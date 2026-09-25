Megvannak a friss adatok a háztartások átlagos havi jövedelméről, amiből ha levonjuk a kiadásokat...

Az idei első negyedévben 9444 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 0,9 százalékkal kevesebb, mint az előző három hónapban; az egy főre jutó havi bevétel két százalékkal 3908 lejre nőtt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

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Éves összevetésben a háztartások átlagjövedelme 3,2, az egy főre jutó összeg pedig 6,1 százalékkal emelkedett 2026 első három hónapjában.

A háztartások átlagos havi kiadásai 2026 első negyedévében háztartásonként 8015 lejt, személyenként pedig 3316 lejt tettek ki, ami az összjövedelem 84,9 százalékának felelt meg. A tavalyi negyedik negyedévhez képest az idei első trimeszterben 346 lejjel csökkentek a háztartásonkénti kiadások, 2025 azonos időszakához viszonyítva pedig háztartásonként 4,5 százalékkal, személyenként 7,5 százalékkal emelkedtek.

A pénzbeli jövedelem havi átlaga háztartásonként 8996 lejre emelkedett, a természetbeni jövedelmeké viszont 23,7 százalékkal 448 lejre csökkent.

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Az átlagban 6682 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 70,8 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 1999 lejes jövedelem (21,2 százalék), valamint a természetbeni jövedelem (4,7 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.

Továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a városi és a vidéki háztartások között.