Megsérült egy nő, miután lángok csaptak fel otthonában

2026. szeptember 22., kedd

Az eredeti ár többszörösére is túllicitálták egymást a lakók egy tömbháznegyedi parkolóhelyre

Az autók száma folyamatosan nő, a parkolóhelyeké már kevésbé, így megtörténik, hogy egymást licitálják túl a lakók, hogy a tömbházuk előtt hagyhassák a kocsit. Így történt ez Marosludason is, ahol most osztják szét a szabad helyeket.