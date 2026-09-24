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Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

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A kormány elindítja az állami vállalatok vezetésére vonatkozó információkat összesítő guvernanta.gov.ro online platformot.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 11:582026. szeptember 24., 11:58

2026. szeptember 24., 11:592026. szeptember 24., 11:59

A kormány sajtóirodájának csütörtöki közleménye szerint az Oana Gheorghiu miniszterelnök-helyettes kezdeményezésére létrehozott portál első alkalommal közöl összesített adatokat 121 állami cégről és vezetőikről.

A platformon több mint 1350 dokumentum érhető el az állami vállalatok irányítását szabályozó 2011/109-es sürgősségi kormányrendelet alapján. Ezek között több mint 650 vezetői önéletrajz és több mint 600 megbízási szerződés szerepel – írja az Agerpres hírügynökség. Az összesített adatok szerint

több mint száz ember egyidejűleg legalább két tisztséget tölt be állami vállalatoknál.

Több mint 370 vezető havi jövedelme legfeljebb 25 ezer lej, 115-en 25 és 50 ezer lej, 36-an 50 és 100 ezer lej közötti összeget keresnek, egy vezető havi jövedelme pedig meghaladja a 100 ezer lejt.

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Oana Gheorghiu szerint az állami vállalatok működésének átláthatóbbá tétele nélkül nem lehet érdemben megítélni, hogy ezek a cégek hasznosak-e. Hangsúlyozta, egy vállalat teljesítményének értékeléséhez ismerni kell az eredményeit, amelyek jelentős részben a kulcsfontosságú döntéseket meghozó vezetőkön múlnak.

Belföld Gazdaság
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