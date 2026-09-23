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Kelemen Hunor: az RMDSZ kitart Mureșan mellett

• Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

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A kormányprogramról és a kabinet beiktatáshoz szükséges parlamenti többség kialakításáról egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) szerdán Siegfried Mureșan miniszterelnök-jelölt.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 12:202026. szeptember 23., 12:20

2026. szeptember 23., 13:262026. szeptember 23., 13:26

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a találkozó után elmondta: a májusban ellenzékbe vonult Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatása nélkül a Mureșan mögé felsorakozott Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) és RMDSZ-nek jelenleg nincs többsége, de

„már nem esedékes”, hogy Mureșan visszaadja mandátumát, és az RMDSZ kitart Mureșan mellett,

aki eltökélt abban, hogy bizalmi szavazást kér a parlementtől kormánya összetétele és programja számára.

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Az RMDSZ-elnöke szerint mindenképpen nyitva kell hagyni a párbeszéd lehetőségét a PSD-vel, mert a párbeszédre akkor is szükség lesz, ha a Mureșan-kabinet nem fogja megkapni a beiktatásához szükséges többséget.

„Nem kell mindenben egyetérteni, de nem szabad a párbeszéd lehetőségét kizárni, mert akár átmegy ez a kormány, akár megbukik a jövő héten a szavazáson, a következő nap ugyanezek az emberek fognak a parlamentben ülni, ugyanezek az erőviszonyok lesznek, és ugyanezeknek az embereknek kellene megoldást találniuk” – idézi Kelemen Hunort az MTI.

A szerdai megbeszélésen egy olyan kormányprogramról egyeztettek, amely két évre tervez, amely nem tartalmaz megszorításokat,

és amely a következő időszakra a hiány csökkentése mellett egy gazdaságélénkítő irányt is adna – mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Szerinte elkerülhetetlen a gazdasági növekedésre koncentrálni,

az RMDSZ a nyugdíjak 2027-től bevezetendő emeléséhez is ragaszkodik,

és olyan kiemelkedő gazdasági ágazatok támogatásához, amelyek az energiaszektorhoz, élelmiszeriparhoz, mezőgazdasághoz, idegenforgalomhoz kapcsolódnak.

A kormány szerkezetéről, a tárcák elosztásáról és a miniszterek névsoráról még nem tárgyaltak – tette hozzá.

Mureșan megköszönte az RMDSZ támogatását

A találkozóról Siegfried Mureșan is beszámolt közösségi oldalán. Bejegyzésében megköszönte RMDSZ-es kollégáinak a támogatást és az elmúlt napokban tanúsított jó együttműködést, valamint azt a komoly és felelősségteljes munkát, amelyet a román kormányban végeztek, beleértve az ügyvivői időszakot is.

„Most közösen véglegesítjük a kormányprogramot, amely modernizálja Romániát, és stabilitást, valamint kiszámíthatóságot biztosít az embereknek.

Idézet
Csökkentjük a pazarlást, hatékonyabbá tesszük az államot, és olyan egészséges gazdaságot építünk, amely lehetővé teszi, hogy beruházzunk Románia fejlődésébe és javítsuk az életszínvonalat”

– fogalmazott a kijelölt kormányfő.

Hozzátette, folytatják a munkát, hogy a hét végéig bemutathassák a kormányprogramot és azt a csapatot, amellyel a parlament elé szeretnének állni.

Belföld Politika
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