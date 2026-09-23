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Megsérült egy nő, miután lángok csaptak fel otthonában

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Lakóház gyulladt ki szerda délután a Maros megyei Mezőszakálon. Egy ott lakó asszonyt a mentősök láttak el.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 17:052026. szeptember 23., 17:05

Lakástűzhöz riasztották szerda délután a Maros megyei Nagysármás tűzoltóit: Mezőszakálon egy lakóház gyullad ki.

A helyszínre érkező tűzoltók a ház egyik szobájában megfékezték a tüzet, és a lángok teljes eloltásán dolgoznak.

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Egy, a házban lakó nő alkarján megsérült.

A vágását ellátták, elsősegélyt a SMURD személyzete nyújtott számára.

A bevetésen egy tűzoltóautó, valamint egy SMURD-rohammentő személyzete vesz részt.

Marosszék Tűzeset
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