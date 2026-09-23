Mureșannak van egy egyszerű javaslata a kormányválság feloldására

Siegfried Mureșan szerdán kijelentette, hogy a politikai válság megoldásának legegyszerűbb módja a kormánya beiktatása.

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„Nem áldozati miniszterelnök vagyok” – hangsúlyozta parlamenti sajtótájékoztatóján a kijelölt kormányfő. Emlékeztetett arra, hogy

és most a kormány beiktatásához szükséges többséget próbálja megszerezni – számol be az Agerpres.

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Mureșan szerint jelenleg nincs alternatívája a kormánya megszavazásának. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy ha ez a kormány sem kap bizalmat, előbb-utóbb az előre hozott választások lehetősége is napirendre kerülhet.

A parlament feloszlatása azonban kizárólag az államfőtől függ – tette hozzá.

A kijelölt miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy Nicușor Dan külpolitikai mozgásterét és hitelességét is erősítené, ha Romániának mielőbb teljes jogkörű kormánya lenne.