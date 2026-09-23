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Javítják a székelyudvarhelyi jelzőlámpákat, a „zöld hullámot” is beállítják

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Az utóbbi időben több székelyudvarhelyi kereszteződésben is csak sárgán villogó jelzőlámpákkal találkozhattak a közlekedők. A problémát a városháza szerint jelenleg is szakember javítja, és a tervek szerint csütörtökön teljesen helyreáll a rendszer.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 15:592026. szeptember 23., 15:59

Érintett volt az Orbán Balázs, a Nicolae Bălcescu és a Wesselényi Miklós utcák kereszteződése, valamint a Vásártér és a Bethlen utca találkozása is. A jelzőlámpák nem megfelelő működése fokozott figyelmet igényelt az autósoktól, hiszen a lámpák működésének hiányában a közlekedési szabályok szerint,

a megszokott jelzőlámpás elsőbbségi rend nélkül kellett áthaladniuk a csomópontokon.

Kérdésünkre Zörgő Noémi, a városháza sajtószóvivője arról tájékoztatott, hogy már dolgoznak a problémán, és csütörtökre helyreállhat a rendszer város-szerte.

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Mint megtudtuk, a jelzőlámpák karbantartását végző szakember jelenleg is dolgozik a rendszeren, a jelzőlámpák működése időközben már helyre is állt, azonban a szakember még teszteli a rendszert. Emiatt

a nap folyamán még előfordulhat, hogy valamelyik kereszteződésben sárgán villogó fény fogadja az autósokat.

A karbantartás során arra is törekednek, hogy a három érintett kereszteződésben minél jobban összehangolják a lámpák működését, vagyis kialakítsák az úgynevezett „zöld hullámot”.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A rendszer érzékeli, mikor érkezik jármű az egyes kereszteződésekhez, és ennek megfelelően váltja a jelzéseket. A cél az, hogy

az egy útvonalon közlekedőknek lehetőleg ne kelljen minden kereszteződésnél újra megállniuk.

A városháza szerint csütörtök nap végére valamennyi érintett jelzőlámpának rendben kell működnie.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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