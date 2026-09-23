Hivatalos: ezek lesznek az ösztöndíjak az idei tanévben – a vakációra is jár a szociális támogatás

A szociális ösztöndíj összevonható a teljesítmény- és a technológiai ösztöndíjjal is
Fotó: Haáz Vince
Az iskolai teljesítményösztöndíj havi 450 lej, a szociális és technológiai ösztöndíj havi 300 lej lesz az idei tanévben. A szociális ösztöndíjat – a tervezett megszorítás ellenére – folyósítják a vakációkban is, de vannak feltételek.
A nyilvános egyeztetésre bocsátott eredeti tervezetben a minisztérium azt javasolta, hogy a szociális ösztöndíjat csak a tanítási időszakban fizessék ki, a vakációk alatt ne kapjanak a diákok ösztöndíjat. Miután ez nyilvánosságra került és heves társadalmi reakciót váltott ki, Mihai Dimian oktatási miniszter bejelentette, hogy mégsem javasolja a kormánynak a szociális ösztöndíjak csökkentését, így azokat továbbra is folyósítani fogják a vakációk idejére is.
Továbbra is érvényes, hogy az állami családi pótlék és a gyerekpénz sem számít bele a jövedelembe az ösztöndíj-jogosultság megállapításánál.
Az iskolák az országos adóhatóság PatrimVen rendszerén keresztül továbbra is ellenőrizhetik a szülők jövedelmét, minden iskolában van egy erre meghatalmazott személy.
Megvonják a szociális ösztöndíjat azoktól, akik több mint tíz igazolatlan hiányzást gyűjtöttek össze az adott hónapban
Fotó: Haáz Vince
A szociális ösztöndíj összevonható a teljesítmény- és a technológiai ösztöndíjjal is, és a sajátos nevelési igényű diákok is jogosultak bármelyikre. A teljesítményösztöndíjat az az V–VIII. osztályos vagy középiskolás diák kapja meg, aki 9 feletti éves átlagot ér el, és osztálya legjobb 15 százalékába tartozik.
Ha egy diák egy adott hónapban tíz vagy több igazolatlan hiányzást gyűjt össze, arra a hónapra egyik ösztöndíjfajtát sem kapja meg. A szociális ösztöndíjhoz pedig az is szükséges, hogy az előző tanév végén minden tantárgyból átmenjen, és legalább 10-es, vagy az elemisek esetében „nagyon jó” magaviseleti jegye legyen.
még akkor is, ha egyszerre több jogosultsági feltételnek is megfelelne.
A vakáció idejére azok a diákok nem kapják meg a szociális ösztöndíjat, akik
a tanév végén egynél több tantárgyból buktak,
és húsznál több igazolatlan hiányzást gyűjtöttek egy év alatt.
Ha csak az egyik feltétel teljesül, az ösztöndíj megmarad.
Szintén nem jár nyári ösztöndíj azoknak, akik nem fejezték be sikeresen a tanévet (nem orvosi okból évet ismétlők), valamint azoknak a nyolcadikosoknak, akik nem jutottak be nappali tagozatos állami középiskolába vagy szakképzésbe.
Az ösztöndíjat kérésre ítélik oda, a család anyagi, szociális vagy egészségi helyzete alapján. A jogosultsághoz elég, ha a diák az alábbi feltételek közül egyet teljesít:
a családban az egy főre jutó nettó jövedelem az elmúlt 12 hónapban a nettó minimálbér felénél alacsonyabb (a minimálbér nettó értékben 2699 lej, ennek fele pedig 1349,5 lej);
a diák egyik vagy mindkét szülője elhunyt, vagy állami nevelés alatt áll;
fogyatékossággal vagy egészségügyi korlátozottsággal él a vonatkozó minisztériumi besorolás szerint;
onkológiai vagy krónikus betegséggel négy hétnél tovább otthon vagy kórházi iskolában tanul;
kórházi iskola után visszatér az eredeti iskolájába.
A szociális ösztöndíj havi 300 lejt jelent minden hónapban
Ha a diák családja a beilleszkedési minimumjövedelemben részesül az ösztöndíjat automatikusan, kérvény nélkül megkapja, az illetékes hatóságok által küldött listák alapján. Ezekben az esetekben a jövedelem szintje nem számít bele a jogosultság elbírálásába.
A bevallott jövedelmeket az iskola egy vagy több kijelölt munkatársa ellenőrzi, és ha gyanú merül fel, az igazgató szociális vizsgálatot kérhet a helyi hatóságoktól – maguk az iskolai dolgozók nem végezhetnek ilyen vizsgálatot.
A jövedelemalapú ösztöndíjhoz szükséges iratokat – típuskérvényt, jövedelemnyilatkozatot, valamint a családi állapotot igazoló dokumentumokat (születési anyakönyvi kivonatok, személyi igazolványok, válási papírok vagy gyermekelhelyezésről szóló bírósági döntés) a tanév kezdetétől számított 25 naptári napon belül kell benyújtani, a legtöbb iskola szeptember 30-áig kéri ezeket a szülőktől.
Az orvosi indokkal járó szociális ösztöndíjhoz fogyatékossági igazolás vagy szakorvosi, úgynevezett A5-ös típusú igazolás szükséges, amelyet az iskolaorvos vagy a háziorvos vesz nyilvántartásba. Ebben az esetben is ugyanazok az iratok kellenek, mint a jövedelemalapú kérelemnél, csak a jövedelemnyilatkozat nélkül.
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