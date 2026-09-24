Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek

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Fotó: Beliczay László
Nicușor Dan szerint a romániai társadalom nem kér az előrehozott választásokkal járó négy-öt-hat hónapos kampányból, utcai plakátokból, televíziós politikai hirdetésekből és pártok közötti vitákból. Az államfő az Agerpresnek adott New York-i interjúban hangsúlyozta: a pártoknak végre hajlandóságot kell mutatniuk a párbeszédre és politikai megoldást kell találniuk.
2026. szeptember 24., 10:172026. szeptember 24., 10:17
2026. szeptember 24., 10:212026. szeptember 24., 10:21
Arra a kérdésre, hogy fontolóra venné-e a parlament feloszlatását, ha a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormánya nem kap bizalmat a parlamentben, Nicușor Dan kijelentette: azt szeretné, hogy a Mureșan-kormányt beiktassák, éppen ezért bízta meg őt kormányalakítással, és
Hozzátette: a politikusoknak szerinte azt kell tenniük, amit a választóik elvárnak tőlük. Ebből az következik, hogy a pártoknak párbeszéd útján kell megoldást találniuk a politikai válságra.
Az államfő az interjúban arról is beszélt, hogy miért emelte ki első ENSZ-közgyűlésen tartott felszólalásában a közösségi médián keresztül zajló manipuláció veszélyét. Elmondta, hogy ezt rendkívül súlyos fenyegetésnek tartja a demokráciára, és európai vezetőkkel folytatott tárgyalásain is rendszeresen szóba kerül a probléma. „A jelenség továbbra sem kap kellő figyelmet” – jelentette ki.
Az orosz agresszióval kapcsolatban Nicușor Dan azt mondta: Románia álláspontja nem változott, Bukarest következetesen elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját és támogatta Ukrajnát.
miközben az elmúlt évben inkább a gyakorlati kérdésekre – a szankciókra, az Ukrajnának nyújtott támogatásra, a menekültek helyzetére és az energetikai összeköttetésekre – helyezte a hangsúlyt.
Elmondta, hogy néhány héttel korábbi chișinăui látogatásán a moldovai miniszterelnökkel is tárgyalt a Moldovai Köztársaságban alkalmazott modellről, amelyet jónak tart. Hozzátette: az önkéntes községösszevonásokat célszerű kezdeményezésnek tartja, de a romániai bevezetésének technikai részleteit még meg kell vitatni.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a Moldovai Köztársaság mintájára községek önkéntes összevonását javasolja majd a kormányprogramban.
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