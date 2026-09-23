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Százezernél is több szarvasmarha után igényeltek támogatást a székelyföldi megyékben

Meghaladja a 7 millió eurót a Hargita, Maros és Kovászna megyei támogatásigénylések összértéke

Meghaladja a 7 millió eurót a Hargita, Maros és Kovászna megyei támogatásigénylések összértéke

Fotó: Beliczay László

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Országszerte Hargita megyében igényelte a legtöbb gazda a legtöbb állat után azt az új támogatást, melyet a szarvasmarhatartóknak biztosít az állam. Hargita, Maros, Kovászna megyében több mint százezer állat után várják a 68 eurós juttatást a gazdák.

Széchely István

2026. szeptember 23., 21:042026. szeptember 23., 21:04

2026. szeptember 23., 21:042026. szeptember 23., 21:04

Csütörtökön lejár a támogatásigénylési időszak abban a programban, amelyben a közel-keleti válság következtében elszenvedett veszteségek enyhítésére biztosítanak támogatást a szarvasmarha- és bivalytartó gazdáknak.

A három székelyföldi megyében a támogatásra potenciálisan jogosultak mintegy 90 százaléka már kérelmezte az állatonként járó 68 eurós támogatást, összesen több mint 7 millió euró értékben.

Országszerte Hargita megye vezet a kérelmek és a támogatásigénylésekben feltüntetetett állatok számát tekintve is – tájékoztatott Váncsa Rozália, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) munkatársa. A szerda reggeli adatok alapján a megyében 2644 állattartó gazda – a potenciális jogosultak 91 százaléka – nyújtotta be a támogatásigénylést az APIA-hoz. A kérelmezők összesen 45 214 állat után igényelték a 68 eurós támogatást, tehát várhatóan több mint 3 millió euró összértékű támogatást hívnak le a programban.

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Maros megyében 1406 szarvasmarha- és bivalytartó gazda folyamodott támogatásért összesen 37 778 állat után szerda reggelig – a támogatásigénylések összértéke meghaladja a 2,5 millió eurót. Maros megyében a potenciális jogosultak 86 százaléka nyújtott be kérelmet az APIA-hoz szerdáig.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Az arányt tekintve országos viszonylatban Kovászna megye áll az első helyen, ott szerda reggelig a támogatásra potenciálisan jogosult gazdák 92 százaléka adta le a kérelmet az APIA-nál. Ez 1045 támogatásigénylő állattartót jelent, ők összesen 20 495 állat után kértek támogatást, közel 1,4 millió euró összértékben.

A gazdáknak a támogatásigénylést követően már nincs dolguk,

az APIA munkatársai október első felében leellenőrzik, hogy a támogatásigénylésben feltüntetett állatállománynak a 75 százalékával rendelkeznek-e a kérelmezők – közölte kérdésünkre Váncsa Rozália.

A támogatást várhatóan még az év vége előtt megkapják a gazdák.

A program feltételei szerint a támogatásigénylők minimum 10 állattal kellett rendelkezzenek idén március elsején, és ezek a szarvasmarhák és bivalyok 22 hónaposnál idősebbek kellett legyenek.

• Fotó: Pál Árpád Galéria

Fotó: Pál Árpád

Ez alól a hegyvidék kivételt jelent, ott a minimális állomány 5 egyedet jelent. A támogatásigénylők ugyanakkor alá kellett írjanak egy vállalást arról, hogy október 5-én még rendelkezni fognak az állomány 75 százalékával. Az országos program maximális költségvetése 54,4 millió euró.

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A közel-keleti válság következtében elszenvedett veszteségek enyhítésére támogatást kapnak a szarvasmarha- és bivalytartó gazdák. Az igénylési periódus viszonylag rövid lesz, de a kérelmezési feltételek egyszerűek, tudtuk meg az APIA illetékesétől.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Mezőgazdaság
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