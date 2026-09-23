Nőtt a halálos kimenetelű lakástüzek száma

Romániában 2026 első nyolc hónapjában 127-en vesztették életüket lakástűzben míg 2025 első nyolc hónapjában 122 halálos áldozatot jegyeztek. A tűzoltóság figyelmeztetésekkel fordul az emberekhez az ilyen esetek elkerülésére.

Székelyhon 2026. szeptember 23., 17:012026. szeptember 23., 17:01 2026. szeptember 23., 17:022026. szeptember 23., 17:02

Az év első nyolc hónapjában 4732 lakástűz történt Romániában, azaz 22-vel több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A tűzesetek következtében

idén 127 személy halt meg, öttel több, mint egy évvel korábban ugyanebben a periódusban.

A sérültek száma is jelentősen emelkedett: 417-ről 463-ra, ami mintegy 11 százalékos növekedést jelent. Hirdetés A lakástüzek leggyakoribb kiváltó okai között továbbra is a kémények, füstcsatornák és füstcsövek nem megfelelő állapota szerepel. Az ilyen esetek száma ugyanakkor csökkent, a tavalyi 1648-ról 1562-re.

Jelentősen nőtt viszont a meghibásodott, házilag átalakított vagy felügyelet nélkül működtetett fűtőberendezések miatt keletkezett tüzek száma: 708-ról 806-ra, azaz közel 14 százalékkal.

Az elektromos hálózatok meghibásodása miatt 1376 tűz keletkezett, szemben a tavalyi 1305-tel. A hideg idő közeledtével a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a fűtőberendezések és az elektromos hálózatok fokozott terhelése növeli a tűzesetek kockázatát. Javasolják

a kémények rendszeres ellenőrzését és tisztítását, valamint a kazánok, kályhák és más fűtőberendezések átvizsgálását.