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Vasárnap még napoztunk, szerdán pedig elindult a távfűtés Gyergyószentmiklóson

• Fotó: HVCSK

Fotó: HVCSK

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Elindította a távfűtést Gyergyószentmiklóson a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK). Három-négy nap alatt minden lépcsőházban kimelegednek a fűtőtestek. A lakókat kérik, hogy ellenőrizzék és légtelenítsék a rendszereket.

Gergely Imre

2026. szeptember 23., 13:582026. szeptember 23., 13:58

Nyárból rögtön késő őszbe kapcsolt az időjárás. Gyergyószentmiklóson fokozatosan indul el a távfűtés: szerdán kezdődött a folyamat, lépcsőházanként haladnak a HVCSK munkatársai, és indítják el a fűtési modulokat. Elsőként azok a tömbházak kerülnek sorra, ahol a lakók már igényelték a szolgáltatás elindítását. Három-négy napon belül, legkésőbb hétvégére mindenhol biztosítani tudják a fűtést.

A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy fejezzék be a belső fűtési rendszeren végzett munkálatokat, ellenőrizzék, nincs-e szivárgás vagy egyéb meghibásodás, illetve légtelenítsék a fűtőtesteket.

György János, a HVCSK szóvivője elmondta, a szabályozás szerint

akkor válik kötelezővé a távhőszolgáltatás elindítása, ha három egymást követő napon az éjszakai hőmérséklet nem haladja meg a 10 Celsius-fokot.

Ez már bekövetkezett, és előreláthatóan a következő hetekben sem lesz olyan, hogy 10 fok fölé nő az éjszakai átlaghőmérséklet Gyergyóban.

A fűtési idény jelenleg érvényes lakossági ára 490,82 lej gigakalóriánként, áfa nélkül. Ez hat lejjel magasabb a tavalyi szezon kezdetén alkalmazott 484,69 lejes árnál.

György János elmondta, a változás abból ered, hogy az energiahatóság árcsökkenést javasolt a HVCSK-nak, ugyanakkor az önkormányzat májusban eltörölte az addigi gigakalóriánkénti 49 lejes támogatást. Az érték így kompenzálódott és a tavalyi árhoz képest végül mintegy hatlejes különbség alakult ki.

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A mostani ár azonban nem feltétlenül marad érvényben a teljes fűtési idény alatt. A HVCSK-nak ugyanis minden évben adatokat kellett szolgáltatnia az energiahatóság számára a fűtőanyag költségéről, valamint a vállalat gazdasági teljesítményéről. Ezek alapján az energiahatóság várhatóan január-februárban újabb árra tesz javaslatot.

Ugyanúgy, ahogy a múlt szezonban is volt változás, nagy eséllyel lehet változás a jövő év elején is

– magyarázta György János.

Az áfakulcs szintén változik a fűtési idény során. November és március között a távhőre kedvezményes, 11 százalékos áfakulcs vonatkozik, az év többi hónapjában visszaáll a 21 százalékos áfakulcs.

A HVCSK szóvivője szerint a faőrleménnyel, azaz a fűtőanyaggal megfelelően állnak, tele vannak a tárolófelületek. A kazánok karbantartását is elvégezték, nagyobb javításokra elsősorban a vezérlőrendszerekben volt szükség.

Egy kisebb meghibásodás történt ugyan a napokban, ez azonban nem befolyásolja a fűtés elindítását, mivel a szolgáltatást fokozatosan kapcsolják be, kezdetben pedig nincs szükség a teljes kapacitásra.

A HVCSK továbbra is arra törekszik, hogy minél kevesebb gázt használjon. A gáz elsősorban meghibásodás esetén, illetve rendkívül hideg időben szolgálhat kiegészítő energiaforrásként.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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