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Újabb lépés a családon belüli erőszak áldozatainak támogatásáért: Maros megye is csatlakozik a VENUS II országos programhoz Pr-cikk

• Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Bereczky Sándor

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A Maros Megyei Tanács szeptemberi ülésén az egészségügy, a szociális ellátás és a kultúra területét érintő fontos döntéseket hozott, és több megyei intézmény költségvetését is kiegészítette.

Támogatói tartalom

2026. szeptember 26., 08:002026. szeptember 26., 08:00

A Maros Megyei Tanács a szeptember 24-i ülésén jóváhagyta a megye 2026. évi általános költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több közintézmény működéséhez biztosították a szükséges forrásokat. A legjelentősebb, 94,9 millió lej értékű kiegészítést a Maros Megyei Klinikai Kórház kapta. További forrásokat kap a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház – 1,7 millió lej, a Maros Megyei Könyvtár – 1 millió lej, a Maros Művészegyüttes – 846 000 lej, valamint a Maros Megyei Közérdekű Objektumok Őrzőszolgálata – 764 000 lej, elsősorban a személyi kiadások és egyes anyagi költségek fedezésére. Ugyanakkor a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára 457 000 lejjel egészítik ki a fogyatékossággal élő személyeknek járó juttatások fedezésére szolgáló összeget, valamint 750 000 lejjel a „Fény szárnyai – Segesvár – nappali gondozási szolgáltatások” elnevezésű projekt finanszírozását.

Új központ a családon belüli erőszak áldozatainak

A Maros Megyei Tanács a soros ülésen jóváhagyta, hogy a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnerként vegyen részt a „VENUS II – AEQUILIBRIUM – Integrált támogatási intézkedések a családon belüli erőszak áldozatai számára” című országos projektben, amelynek megvalósítására európai uniós finanszírozásra pályáznak a 2021–2027-es Társadalmi Befogadás és Méltóság Program keretében. A projektet országos szinten a Nők és Férfiak Esélyegyenlőségéért Felelős Országos Hatóság valósítja meg 40 helyi közintézménnyel partnerségében.

A program célja, hogy bővítsék és fejlesszék a családon belüli erőszak áldozatai számára nyújtott szolgáltatásokat. A korábbi, „VENUS I” projekt keretében kialakított védett lakhatási modell helyett

komplexebb, multifunkcionális, integrált szolgáltatásokat nyújtó központokat hoznának létre, amelyek által nemcsak az erőszak áldozatait, hanem gyermekeiket is támogatnák.

Maros megyében a központ létrehozásához a Maros Megyei Tanácsnak kell egy ingatlant biztosítania, az épület a megyei szociális igazgatóság kezelésében lesz. A központ biztonságos környezetet és olyan szolgáltatásokat nyújt majd, amelyek az áldozatok védelmét, felépülését és társadalmi reintegrációját szolgálják. Az ingatlan helyszíne a jogszabályi előírásoknak megfelelően a nyilvánosság számára titkos marad, az ott elhelyezett személyek biztonsága érdekében.

A projekt keretében a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára rendelkezésre álló összeg 2 558 270 lej, amelyből 2 507 105 lej a vissza nem térítendő támogatás értéke, 51 165 lej pedig az önrész, amelyet a szociális igazgatóságnak kell biztosítania a projekt megvalósításához.

A Mezőrücsön található Gheorghe Șincai-emlékház • Fotó: Maros Megyei Tanács Galéria

A Mezőrücsön található Gheorghe Șincai-emlékház

Fotó: Maros Megyei Tanács

Hamarosan elkészül a Gheorghe Șincai-emlékház

A Maros Megyei Tanács a csütörtökön tartott ülésén jóváhagyta a Mezőrücsön található Gheorghe Șincai-emlékház megyei köztulajdonba vételét. Az emlékház kialakítását a Maros Megyei Múzeum 2022-ben kezdeményezte a román kultúra egyik meghatározó alakja, Gheorghe Șincai emlékére, aki Mezőrücsön született. A beruházás 2026 júniusában fejeződött be, a munkálatok átvételére pedig ugyancsak ekkor került sor. Az új, 116 négyzetméteres épületben múzeumi tér, fogadó- és kiállítótér, műszaki helyiség, mellékhelyiség, valamint fedett terasz kapott helyet. Az emlékház a Maros Megyei Múzeum kezelésébe kerül, ahol a Gheorghe Șincai személyiségéhez kapcsolódó múzeumi és kulturális tevékenységeket szerveznek. A múzeum munkatársai már dolgoznak az emlékház kiállításának kialakításán, amely 2027 tavaszán nyílik meg a nagyközönség előtt.

Az önkormányzati testület a szeptemberi soros ülésen tudomásul vette Rus Dan-Dorul és Otilia Pop megyei tanácsosok mandátumának törvény szerinti megszűnését is, miután a két tanácsos korábban benyújtotta a lemondását.

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

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