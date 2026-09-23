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Fotó: Borbély Fanni
Online hitelekkel csalt ki személyes és banki adatokat két Maros megyei károsulttól egy 26 éves, Galac megyei férfi. A gyanú szerint több hitelt is felvett a nevükben, majd egyikük bankkártyájáról is pénzt utalt el. Őrizetbe vették.
Egy közösségi oldalon hitelintézet képviselőjének adta ki magát az a 26 éves férfi, akit online elkövetett csalással gyanúsítanak a Maros megyei rendőrök. A nyomozás szerint a férfi online hitelek, illetve hitelrefinanszírozás lehetőségét kínálta, így jutott hozzá két Maros megyei illető személyes és banki adataihoz.
A rendőrség szerint a férfi júliusban, majd augusztusban használta fel az így megszerzett adatokat.
Ezzel azonban nem érte be: az egyik sértett bankkártyájának adatait is jogosulatlanul használta fel, és 7800 lej értékben hajtott végre csalárd pénzügyi tranzakciókat.
A rendőrök szeptember 22-én házkutatást tartottak a Galac megyei Cosmești községben. Az akció során SIM-kártyákat és egy mobiltelefont foglaltak le, amelyekről a nyomozók feltételezik, hogy felhasználhatták azokat a bűncselekmények elkövetéséhez – számol be közleményében a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A férfit kihallgatásra előállították, majd a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 24 órára őrizetbe vették. Ezt követően a bírák elé állítják, akik a további megelőző intézkedésről döntenek.
Az ügyben csalás, csalárd pénzügyi műveletek végrehajtása és informatikai hamisítás gyanújával, ügyészi felügyelet mellett folytatódik a nyomozás.
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