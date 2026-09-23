Mureșan: szükség van a közalkalmazotti bérek és a nyugdíjak emelésére

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Siegfried Mureșan szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy kormányprogramjában szerepelni fog a közalkalmazotti bérek emelése és a nyugdíjak indexálása is.
2026. szeptember 23., 15:352026. szeptember 23., 15:35
2026. szeptember 23., 15:372026. szeptember 23., 15:37
A kijelölt miniszterelnök arra a kérdésre válaszolt, hogy tartalmaz-e majd a program szociális intézkedéseket, mint például a minimálbér vagy a nyugdíjak emelését – írja az Agerpres.
„Mindig úgy gondoltam, hogy a szociálpolitika olyan terület, amelyet egy Európa-barát, jobboldali pártnak, mint a PNL, komolyan kell vennie. Ennek megfelelően figyelünk a szociálpolitikára.
– fejtette ki.
Hozzátette: a 2027-es állami költségvetés kidolgozásakor fog kiderülni pontosan, hogy a román állam mit és mennyit engedhet meg magának ezen a téren.
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