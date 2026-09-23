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Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le négy személyt

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Három helyszínen tartottak házkutatást szerdán egy gyermekpornográfiával kapcsolatos bűnügyben a Maros megyei szervezett bűnözés elleni rendőrök. Négy személyt vettek őrizetbe a Bukarestben, Kolozsváron és Suceava megyébe kiterjedő akcióban.

Gergely Imre

2026. szeptember 23., 16:302026. szeptember 23., 16:30

A Maros megyei rendőrség közlése szerint négy személy tevékenységét vizsgálták, akiket gyermekpornográfia bűncselekményének elkövetésével vizsgálnak.

Szeptember 23-án három házkutatási parancsot hajtottak végre Bukarestben, Kolozsváron, valamint a Suceava megyei Șaru Dornei településen a Maros megyei szervezett bűnözés elleni rendőrök és a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Marosvásárhelyi Területi Szolgálatának ügyészei.

A nyomozás során megállapították, hogy 2025. márciusa és 2026. márciusa között a négy érintett személy – egyikük egy másik ügyben előzetes letartóztatásban van –

a gyanú szerint kiskorúakról készült, szexuálisan explicit tartalmú videókat szerzett meg, birtokolt, tárolt és terjesztett online üzenetküldő szolgáltatásokon, illetve közösségi oldalakon keresztül.

A videókon a hatóságok szerint 4 és 16 év közötti kiskorúak láthatók.

Az érintettek kihallgatása a DIICOT Marosvásárhelyi Területi Szolgálatának székhelyén zajlik.

Az akciót a csendőrség különleges intervenciós egységének, a kolozsvári mobil csendőrcsoportnak, valamint a Suceava Megyei Csendőrség munkatársai segítették – írja a közlemény.

Belföld Bűnügy
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