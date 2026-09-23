Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le négy személyt

Fotó: Olti Angyalka
Három helyszínen tartottak házkutatást szerdán egy gyermekpornográfiával kapcsolatos bűnügyben a Maros megyei szervezett bűnözés elleni rendőrök. Négy személyt vettek őrizetbe a Bukarestben, Kolozsváron és Suceava megyébe kiterjedő akcióban.
A Maros megyei rendőrség közlése szerint négy személy tevékenységét vizsgálták, akiket gyermekpornográfia bűncselekményének elkövetésével vizsgálnak.
Szeptember 23-án három házkutatási parancsot hajtottak végre Bukarestben, Kolozsváron, valamint a Suceava megyei Șaru Dornei településen a Maros megyei szervezett bűnözés elleni rendőrök és a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Marosvásárhelyi Területi Szolgálatának ügyészei.
A nyomozás során megállapították, hogy 2025. márciusa és 2026. márciusa között a négy érintett személy – egyikük egy másik ügyben előzetes letartóztatásban van –
A videókon a hatóságok szerint 4 és 16 év közötti kiskorúak láthatók.
Az érintettek kihallgatása a DIICOT Marosvásárhelyi Területi Szolgálatának székhelyén zajlik.
Az akciót a csendőrség különleges intervenciós egységének, a kolozsvári mobil csendőrcsoportnak, valamint a Suceava Megyei Csendőrség munkatársai segítették – írja a közlemény.
Romániában 2026 első nyolc hónapjában 127-en vesztették életüket lakástűzben míg 2025 első nyolc hónapjában 122 halálos áldozatot jegyeztek. A tűzoltóság figyelmeztetésekkel fordul az emberekhez az ilyen esetek elkerülésére.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a hét végéig benyújtja a parlamentbe kormánya programját és a miniszterjelöltek listáját – közölte szerdán a Facebook-oldalán Mircea Abrudean.
Heves vita alakult ki a képviselőházban az RMDSZ és az AUR képviselői között arról a törvénytervezetről, mely szerint a kisebbségeknek joguk van használni a közigazgatásban az anyanyelvüket azokon a településen is, ahol az arányuk 20 százalék alá csökken.
Siegfried Mureșan szerdán kijelentette, hogy a politikai válság megoldásának legegyszerűbb módja a kormánya beiktatása.
Siegfried Mureșan szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy kormányprogramjában szerepelni fog a közalkalmazotti bérek emelése és a nyugdíjak indexálása is.
Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben, a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat elérhetővé.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy kormányában három miniszterelnök-helyettes lesz, egy-egy az őt hivatalosan támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részéről.
Új történelmi csúcsot ért el az euró szerdán a lejjel szemben. A Román Nemzeti Bank 5,2788 lej/euró árfolyamot jelentett be szeptember 23-án, ami 1,41 banival magasabb az egy nappal korábbi értéknél.
A románok közel fele (47 százalék) úgy véli, előre hozott választásokra van szükség, a másik fele (szintén 47 százalék) viszont ellenzi ezt – derül ki a CURS felmérésének szerdán ismertetett eredményeiből.
A kormányprogramról és a kabinet beiktatáshoz szükséges parlamenti többség kialakításáról egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) szerdán Siegfried Mureșan miniszterelnök-jelölt.
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