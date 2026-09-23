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Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja Magyarország számára

• Fotó: Magyar Péter/Facebook

Fotó: Magyar Péter/Facebook

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Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben, a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz – közölte a brüsszeli testület szerdán.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 15:172026. szeptember 23., 15:17

A brüsszeli testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését – számolt be az MTI.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette: Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, ezért

a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára.

„Örülök, hogy újra teljes mértékben élvezhetik majd az unió által teremtett lehetőségeket. Ez is azt mutatja, hogy a reformok eredményre vezetnek” – tette hozzá.

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Amennyiben az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács elfogadja a javaslatot, az visszaállítaná a felfüggesztett, 4,2 milliárd euró értékű kohéziós politikai kötelezettségvállalásokat, és lehetővé tenné a magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek diákjai és kutatói számára az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban való részvételt.

A bizottság értékelte a magyar kormány szeptember 9-én bejelentett korrekciós intézkedéseit és azok végrehajtását, és arra a következtetésre jutott, hogy

Magyarország orvosolta a korábban feltárt hiányosságokat a közbeszerzés, a korrupcióellenes keretrendszer, az összeférhetetlenségi kockázatok és az ügyészségi fellépés hatékonysága terén.

Az Európai Bizottság szerint Magyarország megerősítette az Integritási Hatóság hatásköreit és a szükséges adatokhoz való hozzáférését, átfogó vagyonnyilatkozat-tételi rendszert vezetett be, növelte az átláthatóságot és kezelte a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi kockázatokat.

A magyar intézkedések emellett kiterjesztették a nyomozó hatóságok és az ügyészség egyes döntéseinek bírósági felülvizsgálatát, valamint megerősítették az uniós források felhasználásának ellenőrzését és a közbeszerzések, illetve általában a közkiadások átláthatóságát.

A brüsszeli testület üdvözölte továbbá Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez,

valamint azt, hogy a tényleges tulajdonosi viszonyokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályok tovább erősítik a korrupció és az összeférhetetlenség elleni fellépést.

Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy

már nem állnak fenn a jogállamisági feltételességi rendelet alapján 2022-ben elrendelt intézkedések alkalmazásának feltételei.

A Tanácsnak a bizottsági javaslat benyújtásától számítva egy hónapja van arra, hogy döntsön a védelmi intézkedések feloldásáról.

A Tanács 2022 decemberében az Európai Bizottság javaslatára rendelt el intézkedéseket az uniós költségvetés védelmében. A kifogások akkor többek között a közbeszerzésekre, az ügyészi fellépésre, az összeférhetetlenségre, a korrupció elleni küzdelemre és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkoztak.

Külföld Magyarország
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