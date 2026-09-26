A Maros Megyei Tanács szeptemberi ülésén az egészségügy, a szociális ellátás és a kultúra területét érintő fontos döntéseket hozott, és több megyei intézmény költségvetését is kiegészítette.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Maros Megyei Tanács a szeptember 24-i ülésén jóváhagyta a megye 2026. évi általános költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több közintézmény működéséhez biztosították a szükséges forrásokat. A legjelentősebb, 94,9 millió lej értékű kiegészítést a Maros Megyei Klinikai Kórház kapta. További forrásokat kap a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház – 1,7 millió lej, a Maros Megyei Könyvtár – 1 millió lej, a Maros Művészegyüttes – 846 000 lej, valamint a Maros Megyei Közérdekű Objektumok Őrzőszolgálata – 764 000 lej, elsősorban a személyi kiadások és egyes anyagi költségek fedezésére. Ugyanakkor a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára 457 000 lejjel egészítik ki a fogyatékossággal élő személyeknek járó juttatások fedezésére szolgáló összeget, valamint 750 000 lejjel a „Fény szárnyai – Segesvár – nappali gondozási szolgáltatások” elnevezésű projekt finanszírozását.

Új központ a családon belüli erőszak áldozatainak

A Maros Megyei Tanács a soros ülésen jóváhagyta, hogy a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság partnerként vegyen részt a „VENUS II – AEQUILIBRIUM – Integrált támogatási intézkedések a családon belüli erőszak áldozatai számára” című országos projektben, amelynek megvalósítására európai uniós finanszírozásra pályáznak a 2021–2027-es Társadalmi Befogadás és Méltóság Program keretében. A projektet országos szinten a Nők és Férfiak Esélyegyenlőségéért Felelős Országos Hatóság valósítja meg 40 helyi közintézménnyel partnerségében.

A program célja, hogy bővítsék és fejlesszék a családon belüli erőszak áldozatai számára nyújtott szolgáltatásokat. A korábbi, „VENUS I” projekt keretében kialakított védett lakhatási modell helyett