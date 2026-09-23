Régi iskolaépületet is lebontanak, hogy kiszélesíthessék az utcát

Kétsávosra bővítenék a Ballada utcát
Fotó: Haáz Vince
Kiszélesítenék és felújítanák a marosvásárhelyi Ballada utcát, amihez területek kisajátítására és egyes építmények – köztük egy régi iskolaépület – lebontására is szükség lesz. A beruházás költségeiről csütörtökön szavaz a helyi képviselő-testület.
A marosvásárhelyi Ballada utcát 2015 novemberében nyitották meg a forgalom előtt, korábban nem lehetett oda gépkocsival behajtani. Egyirányú utcát alakítottak ki, amelyen a Cuza Vodă utcából lehet a Horea utca, illetve a belváros felé közlekedni.
Akkor az illetékesek azt nyilatkozták, hogy egy-két éven belül megtörténik az ingatlanok kisajátítása, valamint az épületek lebontása, és kétsávosra szélesítik az utcát, az elmúlt tíz évben azonban nem történt előrelépés.
A marosvásárhelyi önkormányzat szeptemberi, csütörtökön tartandó ülésének napirendjére tűzték a Ballada utca kiszélesítéséről és felújításáról szóló tervezetet is. Mint ebben írják, a jelenleg egyirányú utca kiszélesítésére azért is szükség van, mert a Park szálloda elé épülő mélygarázs átadása után
Szűk az utca, egysávos a gépkocsiforgalom
Fotó: Haáz Vince
A beruházás indoklása szerint a Ballada utca jelenleg mintegy 125 méter hosszú, az úttest szélessége pedig 3,5 és 4,3 méter között változik. Nincs elvezetve az esővíz, szűk a járda, és hiányzik a közvilágítás.
Ezenkívül legalább 1,5 méter széles járdákat építenének, az úttest és a járda között pedig növényzetet telepítenének.
Hogy lesz ebből kétsávos utca?
Fotó: Haáz Vince
Új közvilágítási rendszert és gyalogátjárókat alakítanának ki, utóbbiak közül olyat is, amelyet a kerekesszékkel közlekedők is használni tudnak. Ehhez azonban
Két tervváltozat készült az út kiszélesítésére és felújítására:
az egyik szerint rugalmas aszfaltrétegekből álló útpályaszerkezet az ajánlott – ennek kivitelezéséhez 8,43 millió lejre van szükség.
a másik változat szerint betonutat készítenének, ami nagyobb élettartamú, és a tehergépkocsik áthaladása esetén is tartósabb – ebben az esetben a beruházás 8,56 millió lejbe kerülne.
A régi iskolaépületet biztos lebontják
Fotó: Haáz Vince
A határozattervezet összeállítói azt javasolják, hogy az önkormányzati képviselők az első változat mellett döntsenek, mert olcsóbb, és mert az utólagos javításokat, beavatkozásokat is könnyebb elvégezni az aszfaltúton. A projekt teljes kivitelezési időtartamát nyolc hónapra becsülik.
Borsos Csaba, a polgármesteri hivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta, hogy a Ballada utca kiszélesítéséhez
Az ügyben egyelőre nem született végleges döntés – tette hozzá a szóvivő.
Marosvásárhelyen a Ballada utcában, korszerű épületek között több éve áll lakatlanul és egyre romosabb állapotban egy ház, már hozzánőtt az utcaképhez. Ahogy a környezete egyre korszerűbb lesz, a ház annál feltűnőbb látványt nyújt, de már nem sokáig.
Lakóház gyulladt ki szerda délután a Maros megyei Mezőszakálon. Egy ott lakó asszonyt a mentősök láttak el.
Több mint nyolc millió lejt nyert Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a községháza felújítására és bővítésére. A munkálatok idejére az épületet, amelyben háziorvosi rendelők is működnek, ki kell üríteni.
Online hitelekkel csalt ki személyes és banki adatokat két Maros megyei károsulttól egy 26 éves, Galac megyei férfi. A gyanú szerint több hitelt is felvett a nevükben, majd egyikük bankkártyájáról is pénzt utalt el. Őrizetbe vették.
Tűz miatt alakult ki forgalmi fennakadás a Dicsőszentmártonhoz tartozó Őrhegyen: egy kotrógép gyulladt ki az úttesten.
Négy embert a hivatásos tűzoltóknak kellett kimenekíteniük egy ludasi tömbház alsóbb emeleteiről, miután tűz ütött ki az épület negyedik emeleti lakásában. További 38 lakó önállóan hagyta el az épületet.
Súlyos közúti balesethez riasztották a segesvári tűzoltókat a Dánosi-tető térségébe szerdára virradóan. A balesetet követően az érintett személygépkocsi kigyulladt, a sofőrt ki kellett menteni.
Az autók száma folyamatosan nő, a parkolóhelyeké már kevésbé, így megtörténik, hogy egymást licitálják túl a lakók, hogy a tömbházuk előtt hagyhassák a kocsit. Így történt ez Marosludason is, ahol most osztják szét a szabad helyeket.
Fogadják a jövő évre érvényes lakáskéréseket Marosvásárhelyen, ahol kevés állami bérlakás szabadul fel, a legkisebb szociális lakások pedig alig 12 négyzetméteresek. A bérleti díjak jelentősen eltérnek, a késői fizetés és a kilakoltatás is gondot okoz.
Halálos közúti baleset történt keddre virradó éjjel Marossárpatakon. A balesetben egy autó volt érintett, a benne utazó 19 éves fiatal életét vesztette.
Bűnmegelőzési hét indult Maros megyében: szeptember 21. és 25. között a rendőrség partnereivel együtt a gyerekek, a szülők, a tanárok, az idősek és az egész közösség számára szervez programokat. Az eseménysorozat részeként öt témakört járnak körül.
szóljon hozzá!