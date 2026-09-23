Százezernél is több szarvasmarha után igényeltek támogatást a székelyföldi megyékben

Országszerte Hargita megyében igényelte a legtöbb gazda a legtöbb állat után azt az új támogatást, melyet a szarvasmarhatartóknak biztosít az állam. Hargita, Maros, Kovászna megyében több mint százezer állat után várják a 68 eurós juttatást a gazdák.

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Csütörtökön lejár a támogatásigénylési időszak abban a programban, amelyben a közel-keleti válság következtében elszenvedett veszteségek enyhítésére biztosítanak támogatást a szarvasmarha- és bivalytartó gazdáknak.

A három székelyföldi megyében a támogatásra potenciálisan jogosultak mintegy 90 százaléka már kérelmezte az állatonként járó 68 eurós támogatást, összesen több mint 7 millió euró értékben.

Országszerte Hargita megye vezet a kérelmek és a támogatásigénylésekben feltüntetetett állatok számát tekintve is – tájékoztatott Váncsa Rozália, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) munkatársa. A szerda reggeli adatok alapján a megyében 2644 állattartó gazda – a potenciális jogosultak 91 százaléka – nyújtotta be a támogatásigénylést az APIA-hoz. A kérelmezők összesen 45 214 állat után igényelték a 68 eurós támogatást, tehát várhatóan több mint 3 millió euró összértékű támogatást hívnak le a programban.

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Maros megyében 1406 szarvasmarha- és bivalytartó gazda folyamodott támogatásért összesen 37 778 állat után szerda reggelig – a támogatásigénylések összértéke meghaladja a 2,5 millió eurót. Maros megyében a potenciális jogosultak 86 százaléka nyújtott be kérelmet az APIA-hoz szerdáig.