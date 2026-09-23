Javítják a székelyudvarhelyi jelzőlámpákat, a „zöld hullámot” is beállítják

Az utóbbi időben több székelyudvarhelyi kereszteződésben is csak sárgán villogó jelzőlámpákkal találkozhattak a közlekedők. A problémát a városháza szerint jelenleg is szakember javítja, és a tervek szerint csütörtökön teljesen helyreáll a rendszer.

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Érintett volt az Orbán Balázs, a Nicolae Bălcescu és a Wesselényi Miklós utcák kereszteződése, valamint a Vásártér és a Bethlen utca találkozása is. A jelzőlámpák nem megfelelő működése fokozott figyelmet igényelt az autósoktól, hiszen a lámpák működésének hiányában a közlekedési szabályok szerint,

a megszokott jelzőlámpás elsőbbségi rend nélkül kellett áthaladniuk a csomópontokon.

Kérdésünkre Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője arról tájékoztatott, hogy már dolgoznak a problémán, és csütörtökre helyreállhat a rendszer város-szerte.

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Mint megtudtuk, a jelzőlámpák karbantartását végző szakember jelenleg is dolgozik a rendszeren, a jelzőlámpák működése időközben már helyre is állt, azonban a szakember még teszteli a rendszert. Emiatt