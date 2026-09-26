Adóemelés nélkül, alacsonyabb áfával – Tánczos Barna több pontban foglalta össze az RMDSZ céljait

Fotó: Borbély Fanni
Stabil kormányra van szüksége Romániának a következő két évben – jelentette ki a mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelölt Tánczos Barna szombaton.
A Mureșan-kormány programjának és miniszterjelöltjei névsorának benyújtása után a parlamentben tartott sajtótájékoztatón a politikus közölte:
az RMDSZ ebben a kormányban is kiáll a magyar közösség jogainak megőrzéséért és védelméért,
ellenzi az adóemelést,
és támogatja az áfa 19 százalékra csökkentését, amint azt a költségvetési helyzet lehetővé teszi.
Tánczos Barna szerint új közalkalmazotti bértörvényre is szükség van, „függetlenül az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásoktól”. Hangsúlyozta, hogy a jogszabály elfogadása elengedhetetlen a méltányos bérezés, a társadalmi igazságosság és a közszféra stabilitása érdekében – írja az Agerpres hírügynökség.
A miniszterjelölt elmondta, hogy a kormányprogram mezőgazdasági fejezete kapcsán számos gazdaszervezet képviselőivel egyeztettek. Rámutatott, a mezőgazdaságban különösen fontos a gyors cselekvés, mert
Reményét fejezte ki, hogy a szükséges intézkedéseket már a következő hetekben meghozhatják.
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Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szombaton benyújtotta a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát. A kijelölt kormányfőt Cătălin Drulă, Tánczos Barna és Ötvös Koppány Bulcsú miniszterjelöltek kísérték el.
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