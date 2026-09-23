Vasárnap még napoztunk, szerdán pedig elindult a távfűtés Gyergyószentmiklóson

Elindította a távfűtést Gyergyószentmiklóson a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK). Három-négy nap alatt minden lépcsőházban kimelegednek a fűtőtestek. A lakókat kérik, hogy ellenőrizzék és légtelenítsék a rendszereket.

Gergely Imre 2026. szeptember 23., 13:582026. szeptember 23., 13:58

Nyárból rögtön késő őszbe kapcsolt az időjárás. Gyergyószentmiklóson fokozatosan indul el a távfűtés: szerdán kezdődött a folyamat, lépcsőházanként haladnak a HVCSK munkatársai, és indítják el a fűtési modulokat. Elsőként azok a tömbházak kerülnek sorra, ahol a lakók már igényelték a szolgáltatás elindítását. Három-négy napon belül, legkésőbb hétvégére mindenhol biztosítani tudják a fűtést. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy fejezzék be a belső fűtési rendszeren végzett munkálatokat, ellenőrizzék, nincs-e szivárgás vagy egyéb meghibásodás, illetve légtelenítsék a fűtőtesteket. György János, a HVCSK szóvivője elmondta, a szabályozás szerint

akkor válik kötelezővé a távhőszolgáltatás elindítása, ha három egymást követő napon az éjszakai hőmérséklet nem haladja meg a 10 Celsius-fokot.

Ez már bekövetkezett, és előreláthatóan a következő hetekben sem lesz olyan, hogy 10 fok fölé nő az éjszakai átlaghőmérséklet Gyergyóban. A fűtési idény jelenleg érvényes lakossági ára 490,82 lej gigakalóriánként, áfa nélkül. Ez hat lejjel magasabb a tavalyi szezon kezdetén alkalmazott 484,69 lejes árnál. György János elmondta, a változás abból ered, hogy az energiahatóság árcsökkenést javasolt a HVCSK-nak, ugyanakkor az önkormányzat májusban eltörölte az addigi gigakalóriánkénti 49 lejes támogatást. Az érték így kompenzálódott és a tavalyi árhoz képest végül mintegy hatlejes különbség alakult ki. Hirdetés A mostani ár azonban nem feltétlenül marad érvényben a teljes fűtési idény alatt. A HVCSK-nak ugyanis minden évben adatokat kellett szolgáltatnia az energiahatóság számára a fűtőanyag költségéről, valamint a vállalat gazdasági teljesítményéről. Ezek alapján az energiahatóság várhatóan január-februárban újabb árra tesz javaslatot.

Ugyanúgy, ahogy a múlt szezonban is volt változás, nagy eséllyel lehet változás a jövő év elején is