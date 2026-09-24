Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen

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Fotó: Orbán Orsolya
Kézdivásárhely több utcájában is szünetel az ivóvízellátás szeptember 24-én, csütörtökön – közölte a Hydrokov regionális közmű-szolgáltató.
A vállalat tájékoztatása szerint
A munkálatok miatt 8 és 17 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az érintett területeken.
A Hydrokov arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt gondoskodjanak a szükséges ivóvízmennyiségről. A szolgáltató az érintettek megértését és türelmét kéri.
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