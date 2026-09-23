Százezernél is több szarvasmarha után igényeltek támogatást a székelyföldi megyékben

Meghaladja a 7 millió eurót a Hargita, Maros és Kovászna megyei támogatásigénylések összértéke
Fotó: Beliczay László
Országszerte Hargita megyében igényelte a legtöbb gazda a legtöbb állat után azt az új támogatást, melyet a szarvasmarhatartóknak biztosít az állam. Hargita, Maros, Kovászna megyében több mint százezer állat után várják a 68 eurós juttatást a gazdák.
2026. szeptember 23., 21:042026. szeptember 23., 21:04
2026. szeptember 23., 21:042026. szeptember 23., 21:04
Csütörtökön lejár a támogatásigénylési időszak abban a programban, amelyben a közel-keleti válság következtében elszenvedett veszteségek enyhítésére biztosítanak támogatást a szarvasmarha- és bivalytartó gazdáknak.
Országszerte Hargita megye vezet a kérelmek és a támogatásigénylésekben feltüntetetett állatok számát tekintve is – tájékoztatott Váncsa Rozália, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) munkatársa. A szerda reggeli adatok alapján a megyében 2644 állattartó gazda – a potenciális jogosultak 91 százaléka – nyújtotta be a támogatásigénylést az APIA-hoz. A kérelmezők összesen 45 214 állat után igényelték a 68 eurós támogatást, tehát várhatóan több mint 3 millió euró összértékű támogatást hívnak le a programban.
Maros megyében 1406 szarvasmarha- és bivalytartó gazda folyamodott támogatásért összesen 37 778 állat után szerda reggelig – a támogatásigénylések összértéke meghaladja a 2,5 millió eurót. Maros megyében a potenciális jogosultak 86 százaléka nyújtott be kérelmet az APIA-hoz szerdáig.
Fotó: Orbán Orsolya
Az arányt tekintve országos viszonylatban Kovászna megye áll az első helyen, ott szerda reggelig a támogatásra potenciálisan jogosult gazdák 92 százaléka adta le a kérelmet az APIA-nál. Ez 1045 támogatásigénylő állattartót jelent, ők összesen 20 495 állat után kértek támogatást, közel 1,4 millió euró összértékben.
az APIA munkatársai október első felében leellenőrzik, hogy a támogatásigénylésben feltüntetett állatállománynak a 75 százalékával rendelkeznek-e a kérelmezők – közölte kérdésünkre Váncsa Rozália.
A program feltételei szerint a támogatásigénylők minimum 10 állattal kellett rendelkezzenek idén március elsején, és ezek a szarvasmarhák és bivalyok 22 hónaposnál idősebbek kellett legyenek.
Fotó: Pál Árpád
Ez alól a hegyvidék kivételt jelent, ott a minimális állomány 5 egyedet jelent. A támogatásigénylők ugyanakkor alá kellett írjanak egy vállalást arról, hogy október 5-én még rendelkezni fognak az állomány 75 százalékával. Az országos program maximális költségvetése 54,4 millió euró.
A közel-keleti válság következtében elszenvedett veszteségek enyhítésére támogatást kapnak a szarvasmarha- és bivalytartó gazdák. Az igénylési periódus viszonylag rövid lesz, de a kérelmezési feltételek egyszerűek, tudtuk meg az APIA illetékesétől.
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