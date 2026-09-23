Ha kijelölt kormányfő lenne, Grindeanu „mindent megtenne”, hogy megszerezze a parlament bizalmát

Sorin Grindeanu szerdán kijelentette, hogy ha Nicușor Dan államfő őt bízza meg kormányalakítással, mindent megtesz azért, hogy olyan kabinetet állítson össze, amely megszerzi a parlament bizalmát.

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A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét arról kérdezték a parlamentben, miként próbálna támogatást szerezni, ha a Siegfried Mureșan kormánya nem kap bizalmat a parlamentben, és utána ő kapna kormányalakítási megbízást.

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Grindeanu az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy kijelölt miniszterelnökként nem követné Mureșan példáját, és