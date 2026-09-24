Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely

A neve nem szerepel rajta, a törvényszék szerint mégis Wass Albertet ábrázolja. Székelyudvarhely városát köztéri szobor eltávolítására köteleznék, miután az írót – egy 1946-os népbírósági ítélet alapján – háborús bűnösként tartják számon Romániában.

Kocsis Károly 2026. szeptember 24., 07:442026. szeptember 24., 07:44

Áll a bál a Székelyudvarhelyen, miután az Arad Megyei Törvényszék szeptember 15-i, alapfokú ítéletében arra kötelezi az önkormányzatot, hogy az Emlékezés parkjában 2004 májusa óta álló, Vándor székely hazatalál feliratú szobrot távolítsa el. Ezt még idén tavasszal követelte a polgármesteri hivataltól az aradi Antiszemitizmus és Legionárius Eszmék Megelőzéséért és Leküzdéséért Egyesület (APCAL), amelynek meggyőződése, hogy az alkotás a Romániában háborús bűnösként számon tartott Wass Albert írót ábrázolja, ezért – különösen a 2002. évi 31-es sürgősségi kormányrendeletet tavaly decemberben módosító és kiegészítő 241/2025-ös, ún. korábban írtuk Wass Albert-szoborként értelmezik a székelyudvarhelyi Vándor székelyt, ítéletben kérik az eltávolítását A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkjában található „Vándor székely”-szobor eltávolítását rendelte el alapfokú ítéletében az Arad megyei törvényszék. Hirdetés Vexler-törvény értelmében – nincs helye közterületen. 2006 elején már

az Elie Wiesel Országos Holokausztkutató Intézet, majd a Sarmisegetuza Kulturális Alapítvány is kifogásolta az általuk Wass Albert-szobornak tekintett köztéri művet.

A frissiben, 2025-ben alapított APCAL felszólítása egyébként Nyirő József székelyudvarhelyi szobrára is vonatkozik, azt állítva, hogy

a székely író önkényuralmi rendszer fenntartásában működött közre,

és hasonló logikával ugyanezt kérte a jászvásári önkormányzattól is Octavian Goga szobrát illetően, de ennek csak a moldvai megyeszékhely tett eleget, a székely anyaváros nem; ezért fordult törvényszékhez. Az Arad megyei igazságszolgáltatási hatóság ítélete azonban most csak a Vándor székely hazatalál feliratú műalkotást érinti, és ha az Wass Albert köztéri ábrázolásának minősül, az eltávolítására vonatkozó igénynek van törvényi alapja. A válaszúti születésű grófot ugyanis egy kolozsvári népbíróság az 1940 szeptemberében Vasasszentgotthárdon és Omboztelkén történt civilgyilkosságokban való bűnrészességgel, illetve felbujtással vádolta meg, majd

1946. március 13-án, távollétében halálra ítélte, és ez ma is hatályos.

A szobor az Emlékezés parkjában kapott helyet 2004-ben Fotó: Olti Angyalka

A perújrafelvételi kérelem érvei Pedig Frunda György ügyvéd már 2003-ban beadványban fordult Románia Legfelsőbb Ügyészéhez, hogy semmisítse meg a népbírósági ítéletet, de elutasításra talált. Az RMDSZ-es szenátor ily módon akarta elérni, hogy az író első, Holtmaroson állított, valamint a 2001 augusztusában a szászrégeni római katolikus udvarán leleplezett szobra – a Maros Megyei Prefektúra felszólítása dacára – a helyén maradhasson. A tavaly elhunyt Kincses Előd 2007-ben, az elítélt fia,

Wass András megbízásából nyújtott be perújrafelvételi kérelmet (cerere de revizuire) rehabilitálása érdekében, de ő sem járt eredménnyel.

Pedig a jeles, pár évvel később a hírhedt Szoboszlai-perben hozott ítéletek megsemmisítését már sikeresen elérő marosvásárhelyi ügyvéd olyan, a pitești-i katonai és a román külügyminisztériumi levéltárból előkerült dokumentumokra mint új bizonyítékokra is hivatkozott, amelyek nem álltak az eredeti bíróság rendelkezésére. Ezekre és egyéb szempontokra alapozva többek között azzal érvelt, hogy: a magyar honvédség által 16 helységben elkövetett atrocitások tárgyalására, az idézésekre, védők kirendelésére, vádismertetésre, a vádlottak meghallgatására (64 személyt helyeztek vád alá), a tanúvallomásokra, a vádbeszédre, a védők beszédére, a bírák tanácskozására mindössze 16 nap jutott

a tárgyaláson a távol levő vádlottaknak nem volt védőügyvédjük, nem voltak tanúik

