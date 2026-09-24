Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely több utcájában is szünetel az ivóvízellátás szeptember 24-én, csütörtökön – közölte a Hydrokov regionális közmű-szolgáltató.

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a Márton Áron, a Mesterek és az Iskola utcákban, valamint az ezekhez tartozó udvarterekben a régi vezetékek megszüntetésén dolgoznak.

A munkálatok miatt 8 és 17 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az érintett területeken.

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A Hydrokov arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok megkezdése előtt gondoskodjanak a szükséges ivóvízmennyiségről. A szolgáltató az érintettek megértését és türelmét kéri.