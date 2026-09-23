Nőtt a halálos kimenetelű lakástüzek száma

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Fotó: Tuchiluș Alex
Romániában 2026 első nyolc hónapjában 127-en vesztették életüket lakástűzben míg 2025 első nyolc hónapjában 122 halálos áldozatot jegyeztek. A tűzoltóság figyelmeztetésekkel fordul az emberekhez az ilyen esetek elkerülésére.
2026. szeptember 23., 17:012026. szeptember 23., 17:01
2026. szeptember 23., 17:022026. szeptember 23., 17:02
Az év első nyolc hónapjában 4732 lakástűz történt Romániában, azaz 22-vel több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tűzesetek következtében
A sérültek száma is jelentősen emelkedett: 417-ről 463-ra, ami mintegy 11 százalékos növekedést jelent.
A lakástüzek leggyakoribb kiváltó okai között továbbra is a kémények, füstcsatornák és füstcsövek nem megfelelő állapota szerepel. Az ilyen esetek száma ugyanakkor csökkent, a tavalyi 1648-ról 1562-re.
Az elektromos hálózatok meghibásodása miatt 1376 tűz keletkezett, szemben a tavalyi 1305-tel.
A hideg idő közeledtével a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a fűtőberendezések és az elektromos hálózatok fokozott terhelése növeli a tűzesetek kockázatát. Javasolják
Fontos továbbá, hogy a meghibásodásokat csak engedéllyel rendelkező szakember javítsa, a fűtőberendezéseket pedig a gyártói előírásoknak megfelelően használják. Kerülni kell az elektromos aljzatok és hosszabbítók túlterhelését, illetve kérik az embereket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül működő fűtőberendezéseiket.
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