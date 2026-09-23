Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek

Fotó: Haáz Vince
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy kormányában három miniszterelnök-helyettes lesz, egy-egy az őt hivatalosan támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részéről.
2026. szeptember 23., 14:462026. szeptember 23., 14:46
2026. szeptember 23., 14:502026. szeptember 23., 14:50
A parlamentben tartott sajtótájékoztatóján a politikus hangsúlyozta, hogy nem növelik a minisztériumok számát, és
Kérdésre válaszolva kijelentette: nem tudja megerősíteni, hogy a kormányfőhelyettesek a pártelnökök lesznek.
A kijelölt miniszterelnök szerint a tárcákat is hatékonyabbá teszik, többek között csökkentik az államtitkárok számát ott, ahol lehet. Hangsúlyozta, hogy csak a kormányprogram véglegesítése után tárgyalnak a miniszterjelöltekről.
„Előbb legyen meg a kormányprogram, utána majd megnézzük, kik a legalkalmasabb és legfelkészültebb személyek, akik azt végre tudják hajtani” – idézi az Agerpres hírügynökség Mureșant.
A kijelölt miniszterelnök hozzátette, a hét végéig a parlament elé terjeszti a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, hogy jövő hét elején, hétfőn és kedden megtörténjen a miniszterjelöltek meghallgatása a szakbizottságokban, majd a parlament szavazzon a beiktatásról.
Mureșan azt ígérte, hogy „a kormányom teljes mandátuma alatt nem lesz adó- vagy illetékemelés”. Hozzátette, hogy fenntartanák az egységes adókulcsot, és amint a költségvetési helyzet lehetővé teszi, csökkentenék az adókat. Céljuk az is, hogy
Uniós ügyekben a Mureșan-kormány aktívan részt kíván venni a 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló tárgyalásokon. A kijelölt miniszterelnök legalább a jelenlegi szinten tartaná a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat, miközben több forrást kérne biztonsági és védelmi célokra, különösen az EU keleti részén fekvő Románia számára.
Emellett Mureșan tovább erősítené az Egyesült Államokkal fennálló transzatlanti partnerséget is gazdasági, kereskedelmi, kulturális és biztonsági téren.
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