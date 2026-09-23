Napelemes rendszer a kórháznak, digitalizáció a városházán

Városfejlesztéshez szükséges határozattervezeteket fogadtak el Gyergyószentmiklóson
Fotó: Pinti Attila
Több pályázathoz és fejlesztéshez szükséges határozattervezetet is elfogadott Gyergyószentmiklós önkormányzati képviselő-testülete szerdai rendkívüli ülésén. Napelemes rendszer épül a kórháznál, és digitalizálják a városháza működését.
A döntések között szerepelt
a kórháznál tervezett napelemes rendszer megvalósításához szükséges dokumentáció elfogadása,
a Dózsa György, Békény és Halász utcák felújításának projektzárása,
valamint a polgármesteri hivatal belső folyamatainak digitalizációja is.
A városi kórház energetikai korszerűsítését célzó beruházás során a tervek szerint pályázati támogatásból egy 499 kilowatt teljesítményű napelemes rendszert építenének ki, amely az intézmény villamosenergia-szükségletének jelentős részét fedezhetné.
A beruházás teljes értéke 2,9 millió lej, és a pályázati dokumentáció szerint
A pályázati kiírás hétfőn nyílik meg, a kórház vezetősége pedig elsőként szeretné benyújtani a pályázatot – mondta el előterjesztésében Nagy Zoltán polgármester.
Egy másik határozat a Dózsa György, a Békény és a Halász utca felújítási projektjének megvalósult költségvetéséről szólt. A munkálatok már befejeződtek, most az elszámolás és a projekt adminisztratív lezárása van folyamatban.
A ténylegesen megvalósult munkálatok alapján aktualizált költségvetés teljes értéke 6,1 millió lej. A városvezetés célja, hogy a még 2018-ban elindított beruházásból
Málnási Huba önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy több probléma, kijavítanivaló van még a három felújított utcán.
Nagy Zoltán elmondta, hogy a tapasztalt technikai problémák kijavítására felszólították a kivitelezőt. A javításokat azonban nem a projekt költségvetéséből finanszírozzák, hanem a kivitelező garanciális kötelezettségei alapján kell elvégezni.
Újabb megnyert pályázat elfogadásáról is döntött a testület. A város mintegy másfél évvel ezelőtt pályázott uniós finanszírozásra a polgármesteri hivatal belső folyamatainak digitalizációjára. A pályázatot pozitívan bírálták el, és jelenleg a szerződéskötés szakaszában van. A projekt teljes értéke 2,5 millió lej, amelyhez kétszázalékos önrészt kell biztosítani a helyi költségvetésből.
A beruházás célja a hivatal belső struktúráinak és háttérrendszereinek digitalizálása, illetve egy egységes menedzsmentrendszer kialakítása. Ebben
A polgármester szerint a projekt megvalósítását követően hatékonyabban működő hivatal állhat majd a városlakók rendelkezésére. Az előterjesztéseket ellenvetés nélkül fogadta el a képviselő-testület.
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