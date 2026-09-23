Régi iskolaépületet is lebontanak, hogy kiszélesíthessék az utcát

Kiszélesítenék és felújítanák a marosvásárhelyi Ballada utcát, amihez területek kisajátítására és egyes építmények – köztük egy régi iskolaépület – lebontására is szükség lesz. A beruházás költségeiről csütörtökön szavaz a helyi képviselő-testület.

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A marosvásárhelyi Ballada utcát 2015 novemberében nyitották meg a forgalom előtt, korábban nem lehetett oda gépkocsival behajtani. Egyirányú utcát alakítottak ki, amelyen a Cuza Vodă utcából lehet a Horea utca, illetve a belváros felé közlekedni.

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Akkor az illetékesek azt nyilatkozták, hogy egy-két éven belül megtörténik az ingatlanok kisajátítása, valamint az épületek lebontása, és kétsávosra szélesítik az utcát, az elmúlt tíz évben azonban nem történt előrelépés.

Újra napirendre kerül

A marosvásárhelyi önkormányzat szeptemberi, csütörtökön tartandó ülésének napirendjére tűzték a Ballada utca kiszélesítéséről és felújításáról szóló tervezetet is. Mint ebben írják, a jelenleg egyirányú utca kiszélesítésére azért is szükség van, mert a Park szálloda elé épülő mélygarázs átadása után