Nicușor Dan az ENSZ-közgyűlésén: Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa hibrid háború célpontja

Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotázsakciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja – jelentette ki Nicușor Dan az ENSZ-közgyűlésen.

Székelyhon 2026. szeptember 23., 19:002026. szeptember 23., 19:00 2026. szeptember 23., 19:202026. szeptember 23., 19:20

A román államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Beszédében Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy ötödik éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határral rendelkezik Ukrajnával, és

a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt.

Felidézte, hogy néhány hónapja egy drón lakóépületre zuhant Romániában, sérüléseket és anyagi károkat okozva. „Románia Ukrajna és az önvédelemhez való jogát gyakorló ukrán nép mellett áll mindaddig, ameddig szükséges” – jelentette ki az államfő. Nicușor Dan beszámolt arról is, hogy Románia segítséget nyújtott az ukrán menekülteknek, illetve vasúton és vízi úton segítette az ukrán gabona tranzitját, miután az orosz támadások megrongálták Ukrajna kikötői és gabonaexport-infrastruktúráját. Az államfő kiemelte a Románia, Bulgária és Törökország részvételével működő fekete-tengeri aknamentesítő együttműködést is, amely a hajózás szabadságát és a térség energiabiztonságát szolgálja. Hozzátette:

Románia Bulgáriával közösen tengeri biztonsági központot is létrehoz a helyzetfelismerési képességek erősítésére.

Nicușor Dan szerint Románia továbbra is támogatja a Moldovai Köztársaság ellenálló képességének erősítését. Felhívta a figyelmet arra, hogy Moldova az orosz agresszió gazdasági következményeivel, dezinformációval, energetikai nyomásgyakorlással és demokratikus intézményeinek destabilizálását célzó kísérletekkel szembesül. „Románia továbbra is a Moldovai Köztársaság legerősebb szószólója az Európai Unióban” – jelentette ki az államfő, hozzátéve, hogy

Bukarest politikai, technikai és diplomáciai támogatást nyújt Chișinăunak az európai integráció folytatásához.

Nicușor Dan hangsúlyozta: az orosz fenyegetés elrettentéséhez növelni kell a védelmi kiadásokat. Megemlítette, hogy Románia támogatja a GDP 5 százalékában meghatározott NATO-célkitűzést, és idén a GDP 3,7 százalékát irányozta elő védelmi kiadásokra. Románia továbbra is kiáll a tengeri biztonság és a hajózás szabadsága mellett a Hormuzi-szorosban és a Fekete-tengeren Románia továbbra is kiáll a tengeri biztonság és a hajózás szabadsága mellett a Hormuzi-szorosban, a Fekete-tengeren és más térségekben – jelentette ki még Nicușor Dan az ENSZ-közgyűlésen. Beszédében az államfő hangsúlyozta, hogy folytatni kell a gázai béketerv megvalósítását az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2803-as határozatával összhangban, és

haladéktalanul kezelni kell a humanitárius válságot.

Nicușor Dan emlékeztetett arra, hogy Románia a Békétanács keretében támogatást ajánlott fel, és eddig számos beteg, főként gyermekek egészségügyi evakuálásában vett részt. Hangsúlyozta:

a Hamász lefegyverzése továbbra is előfeltétele a tartós gázai stabilitásnak.

Az államfő Donald Trump amerikai elnök béketervét nevezte a térség békéjéhez és jólétéhez vezető „leghitelesebb útnak”, és kijelentette, hogy Románia támogatja annak teljes körű megvalósítását. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a ciszjordániai fejlemények miatt, amelyek szerinte veszélyeztethetik a békefolyamatot. Iránnal kapcsolatban Nicușor Dan hangsúlyozta: Románia álláspontja szerint Teherán nem juthat atomfegyverhez. Szerinte Iránnak tiszteletben kell tartania az atomsorompó-szerződésből eredő kötelezettségeit és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrzési előírásait, valamint ismét teljes átláthatóságot kell biztosítania nukleáris programjával kapcsolatban. Hozzátette:

elsődlegesen diplomáciai úton kell törekedni egy átfogó, ellenőrizhető és tartós megállapodásra.