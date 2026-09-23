Online hitelekkel csalt ki személyes és banki adatokat két Maros megyei károsulttól egy 26 éves, Galac megyei férfi. A gyanú szerint több hitelt is felvett a nevükben, majd egyikük bankkártyájáról is pénzt utalt el. Őrizetbe vették.

Székelyhon 2026. szeptember 23., 10:532026. szeptember 23., 10:53

Egy közösségi oldalon hitelintézet képviselőjének adta ki magát az a 26 éves férfi, akit online elkövetett csalással gyanúsítanak a Maros megyei rendőrök. A nyomozás szerint a férfi online hitelek, illetve hitelrefinanszírozás lehetőségét kínálta, így jutott hozzá két Maros megyei illető személyes és banki adataihoz. A rendőrség szerint a férfi júliusban, majd augusztusban használta fel az így megszerzett adatokat.

A megkárosítottak nevében három online hitelt kötött, összesen 12 300 lej értékben.

Ezzel azonban nem érte be: az egyik sértett bankkártyájának adatait is jogosulatlanul használta fel, és 7800 lej értékben hajtott végre csalárd pénzügyi tranzakciókat.

A hatóságok szerint a teljes okozott kár eléri a 20 100 lejt.