Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt

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Fotó: Gábos Albin
A kormány elindítja az állami vállalatok vezetésére vonatkozó információkat összesítő guvernanta.gov.ro online platformot.
2026. szeptember 24., 11:582026. szeptember 24., 11:58
2026. szeptember 24., 11:592026. szeptember 24., 11:59
A kormány sajtóirodájának csütörtöki közleménye szerint az Oana Gheorghiu miniszterelnök-helyettes kezdeményezésére létrehozott portál első alkalommal közöl összesített adatokat 121 állami cégről és vezetőikről.
A platformon több mint 1350 dokumentum érhető el az állami vállalatok irányítását szabályozó 2011/109-es sürgősségi kormányrendelet alapján. Ezek között több mint 650 vezetői önéletrajz és több mint 600 megbízási szerződés szerepel – írja az Agerpres hírügynökség. Az összesített adatok szerint
Több mint 370 vezető havi jövedelme legfeljebb 25 ezer lej, 115-en 25 és 50 ezer lej, 36-an 50 és 100 ezer lej közötti összeget keresnek, egy vezető havi jövedelme pedig meghaladja a 100 ezer lejt.
Oana Gheorghiu szerint az állami vállalatok működésének átláthatóbbá tétele nélkül nem lehet érdemben megítélni, hogy ezek a cégek hasznosak-e. Hangsúlyozta, egy vállalat teljesítményének értékeléséhez ismerni kell az eredményeit, amelyek jelentős részben a kulcsfontosságú döntéseket meghozó vezetőkön múlnak.
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