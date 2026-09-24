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Okostáblák a tantermekben: nem csodaszer, de nem is megúszható a használatuk

Ma már több tanteremben van okostábla Maros megyében, mint ahányban nincs, ezzel megvan a lehetőség is, hogy háromdimenzióssá váljanak a szemléltető eszközök • Fotó: Borbély Fanni

Ma már több tanteremben van okostábla Maros megyében, mint ahányban nincs, ezzel megvan a lehetőség is, hogy háromdimenzióssá váljanak a szemléltető eszközök

Fotó: Borbély Fanni

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Terjednek az okostáblák Maros megye tantermeiben, de valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a tanárok is elsajátítják a használatukat. A minisztérium nem írja elő kötelezően az alkalmazásukat, de a társadalom felől elvárás a lehetőség kihasználása.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 24., 10:462026. szeptember 24., 10:46

Az okostáblák modern, interaktív környezetté alakították a hagyományos iskolai tantermeket, és alapvető felszereléssé váltak az osztálytermekben. Maros megye valamennyi iskolájában vannak már okostáblák. A kérdés az, hogy a tanárok ki tudják-e használni ezt a technológiát az oktatási folyamatban, hiszen ez számukra is tanulási folyamat.

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Ma már több tanteremben van okostábla Maros megyében, mint ahányban nincs, ez pedig lehetőség ad arra, hogy a szemléltető eszközök háromdimenzióssá váljanak, a száraz szövegek helyett vizuális és háromdimenziós ismereteken keresztül próbálják megszólítani a diákokat az iskolákban.

Az interaktív tábla, vagy más néven okostábla, ma fontos eszköz egy osztályteremben: használható digitális interaktivitásra, játékos tanulásra, szemléltetésre és kvízekre is.

Előnye, hogy nemcsak óriási képernyőként szolgál, hanem írásra is alkalmas, így a régi, jól megszokott krétatáblát is helyettesítheti.

A diákok segítségét is kérhetik

A tanintézmények az országos helyreállítási terv (PNRR) pályázati programjában kapták meg a digitális berendezéseket, a helyi önkormányzatokon keresztül, de nem tanügyminisztériumi elvárás, hogy egy pedagógus kötelező módon használja is a táblát.

Sok tanár a diákjaitól tanulja az okostábla használatát, hiszen az alfa generáció – a 2010 és 2024 között született gyerekek – már beleszületett a digitális világba.

Gáspár Melinda, marosvásárhelyi magyar nyelv- és irodalomtanár a Székelyhonnak bevallotta, a mai napig a diákok segítenek neki az okostábla használatában.

Kevesebb krétapor száll ma az osztálytermekben az okostáblák óta • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Kevesebb krétapor száll ma az osztálytermekben az okostáblák óta

Fotó: Borbély Fanni

„Nagyon kevés az, amit használni tudok az okostáblán, a laptopot használom valójában, amit összekötnek a gyerekek a táblával. Így látják, amit mutatok.

Idézet
Szerintem minden tanár annyit tanul meg, amennyit muszáj neki.

Nekem jó, hogy írni lehet rá, és össze lehet kötni a laptoppal. Lehet interneten is keresgélni, de mindig lassúnak bizonyult” – hangsúlyozta a pedagógus, aki az iskola falain kívül is tanítja a diákokat, számos kirándulást és kulturális programot szervez nekik.

Nem kötelesség, de jó lehetőség

Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese kifejtette, a tanfelügyelőség nem kötelez senkit arra, hogy kizárólag a táblát használja a tanórán. Úgy véli, főleg a társadalom részéről elvárás, hogy a pedagógusok a lehető leghatékonyabb, legfigyelemfelkeltőbb módon tartsák meg az óráikat. „Nem a minisztérium írja elő kötelezően az okostáblák használatát, de azt valljuk:

Idézet
nem elfogadható, hogy egy iskolában legyenek ilyen eszközök – okostáblák, 3D-nyomtatókkal, VR-szemüvegekkel, programozható robotokkal felszerelt okoslaborok –, és azok kihasználatlanul álljanak.

Arra biztattuk az igazgatókat, ők pedig biztassák munkatársaikat, hogy bátran használják ezeket” – mondta el a tanfelügyelőség magyar vezetője, aki azt is hozzátette, régen térképet és földgömböt használtak földrajzórán, ma pedig, amikor léteznek háromdimenziós, interaktív élmények is, ezeket az okoseszközöket is beviszik az órára.

A bátor használat mögött persze tudásnak és felkészültségnek is kell állnia, hiszen

az eszközöket csak úgy lehet szakszerűen beépíteni az oktatási folyamatba, ha a pedagógus előbb maga is elsajátította a használatukat.

A Maros megyei tanfelügyelőség a megyei Tanítók Házával és több partnerintézménnyel, valamint a megyei és országos továbbképzési programok révén számos lehetőséget biztosított a tanároknak az okostáblák megismerésére.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Egy idősebb pedagógus is megtanulhatja az okostábla kezelését – akár úgy is, hogy elfogadja diákjai segítségét vagy tanácsait.

Az okostábla használata azonban nem csodaszer és nem garancia a jó órára.

Az idősebb kollégák gyakran más, kipróbált módszerekkel is képesek szemléletessé, érdekessé, interaktívvá tenni óráikat. Egy drámapedagógiai elemhez a történelemórán például nincs szükség okostáblára – sokféle úton lehet lekötni a figyelmet és átadni a tudást.

Az azonban biztos: senki nem mentheti fel magát egy-egy eszköz vagy módszer kipróbálása alól sem életkora, sem neme, sem vallása, sem bármi más alapján – szögezte le Antal Levente Mihály a Székelyhonnak.

Marosszék Oktatás Tanügy
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