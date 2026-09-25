Megvannak a friss adatok a háztartások átlagos havi jövedelméről, amiből ha levonjuk a kiadásokat...

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Fotó: Gábos Albin
Az idei első negyedévben 9444 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme, 0,9 százalékkal kevesebb, mint az előző három hónapban; az egy főre jutó havi bevétel két százalékkal 3908 lejre nőtt – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Éves összevetésben a háztartások átlagjövedelme 3,2, az egy főre jutó összeg pedig 6,1 százalékkal emelkedett 2026 első három hónapjában.
A háztartások átlagos havi kiadásai 2026 első negyedévében háztartásonként 8015 lejt, személyenként pedig 3316 lejt tettek ki, ami az összjövedelem 84,9 százalékának felelt meg. A tavalyi negyedik negyedévhez képest az idei első trimeszterben 346 lejjel csökkentek a háztartásonkénti kiadások, 2025 azonos időszakához viszonyítva pedig háztartásonként 4,5 százalékkal, személyenként 7,5 százalékkal emelkedtek.
A pénzbeli jövedelem havi átlaga háztartásonként 8996 lejre emelkedett, a természetbeni jövedelmeké viszont 23,7 százalékkal 448 lejre csökkent.
Az átlagban 6682 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 70,8 százalékát jelentették. Emellett a szociális juttatásokból származó, átlagban 1999 lejes jövedelem (21,2 százalék), valamint a természetbeni jövedelem (4,7 százalék) is hozzájárult a háztartások teljes bevételéhez – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.
Továbbra is jelentős különbségek mutatkoztak a városi és a vidéki háztartások között.
Az egy főre jutó 4676 lejes városi jövedelem másfélszerese volt a falvakban mértnek.
Városon a fizetések és a bér jellegű juttatások tették ki a teljes jövedelem 74,2 százalékát, vidéken ez az arány 9 százalékponttal kisebb volt. A szociális juttatásokból származó összegek vidéken a jövedelem 22,4 százalékát jelentették, ami 2 százalékponttal nagyobb arány a városon jegyzettnél. A természetbeni jövedelem az összbevétel 7,6 százalékát tette ki vidéken, ez az arány 2,5-szer nagyobb a városon jegyzettnél.
A háztartások kiadásainak 58 százalékát (4644 lej) a fogyasztási kiadások tették ki az idei első trimeszterben,
37,1 százalékát (2972 lej) a helyi és központi adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok,
1,2 százalékát (99 lej) pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek
– derül ki a statisztikai intézet adataiból.
Lakhatásra, vízre, villamos energiára, gázra és más tüzelőanyagokra 943 lej jutott, ami 20,3 százalékos részarányt jelentett, 3,4 százalékponttal többet, mint 2025 utolsó negyedévében.
Bútorokra és a lakás fenntartására átlagosan 317 lejt, közlekedésre 312 lejt, ruházatra és lábbelire 311 lejt költöttek havonta.
Ez az átlagos havi fogyasztási kiadások 0,5 százalékát tette ki 2026 első negyedévében, ugyanannyit, mint 2025 negyedik negyedévében.
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