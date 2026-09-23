Vasárnap még napoztunk, szerdán pedig elindult a távfűtés Gyergyószentmiklóson

Fotó: HVCSK
Elindította a távfűtést Gyergyószentmiklóson a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK). Három-négy nap alatt minden lépcsőházban kimelegednek a fűtőtestek. A lakókat kérik, hogy ellenőrizzék és légtelenítsék a rendszereket.
Nyárból rögtön késő őszbe kapcsolt az időjárás. Gyergyószentmiklóson fokozatosan indul el a távfűtés: szerdán kezdődött a folyamat, lépcsőházanként haladnak a HVCSK munkatársai, és indítják el a fűtési modulokat. Elsőként azok a tömbházak kerülnek sorra, ahol a lakók már igényelték a szolgáltatás elindítását. Három-négy napon belül, legkésőbb hétvégére mindenhol biztosítani tudják a fűtést.
A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy fejezzék be a belső fűtési rendszeren végzett munkálatokat, ellenőrizzék, nincs-e szivárgás vagy egyéb meghibásodás, illetve légtelenítsék a fűtőtesteket.
György János, a HVCSK szóvivője elmondta, a szabályozás szerint
Ez már bekövetkezett, és előreláthatóan a következő hetekben sem lesz olyan, hogy 10 fok fölé nő az éjszakai átlaghőmérséklet Gyergyóban.
A fűtési idény jelenleg érvényes lakossági ára 490,82 lej gigakalóriánként, áfa nélkül. Ez hat lejjel magasabb a tavalyi szezon kezdetén alkalmazott 484,69 lejes árnál.
György János elmondta, a változás abból ered, hogy az energiahatóság árcsökkenést javasolt a HVCSK-nak, ugyanakkor az önkormányzat májusban eltörölte az addigi gigakalóriánkénti 49 lejes támogatást. Az érték így kompenzálódott és a tavalyi árhoz képest végül mintegy hatlejes különbség alakult ki.
A mostani ár azonban nem feltétlenül marad érvényben a teljes fűtési idény alatt. A HVCSK-nak ugyanis minden évben adatokat kellett szolgáltatnia az energiahatóság számára a fűtőanyag költségéről, valamint a vállalat gazdasági teljesítményéről. Ezek alapján az energiahatóság várhatóan január-februárban újabb árra tesz javaslatot.
– magyarázta György János.
Az áfakulcs szintén változik a fűtési idény során. November és március között a távhőre kedvezményes, 11 százalékos áfakulcs vonatkozik, az év többi hónapjában visszaáll a 21 százalékos áfakulcs.
A HVCSK szóvivője szerint a faőrleménnyel, azaz a fűtőanyaggal megfelelően állnak, tele vannak a tárolófelületek. A kazánok karbantartását is elvégezték, nagyobb javításokra elsősorban a vezérlőrendszerekben volt szükség.
Egy kisebb meghibásodás történt ugyan a napokban, ez azonban nem befolyásolja a fűtés elindítását, mivel a szolgáltatást fokozatosan kapcsolják be, kezdetben pedig nincs szükség a teljes kapacitásra.
A HVCSK továbbra is arra törekszik, hogy minél kevesebb gázt használjon. A gáz elsősorban meghibásodás esetén, illetve rendkívül hideg időben szolgálhat kiegészítő energiaforrásként.
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