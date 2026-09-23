Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mureșan: szükség van a közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak emelésére

• Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Siegfried Mureșan szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy kormányprogramjában szerepelni fog a közalkalmazotti bérek emelése és a nyugdíjak indexálása is.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 15:352026. szeptember 23., 15:35

2026. szeptember 23., 15:372026. szeptember 23., 15:37

A kijelölt miniszterelnök arra a kérdésre válaszolt, hogy tartalmaz-e majd a program szociális intézkedéseket, mint például a minimálbér vagy a nyugdíjak emelését – írja az Agerpres.

Hirdetés

„Mindig úgy gondoltam, hogy a szociálpolitika olyan terület, amelyet egy Európa-barát, jobboldali pártnak, mint a PNL, komolyan kell vennie. Ennek megfelelően figyelünk a szociálpolitikára.

Idézet
Mivel a közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak az elmúlt években stagnáltak, emelésre van szükség”

– fejtette ki.

Hozzátette: a 2027-es állami költségvetés kidolgozásakor fog kiderülni pontosan, hogy a román állam mit és mennyit engedhet meg magának ezen a téren.

korábban írtuk

Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek
Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy kormányában három miniszterelnök-helyettes lesz, egy-egy az őt hivatalosan támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részéről.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Az ürüléke buktatta le a református kollégium udvarára betévedt medvét
Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
Megvált edzőjétől a szuperligás klub az újabb vereség után
Wass Albert-ábrázolásként több Vándor székely-szobormásolat található Magyarországon
Hármas holtverseny az Udvarhely körzeti élén
Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Az ürüléke buktatta le a református kollégium udvarára betévedt medvét
Székelyhon

Az ürüléke buktatta le a református kollégium udvarára betévedt medvét
Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
Székelyhon

Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
Megvált edzőjétől a szuperligás klub az újabb vereség után
Székely Sport

Megvált edzőjétől a szuperligás klub az újabb vereség után
Wass Albert-ábrázolásként több Vándor székely-szobormásolat található Magyarországon
Krónika

Wass Albert-ábrázolásként több Vándor székely-szobormásolat található Magyarországon
Hármas holtverseny az Udvarhely körzeti élén
Székely Sport

Hármas holtverseny az Udvarhely körzeti élén
Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Nőileg

Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 23., szerda

Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le négy személyt

Három helyszínen tartottak házkutatást szerdán egy gyermekpornográfiával kapcsolatos bűnügyben a Maros megyei szervezett bűnözés elleni rendőrök. Négy személyt vettek őrizetbe a Bukarestben, Kolozsváron és Suceava megyébe kiterjedő akcióban.

Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le négy személyt
Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le négy személyt
2026. szeptember 23., szerda

Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le négy személyt
Hirdetés
2026. szeptember 23., szerda

Mureșannak van egy egyszerű javaslata a kormányválság feloldására

Siegfried Mureșan szerdán kijelentette, hogy a politikai válság megoldásának legegyszerűbb módja a kormánya beiktatása.

Mureșannak van egy egyszerű javaslata a kormányválság feloldására
Mureșannak van egy egyszerű javaslata a kormányválság feloldására
2026. szeptember 23., szerda

Mureșannak van egy egyszerű javaslata a kormányválság feloldására
2026. szeptember 23., szerda

Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja Magyarország számára

Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben, a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat elérhetővé.

Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja Magyarország számára
Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja Magyarország számára
2026. szeptember 23., szerda

Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását javasolja Magyarország számára
2026. szeptember 23., szerda

Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy kormányában három miniszterelnök-helyettes lesz, egy-egy az őt hivatalosan támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részéről.

Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek
Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek
2026. szeptember 23., szerda

Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek
Hirdetés
2026. szeptember 23., szerda

Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött

Új történelmi csúcsot ért el az euró szerdán a lejjel szemben. A Román Nemzeti Bank 5,2788 lej/euró árfolyamot jelentett be szeptember 23-án, ami 1,41 banival magasabb az egy nappal korábbi értéknél.

Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
2026. szeptember 23., szerda

Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
2026. szeptember 23., szerda

Felmérés: megosztja a társadalmat az előre hozott választások kérdése

A románok közel fele (47 százalék) úgy véli, előre hozott választásokra van szükség, a másik fele (szintén 47 százalék) viszont ellenzi ezt – derül ki a CURS felmérésének szerdán ismertetett eredményeiből.

Felmérés: megosztja a társadalmat az előre hozott választások kérdése
Felmérés: megosztja a társadalmat az előre hozott választások kérdése
2026. szeptember 23., szerda

Felmérés: megosztja a társadalmat az előre hozott választások kérdése
2026. szeptember 23., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ kitart Mureșan mellett

A kormányprogramról és a kabinet beiktatáshoz szükséges parlamenti többség kialakításáról egyeztetett a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) szerdán Siegfried Mureșan miniszterelnök-jelölt.

Kelemen Hunor: az RMDSZ kitart Mureșan mellett
Kelemen Hunor: az RMDSZ kitart Mureșan mellett
2026. szeptember 23., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ kitart Mureșan mellett
Hirdetés
2026. szeptember 23., szerda

Csökkent az olaj ára szerdán reggel, nálunk pont ezután drágult az üzemanyag

Szerda reggel tovább csökkent a kőolaj ára azokra a reményekre, hogy nő az olajkínálat a Perzsa-öböl térségéből. Csíkszeredában ehhez képest megjelent a literenkénti tíz lejt meghaladó standard benzin.

Csökkent az olaj ára szerdán reggel, nálunk pont ezután drágult az üzemanyag
Csökkent az olaj ára szerdán reggel, nálunk pont ezután drágult az üzemanyag
2026. szeptember 23., szerda

Csökkent az olaj ára szerdán reggel, nálunk pont ezután drágult az üzemanyag
2026. szeptember 23., szerda

Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton

Leszakadt egy fémszerkezetű híd szerdán reggel a Bákó megyei Csobányosnál, miután egy nehéz munkagép haladt át rajta.

Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
2026. szeptember 23., szerda

Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
2026. szeptember 23., szerda

Sűrűn havazik a Transzfogarason – fotók, videó

Sűrű havazással indult a nap a Transzfogarason – hívta fel a figyelmet a brassói regionális útügy.

Sűrűn havazik a Transzfogarason – fotók, videó
Sűrűn havazik a Transzfogarason – fotók, videó
2026. szeptember 23., szerda

Sűrűn havazik a Transzfogarason – fotók, videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!