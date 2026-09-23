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Sorin Grindeanu egyértelművé tette, hogy a kijelölt miniszterelnök nem számíthat a PSD szavazataira

• Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres

Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres

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Sorin Grindeanu szerdán 17 óráig várta Siegfried Mureșant a Szociáldemokrata Párt (PSD) székházában. Miután kijelölt miniszterelnök nem jelent meg, a PSD elnöke ismét felszólította, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását.

Székelyhon

2026. szeptember 23., 19:162026. szeptember 23., 19:16

Grindeanu a parlamentben elmondta, hogy a nap első felében a képviselőházi irodájában, később a párt székházában várta Mureșant, és arra is számított, hogy

legalább elektronikus úton megkapja tőle a készülő kormányprogram vázlatát.

Ez azonban szerinte nem történt meg – idézi az Agerpres a pártelnököt.

Idézet
Számunkra most már nyilvánvaló, hogy Siegfried Mureșan nem akar miniszterelnök lenni”

– jelentette ki a PSD elnöke. Hozzátette: ilyen körülmények között a kijelölt miniszterelnök nem számíthat a szociáldemokraták szavazataira.

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Grindeanu elmondta, hogy kész lett volna érdemben tárgyalni a kormányprogramról és megoldásokat keresni. Mureșan részéről eddig azonban nem látott más politikai programot, mint a PSD bírálatát.

A PSD elnöke ezért kijelentette: a kialakult patthelyzetben a kormányalakítási folyamat lerövidítését tartaná célszerűnek, és azt javasolja Mureșannak, hogy

adja vissza megbízását.

Grindeanu szerint Mureșannak le kellene mondania EP-képviselői mandátumáról

Sorin Grindeanu szerint Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnöknek le kellene mondania európai parlamenti mandátumáról, hogy bizonyítsa: valóban kormányfő akar lenni, és vállalja a felelősséget Romániáért.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a parlamentben az újságíróknak elmondta: Mureșan az elmúlt napokban azt a benyomást keltette, hogy nem akar miniszterelnök lenni, és mindent megtesz azért, hogy ne kerüljön ebbe a tisztségbe.

Idézet
Meg kellene győznie a romániai polgárokat, hogy valóban miniszterelnök akar lenni. Ennek bizonyítására be kellene jelentenie, hogy lemond az EP-képviselői mandátumáról”

– jelentette ki Grindeanu, aki szerint ez lenne „az igazság pillanata” Mureșan számára.

A szociáldemokrata pártelnök emlékeztetett arra, hogy a kijelölt miniszterelnök mintegy másfél évvel ezelőtt a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) közös választási listáján jutott be az Európai Parlamentbe.

Belföld
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