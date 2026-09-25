Nem mindennapi látvány fogadja a csíkszeredaiakat szombaton: versenyautók vonulnak végig a Hargita és a Kossuth utcán, majd a főtérnél látványos driftshow következik. A motorsport ezután a Hargita Karting pályáján folytatódik, ahol egész hétvégén drift-, Formula- és stuntbemutatók várják a közönséget.

Támogatói tartalom 2026. szeptember 25., 16:202026. szeptember 25., 16:20

Szeptember 26–27-én, két napon keresztül a motorsport kerül a figyelem középpontjába Csíkszeredában. A Hargita Karting Motorsport Festival 2026 szombaton már délelőtt 9 órakor elkezdődik, és egészen éjfélig tart, vasárnap pedig 9 és 22 óra között várják a látogatókat a Hargita Karting pályáján. A hétvége egyik leglátványosabb programpontja azonban szombaton a város utcáin kezdődik.

Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival

Versenyautók vonulnak végig a városon Szombaton 11.30-kor motorsportos felvonulás indul. A versenyautók és motorsport-járművek a Hargita és a Kossuth utcán vonulnak végig, majd a program a főtérnél folytatódik. A főtér előtt, illetve mellett látványos driftshow várja az érdeklődőket, így a csíkszeredaiak nemcsak a pályán, hanem a város szívében is találkozhatnak a motorsport világával.

Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival

A városi program különlegessége, hogy olyanok is testközelből láthatják a versenyautókat és a driftet, akik egyébként nem látogatnak ki rendszeresen a Hargita Karting pályájára. Nyolc drift autó és Formula-versenyautók érkeznek A fesztiválra összesen nyolc drift autó, három Formula Renault, egy Formula 3-as versenyautó és két stunt motor érkezik. A látogatók driftbemutatókat, Formula-autós produkciókat és stunt motoros bemutatókat láthatnak. A különböző motorsport-járműveket közelebbről is megismerhetik, a bemutatók pedig a hétvége során több alkalommal is visszatérnek.

Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival

A rendezvényen helyi, valamint magyarországi és romániai motorsportosok is részt vesznek. Délutántól a Hargita Kartingon folytatódik a száguldás A városi felvonulást és a főtéri driftshow-t követően 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik a fesztivál. A pályán egész délután és este látványos motorsport-bemutatók követik egymást: drift autók, Formula-autók és stunt motorok is akcióba lendülnek. Aki pedig nem szeretne kizárólag nézőként részt venni, annak gokartozási lehetőség is rendelkezésére áll. Így a látogatók maguk is kipróbálhatják, milyen érzés versenypályán vezetni.

Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival

Nemcsak a benzingőzről szól a hétvége A szervezők a motorsport mellett családi és szórakoztató programokkal is készülnek. A Hargita Karting udvarán napközben DJ biztosítja a zenei hangulatot, a fiatalabb látogatókat pedig ugrálóvár várja. A helyszínen a Nagymama Kürtőskalács is jelen lesz, így a motorsportos programok mellett gasztronómiai élményekből sem lesz hiány.

Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival

Forma–1 közösen a Hargita Kartingon A szombati nap egyik különleges közösségi programja a Forma–1 Azeri Nagydíjának közös követése lesz a Hargita Kartingon. A motorsport rajongói így nemcsak a helyszínen zajló drift- és Formula-bemutatókat követhetik, hanem közösen szurkolhatnak a Forma–1 mezőnyének is. A szombati program 9 órától egészen éjfélig tart. Vasárnap is folytatódik a motorsportfesztivál A program vasárnap, szeptember 27-én is folytatódik a Hargita Kartingon. 9 és 22 óra között ismét drift-, Formula- és stunt motoros bemutatók várják a látogatókat.

Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival