Megsérült egy nő, miután lángok csaptak fel otthonában

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Fotó: Tuchiluș Alex
Lakóház gyulladt ki szerda délután a Maros megyei Mezőszakálon. Egy ott lakó asszonyt a mentősök láttak el.
Lakástűzhöz riasztották szerda délután a Maros megyei Nagysármás tűzoltóit: Mezőszakálon egy lakóház gyullad ki.
A helyszínre érkező tűzoltók a ház egyik szobájában megfékezték a tüzet, és a lángok teljes eloltásán dolgoznak.
A vágását ellátták, elsősegélyt a SMURD személyzete nyújtott számára.
A bevetésen egy tűzoltóautó, valamint egy SMURD-rohammentő személyzete vesz részt.
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