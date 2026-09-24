Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Udvarhelyen is megjelent a 10 lej fölötti standard benzin

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Noha tegnap még csak egyetlen csíkszeredai kútnál haladta meg a 10 lejt egy liter standard benzin ára, ez mára kibővült a hargitai megyeközpontban két állomásra, illetve begyűrűzött Udvarhelyre is.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 11:102026. szeptember 24., 11:10

A tegnapi áremelések hatására a legtöbb kútnál csupán egy banival maradt el a standard benzin literenkénti ára a 10 lejtől, ám az egyik csíkszeredai töltőállomásnál meg is haladta a lélektani határt 5 banival.

Csütörtökön ezt a küszöböt több kút is átlépte, miután a Mol is drágított, így mind a csíkszeredai, mind pedig a székelyudvarhelyi töltőállomásainál 10 lej 5 baniba kerül egy liter standard benzin.

Hirdetés

A gázolaj egyelőre – csütörtök délelőtt – még nem lépte át a 11 lejes szintet az országos versenytanács árfigyelő platformja szerint.

korábban írtuk

Csökkent az olaj ára szerdán reggel, nálunk pont ezután drágult az üzemanyag
Csökkent az olaj ára szerdán reggel, nálunk pont ezután drágult az üzemanyag

Szerda reggel tovább csökkent a kőolaj ára azokra a reményekre, hogy nő az olajkínálat a Perzsa-öböl térségéből. Csíkszeredában ehhez képest megjelent a literenkénti tíz lejt meghaladó standard benzin.

Csíkszék Udvarhelyszék Közlekedés Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
Edző nélkül a Szatmárnémeti VSK, Ilyés Róbert lehet a befutó
„Itt Románia van, nem Magyarország!” Az AUR honatyája magyarul is kirohant az anyanyelvhasználat bővítése ellen
Szőcs László bronzérmet szerzett a világbajnokságon
Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
Székelyhon

Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
Székelyhon

Leszakadt a csobányosi híd, nem lehet eljutni Csíkszeredából Kománfalvára a megszokott úton
Edző nélkül a Szatmárnémeti VSK, Ilyés Róbert lehet a befutó
Székely Sport

Edző nélkül a Szatmárnémeti VSK, Ilyés Róbert lehet a befutó
„Itt Románia van, nem Magyarország!” Az AUR honatyája magyarul is kirohant az anyanyelvhasználat bővítése ellen
Krónika

„Itt Románia van, nem Magyarország!” Az AUR honatyája magyarul is kirohant az anyanyelvhasználat bővítése ellen
Szőcs László bronzérmet szerzett a világbajnokságon
Székely Sport

Szőcs László bronzérmet szerzett a világbajnokságon
Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Nőileg

Gurzó Bernadette: Egyszerűség és fantázia nem zárják ki egymást
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 24., csütörtök

Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek

Nicușor Dan szerint a romániai társadalom nem kér az előrehozott választásokkal járó négy-öt-hat hónapos kampányból, utcai plakátokból, televíziós politikai hirdetésekből és pártok közötti vitákból.

Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek
Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek
2026. szeptember 24., csütörtök

Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek
Hirdetés
2026. szeptember 24., csütörtök

Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében

Egy Ukrajna felől behatoló drón négy percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Suceava megyei Solca közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.

Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
2026. szeptember 24., csütörtök

Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
2026. szeptember 24., csütörtök

Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen
Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen
Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen
2026. szeptember 24., csütörtök

Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen
2026. szeptember 24., csütörtök

Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál

Több intézkedést is bejelentettek a Bákó megyei hatóságok, miután szerdán reggel a 12A jelzésű országúton leszakadt egy fémhíd egy nagy teherbírású jármű súlya alatt Csobányosnál.

Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál
Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál
2026. szeptember 24., csütörtök

Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál
Hirdetés
2026. szeptember 24., csütörtök

Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely

A neve nem szerepel rajta, a törvényszék szerint mégis Wass Albertet ábrázolja. Székelyudvarhely városát köztéri szobor eltávolítására köteleznék, miután az írót – egy 1946-os népbírósági ítélet alapján – háborús bűnösként tartják számon Romániában.

Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely
Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely
2026. szeptember 24., csütörtök

Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely
2026. szeptember 24., csütörtök

Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely több utcájában is szünetel az ivóvízellátás szeptember 24-én, csütörtökön – közölte a Hydrokov regionális közmű-szolgáltató.

Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen
Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen
2026. szeptember 24., csütörtök

Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen
2026. szeptember 23., szerda

Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök

XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát is viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából XIV. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök.

Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök
Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök
2026. szeptember 23., szerda

Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök
Hirdetés
2026. szeptember 23., szerda

Százezernél is több szarvasmarha után igényeltek támogatást a székelyföldi megyékben

Országszerte Hargita megyében igényelte a legtöbb gazda a legtöbb állat után azt az új támogatást, melyet a szarvasmarhatartóknak biztosít az állam. Hargita, Maros, Kovászna megyében több mint százezer állat után várják a 68 eurós juttatást a gazdák.

Százezernél is több szarvasmarha után igényeltek támogatást a székelyföldi megyékben
Százezernél is több szarvasmarha után igényeltek támogatást a székelyföldi megyékben
2026. szeptember 23., szerda

Százezernél is több szarvasmarha után igényeltek támogatást a székelyföldi megyékben
2026. szeptember 23., szerda

Ha kijelölt kormányfő lenne, Grindeanu „mindent megtenne”, hogy megszerezze a parlament bizalmát

Sorin Grindeanu szerdán kijelentette, hogy ha Nicușor Dan államfő őt bízza meg kormányalakítással, mindent megtesz azért, hogy olyan kabinetet állítson össze, amely megszerzi a parlament bizalmát.

Ha kijelölt kormányfő lenne, Grindeanu „mindent megtenne”, hogy megszerezze a parlament bizalmát
Ha kijelölt kormányfő lenne, Grindeanu „mindent megtenne”, hogy megszerezze a parlament bizalmát
2026. szeptember 23., szerda

Ha kijelölt kormányfő lenne, Grindeanu „mindent megtenne”, hogy megszerezze a parlament bizalmát
2026. szeptember 23., szerda

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás csütörtökön Székelykeresztúron

Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás szeptember 24-én, csütörtökön 8 és 20 óra között Székelykeresztúron és a környező településeken – közölte az Aquaserv szolgáltató.

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás csütörtökön Székelykeresztúron
Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás csütörtökön Székelykeresztúron
2026. szeptember 23., szerda

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás csütörtökön Székelykeresztúron
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!