szabad a párbeszéd lehetőségét kizárni, mert akár átmegy ez a kormány, akár megbukik a jövő héten a szavazáson, a következő nap ugyanezek az emberek fognak a parlamentben ülni, ugyanezek az erőviszonyok lesznek, és ugyanezeknek az embereknek kellene megoldást találniuk” – idézi Kelemen Hunort az MTI.