Okostáblák a tantermekben: nem csodaszer, de nem is megúszható a használatuk

Ma már több tanteremben van okostábla Maros megyében, mint ahányban nincs, ezzel megvan a lehetőség is, hogy háromdimenzióssá váljanak a szemléltető eszközök
Fotó: Borbély Fanni
Terjednek az okostáblák Maros megye tantermeiben, de valódi előnyt csak akkor jelentenek, ha a tanárok is elsajátítják a használatukat. A minisztérium nem írja elő kötelezően az alkalmazásukat, de a társadalom felől elvárás a lehetőség kihasználása.
Az okostáblák modern, interaktív környezetté alakították a hagyományos iskolai tantermeket, és alapvető felszereléssé váltak az osztálytermekben. Maros megye valamennyi iskolájában vannak már okostáblák. A kérdés az, hogy a tanárok ki tudják-e használni ezt a technológiát az oktatási folyamatban, hiszen ez számukra is tanulási folyamat.
Ma már több tanteremben van okostábla Maros megyében, mint ahányban nincs, ez pedig lehetőség ad arra, hogy a szemléltető eszközök háromdimenzióssá váljanak, a száraz szövegek helyett vizuális és háromdimenziós ismereteken keresztül próbálják megszólítani a diákokat az iskolákban.
Előnye, hogy nemcsak óriási képernyőként szolgál, hanem írásra is alkalmas, így a régi, jól megszokott krétatáblát is helyettesítheti.
A tanintézmények az országos helyreállítási terv (PNRR) pályázati programjában kapták meg a digitális berendezéseket, a helyi önkormányzatokon keresztül, de nem tanügyminisztériumi elvárás, hogy egy pedagógus kötelező módon használja is a táblát.
Gáspár Melinda, marosvásárhelyi magyar nyelv- és irodalomtanár a Székelyhonnak bevallotta, a mai napig a diákok segítenek neki az okostábla használatában.
Kevesebb krétapor száll ma az osztálytermekben az okostáblák óta
Fotó: Borbély Fanni
„Nagyon kevés az, amit használni tudok az okostáblán, a laptopot használom valójában, amit összekötnek a gyerekek a táblával. Így látják, amit mutatok.
Nekem jó, hogy írni lehet rá, és össze lehet kötni a laptoppal. Lehet interneten is keresgélni, de mindig lassúnak bizonyult” – hangsúlyozta a pedagógus, aki az iskola falain kívül is tanítja a diákokat, számos kirándulást és kulturális programot szervez nekik.
Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese kifejtette, a tanfelügyelőség nem kötelez senkit arra, hogy kizárólag a táblát használja a tanórán. Úgy véli, főleg a társadalom részéről elvárás, hogy a pedagógusok a lehető leghatékonyabb, legfigyelemfelkeltőbb módon tartsák meg az óráikat. „Nem a minisztérium írja elő kötelezően az okostáblák használatát, de azt valljuk:
Arra biztattuk az igazgatókat, ők pedig biztassák munkatársaikat, hogy bátran használják ezeket” – mondta el a tanfelügyelőség magyar vezetője, aki azt is hozzátette, régen térképet és földgömböt használtak földrajzórán, ma pedig, amikor léteznek háromdimenziós, interaktív élmények is, ezeket az okoseszközöket is beviszik az órára.
A bátor használat mögött persze tudásnak és felkészültségnek is kell állnia, hiszen
A Maros megyei tanfelügyelőség a megyei Tanítók Házával és több partnerintézménnyel, valamint a megyei és országos továbbképzési programok révén számos lehetőséget biztosított a tanároknak az okostáblák megismerésére.
Fotó: Borbély Fanni
Egy idősebb pedagógus is megtanulhatja az okostábla kezelését – akár úgy is, hogy elfogadja diákjai segítségét vagy tanácsait.
Az idősebb kollégák gyakran más, kipróbált módszerekkel is képesek szemléletessé, érdekessé, interaktívvá tenni óráikat. Egy drámapedagógiai elemhez a történelemórán például nincs szükség okostáblára – sokféle úton lehet lekötni a figyelmet és átadni a tudást.
Az azonban biztos: senki nem mentheti fel magát egy-egy eszköz vagy módszer kipróbálása alól sem életkora, sem neme, sem vallása, sem bármi más alapján – szögezte le Antal Levente Mihály a Székelyhonnak.
Kiszélesítenék és felújítanák a marosvásárhelyi Ballada utcát, amihez területek kisajátítására és egyes építmények – köztük egy régi iskolaépület – lebontására is szükség lesz. A beruházás költségeiről csütörtökön szavaz a helyi képviselő-testület.
Lakóház gyulladt ki szerda délután a Maros megyei Mezőszakálon. Egy ott lakó asszonyt a mentősök láttak el.
Több mint nyolc millió lejt nyert Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a községháza felújítására és bővítésére. A munkálatok idejére az épületet, amelyben háziorvosi rendelők is működnek, ki kell üríteni.
Online hitelekkel csalt ki személyes és banki adatokat két Maros megyei károsulttól egy 26 éves, Galac megyei férfi. A gyanú szerint több hitelt is felvett a nevükben, majd egyikük bankkártyájáról is pénzt utalt el. Őrizetbe vették.
Tűz miatt alakult ki forgalmi fennakadás a Dicsőszentmártonhoz tartozó Őrhegyen: egy kotrógép gyulladt ki az úttesten.
Négy embert a hivatásos tűzoltóknak kellett kimenekíteniük egy ludasi tömbház alsóbb emeleteiről, miután tűz ütött ki az épület negyedik emeleti lakásában. További 38 lakó önállóan hagyta el az épületet.
Súlyos közúti balesethez riasztották a segesvári tűzoltókat a Dánosi-tető térségébe szerdára virradóan. A balesetet követően az érintett személygépkocsi kigyulladt, a sofőrt ki kellett menteni.
Az autók száma folyamatosan nő, a parkolóhelyeké már kevésbé, így megtörténik, hogy egymást licitálják túl a lakók, hogy a tömbházuk előtt hagyhassák a kocsit. Így történt ez Marosludason is, ahol most osztják szét a szabad helyeket.
Fogadják a jövő évre érvényes lakáskéréseket Marosvásárhelyen, ahol kevés állami bérlakás szabadul fel, a legkisebb szociális lakások pedig alig 12 négyzetméteresek. A bérleti díjak jelentősen eltérnek, a késői fizetés és a kilakoltatás is gondot okoz.
Halálos közúti baleset történt keddre virradó éjjel Marossárpatakon. A balesetben egy autó volt érintett, a benne utazó 19 éves fiatal életét vesztette.
szóljon hozzá!