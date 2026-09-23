A hét végéig megtudhatjuk, hogy kik lennének Siegfried Mureșan miniszterei

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a hét végéig benyújtja a parlamentbe kormánya programját és a miniszterjelöltek listáját – közölte szerdán a Facebook-oldalán Mircea Abrudean.

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A szenátus liberális elnökének bejegyzése szerint Mureșan szerdán az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciójával egyeztetett a kormányprogram fő irányairól és a következő időszak prioritásairól.

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Abrudean szerint a program az állam és a közszolgáltatások korszerűsítését, az államháztartás stabilizálását, a gazdaság és a beruházások ösztönzését, valamint Románia EU- és NATO-szerepének erősítését írja elő.

korábban írtuk Mureșannak van egy egyszerű javaslata a kormányválság feloldására Siegfried Mureșan szerdán kijelentette, hogy a politikai válság megoldásának legegyszerűbb módja a kormánya beiktatása.

A politikus hangsúlyozta, hogy a bizalmi szavazásig még több lépés hátravan, de a parlamentnek és az új kormánynak mielőbb el kell kezdenie a 2027-es költségvetés és a gazdasági intézkedések előkészítését.

Mureșan korábban közölte: tervei szerint hétfőn és kedden hallgatják meg a miniszterjelölteket a parlament szakbizottságaiban, majd következhet a kormány beiktatásáról szóló szavazás a képviselőház és a szenátus együttes ülésén.