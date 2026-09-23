Hivatalos: ezek lesznek az ösztöndíjak az idei tanévben – a vakációra is jár a szociális támogatás

A szociális ösztöndíj összevonható a teljesítmény- és a technológiai ösztöndíjjal is

Az iskolai teljesítményösztöndíj havi 450 lej, a szociális és technológiai ösztöndíj havi 300 lej lesz az idei tanévben. A szociális ösztöndíjat – a tervezett megszorítás ellenére – folyósítják a vakációkban is, de vannak feltételek.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 23., 07:442026. szeptember 23., 07:44

A nyilvános egyeztetésre bocsátott eredeti tervezetben a minisztérium azt javasolta, hogy a szociális ösztöndíjat csak a tanítási időszakban fizessék ki, a vakációk alatt ne kapjanak a diákok ösztöndíjat. Miután ez nyilvánosságra került és heves társadalmi reakciót váltott ki, Mihai Dimian oktatási miniszter bejelentette, hogy mégsem javasolja a kormánynak a szociális ösztöndíjak csökkentését, így azokat továbbra is folyósítani fogják a vakációk idejére is. Hirdetés Továbbra is érvényes, hogy az állami családi pótlék és a gyerekpénz sem számít bele a jövedelembe az ösztöndíj-jogosultság megállapításánál.

A kérvényeket egész tanév alatt be lehet nyújtani akkor is, ha az október elsejei határidő után változik meg a család anyagi, szociális vagy egészségügyi helyzete.

Az iskolák az országos adóhatóság PatrimVen rendszerén keresztül továbbra is ellenőrizhetik a szülők jövedelmét, minden iskolában van egy erre meghatalmazott személy.

Megvonják a szociális ösztöndíjat azoktól, akik több mint tíz igazolatlan hiányzást gyűjtöttek össze az adott hónapban Fotó: Haáz Vince

A szociális ösztöndíj összevonható a teljesítmény- és a technológiai ösztöndíjjal is, és a sajátos nevelési igényű diákok is jogosultak bármelyikre. A teljesítményösztöndíjat az az V–VIII. osztályos vagy középiskolás diák kapja meg, aki 9 feletti éves átlagot ér el, és osztálya legjobb 15 százalékába tartozik. Jelenléti és magatartási feltételek is vannak Ha egy diák egy adott hónapban tíz vagy több igazolatlan hiányzást gyűjt össze, arra a hónapra egyik ösztöndíjfajtát sem kapja meg. A szociális ösztöndíjhoz pedig az is szükséges, hogy az előző tanév végén minden tantárgyból átmenjen, és legalább 10-es, vagy az elemisek esetében „nagyon jó” magaviseleti jegye legyen.

Egy diák ugyanakkor csak egyféle szociális ösztöndíjat kaphat a minisztérium költségvetéséből,

még akkor is, ha egyszerre több jogosultsági feltételnek is megfelelne. A vakáció idejére azok a diákok nem kapják meg a szociális ösztöndíjat, akik a tanév végén egynél több tantárgyból buktak,

és húsznál több igazolatlan hiányzást gyűjtöttek egy év alatt. Ha csak az egyik feltétel teljesül, az ösztöndíj megmarad. Szintén nem jár nyári ösztöndíj azoknak, akik nem fejezték be sikeresen a tanévet (nem orvosi okból évet ismétlők), valamint azoknak a nyolcadikosoknak, akik nem jutottak be nappali tagozatos állami középiskolába vagy szakképzésbe. Elég, ha egy feltételt teljesít Az ösztöndíjat kérésre ítélik oda, a család anyagi, szociális vagy egészségi helyzete alapján. A jogosultsághoz elég, ha a diák az alábbi feltételek közül egyet teljesít: a családban az egy főre jutó nettó jövedelem az elmúlt 12 hónapban a nettó minimálbér felénél alacsonyabb (a minimálbér nettó értékben 2699 lej, ennek fele pedig 1349,5 lej);

a diák egyik vagy mindkét szülője elhunyt, vagy állami nevelés alatt áll;

fogyatékossággal vagy egészségügyi korlátozottsággal él a vonatkozó minisztériumi besorolás szerint;

onkológiai vagy krónikus betegséggel négy hétnél tovább otthon vagy kórházi iskolában tanul;

kórházi iskola után visszatér az eredeti iskolájába.

A szociális ösztöndíj havi 300 lejt jelent minden hónapban

Ha a diák családja a beilleszkedési minimumjövedelemben részesül az ösztöndíjat automatikusan, kérvény nélkül megkapja, az illetékes hatóságok által küldött listák alapján. Ezekben az esetekben a jövedelem szintje nem számít bele a jogosultság elbírálásába. Az iskola leellenőrizheti a bevallott jövedelmeket A bevallott jövedelmeket az iskola egy vagy több kijelölt munkatársa ellenőrzi, és ha gyanú merül fel, az igazgató szociális vizsgálatot kérhet a helyi hatóságoktól – maguk az iskolai dolgozók nem végezhetnek ilyen vizsgálatot.

Ha a vizsgálat során kiderül, hogy a feltételek nem teljesülnek, az igazgató visszavonja az ösztöndíjat.