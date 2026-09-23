Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás csütörtökön Székelykeresztúron

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Fotó: Orbán Orsolya
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás szeptember 24-én, csütörtökön 8 és 20 óra között Székelykeresztúron és a környező településeken – közölte az Aquaserv szolgáltató.
2026. szeptember 23., 20:192026. szeptember 23., 20:19
2026. szeptember 23., 20:202026. szeptember 23., 20:20
A tájékoztatás szerint a munkálatok befejezését követően, a vízszolgáltatás helyreállításakor átmenetileg zavaros víz folyhat a csapokból.
A szolgáltató azt javasolja, hogy a víz teljes kitisztulásáig azt kizárólag háztartási célokra használják.
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