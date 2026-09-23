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Csökkent az olaj ára szerdán reggel, nálunk pont ezután drágult az üzemanyag

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Szerda reggel tovább csökkent a kőolaj ára azokra a reményekre, hogy nő az olajkínálat a Perzsa-öböl térségéből.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 11:582026. szeptember 23., 11:58

2026. szeptember 23., 12:112026. szeptember 23., 12:11

Szerdán reggel az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 85 cent (0,86 százlék) csökkenéssel 98,40 dolláron állt. A Brent ára kedden 1,09 dollárral (1,09 százalékkal), hétfőn 3,53 dollárral (3,4 százalékkal) esett – írja az MTI.

A szerdai kezdeti árcsökkenéshez az is hozzájárult, hogy Szaúd-Arábia újraindította a múlt heti dróntámadás miatt leállított Kelet-Nyugati olajvezetéket, amely

a Hormuzi-szoros megkerülésével biztosít exportútvonalat a szaúdi nyersolaj számára.

Donald Trump amerikai elnök kedden az ENSZ Közgyűlésén arról számolt be, hogy képviselői aznap találkoztak az iráni küldöttséggel, és a megbeszélés „nagyon jól” zajlott. Hozzátette, hogy „hamarosan” újabb tárgyalási fordulót tartanak.

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Nos, ez egyelőre úgy tűnik, hogy fordítottan arányos a romániai üzemanyagpiacra, ahol az elmúlt időszakban aligha lehetett csökkenésről beszélni. A téma leginkább az, hogy – központi beavatkozás ellenére is – mikor éri el a benzin a lélektani 10 lejes, a gázolaj pedig a 11 lejes szintet.

Ehhez pont szerdán kerültünk nagyon közel, ugyanis a piacvezető Petrom a korábbi – több napig alkalmazott – 9 lej 93 banis literenkénti standard benzines ajánlatát 9 lej 99 banira emelte. Már csak a Rompetrolnál mutat 9,93-at a versenytanács árfigyelő oldala, cserében

megjelent Csíkszeredában a 10 lej feletti standard benzin,

amit az OMV-nek sikerült meglépnie, 5 banival túlhaladva.

A gázolaj literenkénti ára is nőtt, 10 lej 91 baninál olcsóbbat nem találni, a Székelyföldön is jelenlévő láncoknál a legdrágább pedig 10 lej 99 bani.

Külföld Belföld Közlekedés Gazdaság
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