Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök

Fotó: Magyar Péter/Facebook
XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából XIV. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök.
2026. szeptember 23., 21:222026. szeptember 23., 21:22
2026. szeptember 23., 21:222026. szeptember 23., 21:22
A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze – fogalmazott a kormányfő a szerdai Facebook-bejegyzésében, amelyhez egy a Wizz Air flottájához tartozó repülőgép előtt készült fotót is mellékelt.
Azt írta: megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt.
Hozzátette, hogy csütörtökön 10.45-kor négyszemközti magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa. Ezt követően bemutatja neki a magyar delegáció tagjait, köztük Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Velkey György Lászlót, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát.
„A látogatásra - saját költségemen - két fiam is elkísér” – tette hozzá még a miniszterelnök az MTI szemléje szerint.
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