Sorin Grindeanu egyértelművé tette, hogy a kijelölt miniszterelnök nem számíthat a PSD szavazataira

Sorin Grindeanu szerdán 17 óráig várta Siegfried Mureșant a Szociáldemokrata Párt (PSD) székházában. Miután kijelölt miniszterelnök nem jelent meg, a PSD elnöke ismét felszólította, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását.

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Grindeanu a parlamentben elmondta, hogy a nap első felében a képviselőházi irodájában, később a párt székházában várta Mureșant, és arra is számított, hogy

Ez azonban szerinte nem történt meg – idézi az Agerpres a pártelnököt.

Számunkra most már nyilvánvaló, hogy Siegfried Mureșan nem akar miniszterelnök lenni”

– jelentette ki a PSD elnöke. Hozzátette: ilyen körülmények között a kijelölt miniszterelnök nem számíthat a szociáldemokraták szavazataira.

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Grindeanu elmondta, hogy kész lett volna érdemben tárgyalni a kormányprogramról és megoldásokat keresni. Mureșan részéről eddig azonban nem látott más politikai programot, mint a PSD bírálatát.

A PSD elnöke ezért kijelentette: a kialakult patthelyzetben a kormányalakítási folyamat lerövidítését tartaná célszerűnek, és azt javasolja Mureșannak, hogy