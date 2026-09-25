Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival
Nem mindennapi látvány fogadja a csíkszeredaiakat szombaton: versenyautók vonulnak végig a Hargita és a Kossuth utcán, majd a főtérnél látványos driftshow következik. A motorsport ezután a Hargita Karting pályáján folytatódik, ahol egész hétvégén drift-, Formula- és stuntbemutatók várják a közönséget.
Szeptember 26–27-én, két napon keresztül a motorsport kerül a figyelem középpontjába Csíkszeredában. A Hargita Karting Motorsport Festival 2026 szombaton már délelőtt 9 órakor elkezdődik, és egészen éjfélig tart, vasárnap pedig 9 és 22 óra között várják a látogatókat a Hargita Karting pályáján.
A hétvége egyik leglátványosabb programpontja azonban szombaton a város utcáin kezdődik.
Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival
Szombaton 11.30-kor motorsportos felvonulás indul. A versenyautók és motorsport-járművek a Hargita és a Kossuth utcán vonulnak végig, majd a program a főtérnél folytatódik.
A főtér előtt, illetve mellett látványos driftshow várja az érdeklődőket, így a csíkszeredaiak nemcsak a pályán, hanem a város szívében is találkozhatnak a motorsport világával.
Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival
A városi program különlegessége, hogy olyanok is testközelből láthatják a versenyautókat és a driftet, akik egyébként nem látogatnak ki rendszeresen a Hargita Karting pályájára.
A fesztiválra összesen nyolc drift autó, három Formula Renault, egy Formula 3-as versenyautó és két stunt motor érkezik.
A látogatók driftbemutatókat, Formula-autós produkciókat és stunt motoros bemutatókat láthatnak. A különböző motorsport-járműveket közelebbről is megismerhetik, a bemutatók pedig a hétvége során több alkalommal is visszatérnek.
Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival
A rendezvényen helyi, valamint magyarországi és romániai motorsportosok is részt vesznek.
A városi felvonulást és a főtéri driftshow-t követően 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik a fesztivál.
A pályán egész délután és este látványos motorsport-bemutatók követik egymást: drift autók, Formula-autók és stunt motorok is akcióba lendülnek.
Aki pedig nem szeretne kizárólag nézőként részt venni, annak gokartozási lehetőség is rendelkezésére áll. Így a látogatók maguk is kipróbálhatják, milyen érzés versenypályán vezetni.
Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival
A szervezők a motorsport mellett családi és szórakoztató programokkal is készülnek.
A Hargita Karting udvarán napközben DJ biztosítja a zenei hangulatot, a fiatalabb látogatókat pedig ugrálóvár várja.
A helyszínen a Nagymama Kürtőskalács is jelen lesz, így a motorsportos programok mellett gasztronómiai élményekből sem lesz hiány.
Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival
A szombati nap egyik különleges közösségi programja a Forma–1 Azeri Nagydíjának közös követése lesz a Hargita Kartingon.
A motorsport rajongói így nemcsak a helyszínen zajló drift- és Formula-bemutatókat követhetik, hanem közösen szurkolhatnak a Forma–1 mezőnyének is.
A szombati program 9 órától egészen éjfélig tart.
A program vasárnap, szeptember 27-én is folytatódik a Hargita Kartingon. 9 és 22 óra között ismét drift-, Formula- és stunt motoros bemutatók várják a látogatókat.
Fotó: Hargita Karting Motorsport Festival
A vasárnapi programban szintén helyet kap a gokartozás, a DJ, valamint a családi programok.
A Hargita Karting Motorsport Festival 2026 így egy teljes hétvégére közelebb hozza a motorsport világát Csíkszeredához: a versenyautók szombaton a város utcáin is megjelennek, a főtérnél driftshow-val, majd a Hargita Karting pályáján egész hétvégén látványos bemutatókkal folytatódik a program.
Hargita Karting Motorsport Festival 2026
– szeptember 26–27., Hargita Karting, Csíkszereda
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