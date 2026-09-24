Udvarhelyen is megjelent a 10 lej fölötti standard benzin

Fotó: Olti Angyalka
Noha tegnap még csak egyetlen csíkszeredai kútnál haladta meg a 10 lejt egy liter standard benzin ára, ez mára kibővült a hargitai megyeközpontban két állomásra, illetve begyűrűzött Udvarhelyre is.
A tegnapi áremelések hatására a legtöbb kútnál csupán egy banival maradt el a standard benzin literenkénti ára a 10 lejtől, ám az egyik csíkszeredai töltőállomásnál meg is haladta a lélektani határt 5 banival.
Csütörtökön ezt a küszöböt több kút is átlépte, miután a Mol is drágított, így mind a csíkszeredai, mind pedig a székelyudvarhelyi töltőállomásainál 10 lej 5 baniba kerül egy liter standard benzin.
A gázolaj egyelőre – csütörtök délelőtt – még nem lépte át a 11 lejes szintet az országos versenytanács árfigyelő platformja szerint.
Szerda reggel tovább csökkent a kőolaj ára azokra a reményekre, hogy nő az olajkínálat a Perzsa-öböl térségéből. Csíkszeredában ehhez képest megjelent a literenkénti tíz lejt meghaladó standard benzin.
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Egy Ukrajna felől behatoló drón négy percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Suceava megyei Solca közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.
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