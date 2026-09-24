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Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek

Archív • Fotó: Beliczay László

Archív

Fotó: Beliczay László

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Nicușor Dan szerint a romániai társadalom nem kér az előrehozott választásokkal járó négy-öt-hat hónapos kampányból, utcai plakátokból, televíziós politikai hirdetésekből és pártok közötti vitákból. Az államfő az Agerpresnek adott New York-i interjúban hangsúlyozta: a pártoknak végre hajlandóságot kell mutatniuk a párbeszédre és politikai megoldást kell találniuk.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 10:172026. szeptember 24., 10:17

2026. szeptember 24., 10:212026. szeptember 24., 10:21

Arra a kérdésre, hogy fontolóra venné-e a parlament feloszlatását, ha a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya nem kap bizalmat a parlamentben, Nicușor Dan kijelentette: azt szeretné, hogy a Mureșan-kormányt beiktassák, éppen ezért bízta meg őt kormányalakítással, és

egyelőre nem kívánja részletesen elemezni az esetleges kudarc utáni forgatókönyveket.

Hozzátette: a politikusoknak szerinte azt kell tenniük, amit a választóik elvárnak tőlük. Ebből az következik, hogy a pártoknak párbeszéd útján kell megoldást találniuk a politikai válságra.

Az államfő az interjúban arról is beszélt, hogy miért emelte ki első ENSZ-közgyűlésen tartott felszólalásában a közösségi médián keresztül zajló manipuláció veszélyét. Elmondta, hogy ezt rendkívül súlyos fenyegetésnek tartja a demokráciára, és európai vezetőkkel folytatott tárgyalásain is rendszeresen szóba kerül a probléma. „A jelenség továbbra sem kap kellő figyelmet” – jelentette ki.

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Az orosz agresszióval kapcsolatban Nicușor Dan azt mondta: Románia álláspontja nem változott, Bukarest következetesen elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját és támogatta Ukrajnát.

A román légtér megsértéseire Bukarest arányos diplomáciai választ próbált adni,

miközben az elmúlt évben inkább a gyakorlati kérdésekre – a szankciókra, az Ukrajnának nyújtott támogatásra, a menekültek helyzetére és az energetikai összeköttetésekre – helyezte a hangsúlyt.

Az államfő támogatja Mureșan elképzelését a községek önkéntes összevonásáról.

Elmondta, hogy néhány héttel korábbi chișinăui látogatásán a moldovai miniszterelnökkel is tárgyalt a Moldovai Köztársaságban alkalmazott modellről, amelyet jónak tart. Hozzátette: az önkéntes községösszevonásokat célszerű kezdeményezésnek tartja, de a romániai bevezetésének technikai részleteit még meg kell vitatni.

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Politika
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