Sorin Grindeanu egyértelművé tette, hogy a kijelölt miniszterelnök nem számíthat a PSD szavazataira

Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres
Sorin Grindeanu szerdán 17 óráig várta Siegfried Mureșant a Szociáldemokrata Párt (PSD) székházában. Miután kijelölt miniszterelnök nem jelent meg, a PSD elnöke ismét felszólította, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását.
Grindeanu a parlamentben elmondta, hogy a nap első felében a képviselőházi irodájában, később a párt székházában várta Mureșant, és arra is számított, hogy
Ez azonban szerinte nem történt meg – idézi az Agerpres a pártelnököt.
– jelentette ki a PSD elnöke. Hozzátette: ilyen körülmények között a kijelölt miniszterelnök nem számíthat a szociáldemokraták szavazataira.
Grindeanu elmondta, hogy kész lett volna érdemben tárgyalni a kormányprogramról és megoldásokat keresni. Mureșan részéről eddig azonban nem látott más politikai programot, mint a PSD bírálatát.
A PSD elnöke ezért kijelentette: a kialakult patthelyzetben a kormányalakítási folyamat lerövidítését tartaná célszerűnek, és azt javasolja Mureșannak, hogy
Sorin Grindeanu szerint Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnöknek le kellene mondania európai parlamenti mandátumáról, hogy bizonyítsa: valóban kormányfő akar lenni, és vállalja a felelősséget Romániáért.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a parlamentben az újságíróknak elmondta: Mureșan az elmúlt napokban azt a benyomást keltette, hogy nem akar miniszterelnök lenni, és mindent megtesz azért, hogy ne kerüljön ebbe a tisztségbe.
– jelentette ki Grindeanu, aki szerint ez lenne „az igazság pillanata” Mureșan számára.
A szociáldemokrata pártelnök emlékeztetett arra, hogy a kijelölt miniszterelnök mintegy másfél évvel ezelőtt a PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) közös választási listáján jutott be az Európai Parlamentbe.
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