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A hét végéig megtudhatjuk, hogy kik lennének Siegfried Mureșan miniszterei

• Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres

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Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a hét végéig benyújtja a parlamentbe kormánya programját és a miniszterjelöltek listáját – közölte szerdán a Facebook-oldalán Mircea Abrudean.

Tamás Attila

2026. szeptember 23., 16:552026. szeptember 23., 16:55

A szenátus liberális elnökének bejegyzése szerint Mureșan szerdán az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciójával egyeztetett a kormányprogram fő irányairól és a következő időszak prioritásairól.

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Abrudean szerint a program az állam és a közszolgáltatások korszerűsítését, az államháztartás stabilizálását, a gazdaság és a beruházások ösztönzését, valamint Románia EU- és NATO-szerepének erősítését írja elő.

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Mureșan korábban közölte: tervei szerint hétfőn és kedden hallgatják meg a miniszterjelölteket a parlament szakbizottságaiban, majd következhet a kormány beiktatásáról szóló szavazás a képviselőház és a szenátus együttes ülésén.

Belföld
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