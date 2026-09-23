Csökkent az olaj ára szerdán reggel, nálunk pont ezután drágult az üzemanyag

Szerda reggel tovább csökkent a kőolaj ára azokra a reményekre, hogy nő az olajkínálat a Perzsa-öböl térségéből.

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A szerdai kezdeti árcsökkenéshez az is hozzájárult, hogy Szaúd-Arábia újraindította a múlt heti dróntámadás miatt leállított Kelet-Nyugati olajvezetéket, amely

Donald Trump amerikai elnök kedden az ENSZ Közgyűlésén arról számolt be, hogy képviselői aznap találkoztak az iráni küldöttséggel, és a megbeszélés „nagyon jól” zajlott. Hozzátette, hogy „hamarosan” újabb tárgyalási fordulót tartanak.

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Nos, ez egyelőre úgy tűnik, hogy fordítottan arányos a romániai üzemanyagpiacra, ahol az elmúlt időszakban aligha lehetett csökkenésről beszélni. A téma leginkább az, hogy – központi beavatkozás ellenére is – mikor éri el a benzin a lélektani 10 lejes, a gázolaj pedig a 11 lejes szintet.

Ehhez pont szerdán kerültünk nagyon közel, ugyanis a piacvezető Petrom a korábbi – több napig alkalmazott – 9 lej 93 banis literenkénti standard benzines ajánlatát 9 lej 99 banira emelte. Már csak a Rompetrolnál mutat 9,93-at a versenytanács árfigyelő oldala, cserében