Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja Magyarország számára

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben, a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz – közölte a brüsszeli testület szerdán.
A brüsszeli testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését – számolt be az MTI.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette: Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, ezért
„Örülök, hogy újra teljes mértékben élvezhetik majd az unió által teremtett lehetőségeket. Ez is azt mutatja, hogy a reformok eredményre vezetnek” – tette hozzá.
Amennyiben az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács elfogadja a javaslatot, az visszaállítaná a felfüggesztett, 4,2 milliárd euró értékű kohéziós politikai kötelezettségvállalásokat, és lehetővé tenné a magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek diákjai és kutatói számára az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban való részvételt.
A bizottság értékelte a magyar kormány szeptember 9-én bejelentett korrekciós intézkedéseit és azok végrehajtását, és arra a következtetésre jutott, hogy
Az Európai Bizottság szerint Magyarország megerősítette az Integritási Hatóság hatásköreit és a szükséges adatokhoz való hozzáférését, átfogó vagyonnyilatkozat-tételi rendszert vezetett be, növelte az átláthatóságot és kezelte a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi kockázatokat.
A magyar intézkedések emellett kiterjesztették a nyomozó hatóságok és az ügyészség egyes döntéseinek bírósági felülvizsgálatát, valamint megerősítették az uniós források felhasználásának ellenőrzését és a közbeszerzések, illetve általában a közkiadások átláthatóságát.
valamint azt, hogy a tényleges tulajdonosi viszonyokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályok tovább erősítik a korrupció és az összeférhetetlenség elleni fellépést.
Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy
A Tanácsnak a bizottsági javaslat benyújtásától számítva egy hónapja van arra, hogy döntsön a védelmi intézkedések feloldásáról.
A Tanács 2022 decemberében az Európai Bizottság javaslatára rendelt el intézkedéseket az uniós költségvetés védelmében. A kifogások akkor többek között a közbeszerzésekre, az ügyészi fellépésre, az összeférhetetlenségre, a korrupció elleni küzdelemre és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkoztak.
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