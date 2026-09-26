Adóemelés nélkül, alacsonyabb áfával – Tánczos Barna több pontban foglalta össze az RMDSZ céljait

Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő két évben – jelentette ki a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelölt Tánczos Barna szombaton.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Mureșan-kormány programjának és miniszterjelöltjei névsorának benyújtása után a parlamentben tartott sajtótájékoztatón a politikus közölte:

az RMDSZ ebben a kormányban is kiáll a magyar közösség jogainak megőrzéséért és védelméért,

ellenzi az adóemelést,

és támogatja az áfa 19 százalékra csökkentését, amint azt a költségvetési helyzet lehetővé teszi.

Tánczos Barna szerint új közalkalmazotti bértörvényre is szükség van, „függetlenül az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásoktól”. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály elfogadása elengedhetetlen a méltányos bérezés, a társadalmi igazságosság és a közszféra stabilitása érdekében – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

A miniszterjelölt elmondta, hogy a kormányprogram mezőgazdasági fejezete kapcsán számos gazdaszervezet képviselőivel egyeztettek. Rámutatott, a mezőgazdaságban különösen fontos a gyors cselekvés, mert