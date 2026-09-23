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Régi iskolaépületet is lebontanak, hogy kiszélesíthessék az utcát

Kétsávosra bővítenék a Ballada utcát • Fotó: Haáz Vince

Kétsávosra bővítenék a Ballada utcát

Fotó: Haáz Vince

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Kiszélesítenék és felújítanák a marosvásárhelyi Ballada utcát, amihez területek kisajátítására és egyes építmények – köztük egy régi iskolaépület – lebontására is szükség lesz. A beruházás költségeiről csütörtökön szavaz a helyi képviselő-testület.

Simon Virág

2026. szeptember 23., 17:432026. szeptember 23., 17:43

A marosvásárhelyi Ballada utcát 2015 novemberében nyitották meg a forgalom előtt, korábban nem lehetett oda gépkocsival behajtani. Egyirányú utcát alakítottak ki, amelyen a Cuza Vodă utcából lehet a Horea utca, illetve a belváros felé közlekedni.

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Akkor az illetékesek azt nyilatkozták, hogy egy-két éven belül megtörténik az ingatlanok kisajátítása, valamint az épületek lebontása, és kétsávosra szélesítik az utcát, az elmúlt tíz évben azonban nem történt előrelépés.

Újra napirendre kerül

A marosvásárhelyi önkormányzat szeptemberi, csütörtökön tartandó ülésének napirendjére tűzték a Ballada utca kiszélesítéséről és felújításáról szóló tervezetet is. Mint ebben írják, a jelenleg egyirányú utca kiszélesítésére azért is szükség van, mert a Park szálloda elé épülő mélygarázs átadása után

a környéken nagyobb lesz a gépkocsiforgalom.

Szűk az utca, egysávos a gépkocsiforgalom • Fotó: Haáz Vince Galéria

Szűk az utca, egysávos a gépkocsiforgalom

Fotó: Haáz Vince

A beruházás indoklása szerint a Ballada utca jelenleg mintegy 125 méter hosszú, az úttest szélessége pedig 3,5 és 4,3 méter között változik. Nincs elvezetve az esővíz, szűk a járda, és hiányzik a közvilágítás.

A beruházás nyomán az utcában két forgalmi sávot alakítanának ki, ehhez azonban 6 méter széles úttestre van szükség.

Ezenkívül legalább 1,5 méter széles járdákat építenének, az úttest és a járda között pedig növényzetet telepítenének.

Hogy lesz ebből kétsávos utca? • Fotó: Haáz Vince Galéria

Hogy lesz ebből kétsávos utca?

Fotó: Haáz Vince

Új közvilágítási rendszert és gyalogátjárókat alakítanának ki, utóbbiak közül olyat is, amelyet a kerekesszékkel közlekedők is használni tudnak. Ehhez azonban

765 négyzetméternyi terület kisajátítására, valamint egyes meglévő építmények lebontására lesz szükség.

Milyen költséggel számolnak?

Két tervváltozat készült az út kiszélesítésére és felújítására:

  • az egyik szerint rugalmas aszfaltrétegekből álló útpályaszerkezet az ajánlott – ennek kivitelezéséhez 8,43 millió lejre van szükség.

  • a másik változat szerint betonutat készítenének, ami nagyobb élettartamú, és a tehergépkocsik áthaladása esetén is tartósabb – ebben az esetben a beruházás 8,56 millió lejbe kerülne.

A régi iskolaépületet biztos lebontják • Fotó: Haáz Vince Galéria

A régi iskolaépületet biztos lebontják

Fotó: Haáz Vince

A határozattervezet összeállítói azt javasolják, hogy az önkormányzati képviselők az első változat mellett döntsenek, mert olcsóbb, és mert az utólagos javításokat, beavatkozásokat is könnyebb elvégezni az aszfaltúton. A projekt teljes kivitelezési időtartamát nyolc hónapra becsülik.

Borsos Csaba, a polgármesteri hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, hogy a Ballada utca kiszélesítéséhez

szükség lesz a sarkon álló romos épület kisajátítására, ugyanakkor a város tulajdonában lévő régi iskolaépület is lebontják.

Az ügyben egyelőre nem született végleges döntés – tette hozzá a szóvivő.

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Marosszék Marosvásárhely
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