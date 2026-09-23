Kelemen Hunor: az RMDSZ kitart Mureșan mellett

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
A kormányprogramról és a kabinet beiktatáshoz szükséges parlamenti többség kialakításáról egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) szerdán Siegfried Mureșan miniszterelnök-jelölt.
2026. szeptember 23., 12:202026. szeptember 23., 12:20
2026. szeptember 23., 13:262026. szeptember 23., 13:26
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a találkozó után elmondta: a májusban ellenzékbe vonult Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatása nélkül a Mureșan mögé felsorakozott Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) és RMDSZ-nek jelenleg nincs többsége, de
aki eltökélt abban, hogy bizalmi szavazást kér a parlementtől kormánya összetétele és programja számára.
Az RMDSZ-elnöke szerint mindenképpen nyitva kell hagyni a párbeszéd lehetőségét a PSD-vel, mert a párbeszédre akkor is szükség lesz, ha a Mureșan-kabinet nem fogja megkapni a beiktatásához szükséges többséget.
„Nem kell mindenben egyetérteni, de nem szabad a párbeszéd lehetőségét kizárni, mert akár átmegy ez a kormány, akár megbukik a jövő héten a szavazáson, a következő nap ugyanezek az emberek fognak a parlamentben ülni, ugyanezek az erőviszonyok lesznek, és ugyanezeknek az embereknek kellene megoldást találniuk” – idézi Kelemen Hunort az MTI.
és amely a következő időszakra a hiány csökkentése mellett egy gazdaságélénkítő irányt is adna – mutatott rá az RMDSZ elnöke.
Szerinte elkerülhetetlen a gazdasági növekedésre koncentrálni,
és olyan kiemelkedő gazdasági ágazatok támogatásához, amelyek az energiaszektorhoz, élelmiszeriparhoz, mezőgazdasághoz, idegenforgalomhoz kapcsolódnak.
A kormány szerkezetéről, a tárcák elosztásáról és a miniszterek névsoráról még nem tárgyaltak – tette hozzá.
A találkozóról Siegfried Mureșan is beszámolt közösségi oldalán. Bejegyzésében megköszönte RMDSZ-es kollégáinak a támogatást és az elmúlt napokban tanúsított jó együttműködést, valamint azt a komoly és felelősségteljes munkát, amelyet a román kormányban végeztek, beleértve az ügyvivői időszakot is.
„Most közösen véglegesítjük a kormányprogramot, amely modernizálja Romániát, és stabilitást, valamint kiszámíthatóságot biztosít az embereknek.
– fogalmazott a kijelölt kormányfő.
Hozzátette, folytatják a munkát, hogy a hét végéig bemutathassák a kormányprogramot és azt a csapatot, amellyel a parlament elé szeretnének állni.
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