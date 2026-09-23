Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy kormányában három miniszterelnök-helyettes lesz, egy-egy az őt hivatalosan támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részéről.

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A parlamentben tartott sajtótájékoztatóján a politikus hangsúlyozta, hogy nem növelik a minisztériumok számát, és

Kérdésre válaszolva kijelentette: nem tudja megerősíteni, hogy a kormányfőhelyettesek a pártelnökök lesznek.

A kijelölt miniszterelnök szerint a tárcákat is hatékonyabbá teszik, többek között csökkentik az államtitkárok számát ott, ahol lehet. Hangsúlyozta, hogy csak a kormányprogram véglegesítése után tárgyalnak a miniszterjelöltekről.

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„Előbb legyen meg a kormányprogram, utána majd megnézzük, kik a legalkalmasabb és legfelkészültebb személyek, akik azt végre tudják hajtani” – idézi az Agerpres hírügynökség Mureșant.

A kijelölt miniszterelnök hozzátette, a hét végéig a parlament elé terjeszti a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját, hogy jövő hét elején, hétfőn és kedden megtörténjen a miniszterjelöltek meghallgatása a szakbizottságokban, majd a parlament szavazzon a beiktatásról.

Adóemelés kizárva?

Mureșan azt ígérte, hogy „a kormányom teljes mandátuma alatt nem lesz adó- vagy illetékemelés”. Hozzátette, hogy fenntartanák az egységes adókulcsot, és amint a költségvetési helyzet lehetővé teszi, csökkentenék az adókat. Céljuk az is, hogy