1940. szeptember 23-án, amikor a magyar hatóságok Vasasszentgotthárdon letartoztattak hat személyt, a beidézett szemtanú szerint csak Wass Endre és második felesége, Mansberg Izabella érkezett meg oda, illetve kocsikázott át a tisztikarnak szállást adó cegei Schilling-kastélyba (ahová a foglyokat is átvitték); Albert fiuk, aki éppen vadászni volt, nem tartott velük, őt senki sem látta

egy 1941. márciusi román titkosszolgálati jelentés is csak Wass Endrét jelölte meg felbujtóként

egy utólag előkerült csendőrségi jelentés szerint másnap hajnalban a négy áldozatot – Ioan Caţit, Iosif Moldovánt, Mihály Esztert és Mihály Rozáliát – nem kivégezték, ahogyan az ítélet indoklásában szerepelt, hanem szökési kísérlet közben lelőtték

1944-ben a román fél Wass Albert eltávolítását kérte egy brassói német–magyar–román katonai bizottságból, de kizárólag a műveiben fellelhető románellenességére hivatkozva, a négy évvel korábbi gyilkosságokkal nem hozakodott elő

Omboztelkén az ítélet szerint azért ölték meg saját házában – az író feljelentése nyomán – Andrei Bujor görögkatolikus papot és családját (összesen 11 embert), mert jogvitában állt Wass Alberttel, csakhogy a vitatott vadászterület nem az ő, hanem az apja, Wass Endre tulajdonát képezte; Csordás Gergely hadnagyot Körösi József omboztelki bíró bujtotta fel a gyilkosságok elkövetésére. (A vádiratban még Körösi volt a vádlott, az ítéletben Wass Albert az elítélt, az előbbit felmentették.)

Ifj. Blaskó János alkotása Székelyudvarhelyen... Fotó: Olti Angyalka

Még a Vatra-alapítónak is tetszett A Kolozsvári Bíróság 2007. május 10-én elutasította a felülvizsgálati kérelmet. Kincses fellebbezett ugyan, és júniusban a Kolozsvári Ítélőtábla hatályon kívül helyezte ezt a döntést, elrendelve a perújrafelvételi kérelem újbóli tárgyalását, ám az újabb eljárás után, 2008. március 10-én gyakorlatilag helybenhagyta az alapfokon hozott döntést. Kincses továbbvitte az ügyet, de

2008. május 20-án a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék már jogerősen utasította el azt, így az 1946-os ítélet ma is érvényes.

Arról, hogy mi is történhetett a magyar hadsereg bevonulását követő hetekben, az első monografikus Wass Albert-életrajz, a Wass Albert írói pályaképe (Dunaújváros, 2004) szerzőjét, dr. Szűcsné Harkó Enikőt, az MTA köztestületének tagját is kérdeztük, akinek doktori értekezése tárgyát az író munkássága képezte 2003-ban. Mint mondta,

Wass Albert önéletrajzában valóban szerepel, hogy az atrocitások idején a Görényi-havasokban vadászott, de kutatása során ő inkább a regényelemzésekre összpontosított.

Annak pedig, aki esetleg románellenességgel vádolja a cegei grófot, a marosvásárhelyi születésű, de immár évtizedek óta a magyarországi Rácalmáson élő kutató- és mestertanár azt javasolja, olvassa el az általa legszebbnek tartott, A funtineli boszorkány című regényét. Az 1945–46-ban írt, magyar nyelven először 1959-ben megjelent művet egyébként 2000-ben Corneliu Câlțea románra is lefordította Lângă Scaunul Domnului címen. Marosvásárhelyi bemutatóján a Vatra-alapító, s így a magyarok iránti barátsággal nemigen vádolható Ion Coja bukaresti egyetemi tanár is azt mondta, hogy

ilyen szépen, ilyen mély együttérzéssel kevesen írtak a román népről.

...Nagyatádon Fotó: H. István/Köztérkép

Amerikában másként látták A Wass Albert ártatlanságát bizonygatók arra is szoktak hivatkozni, hogy amikor öt évvel az halálos ítélet kimondása után a világháború vége óta Németországban élő író négy fiával együtt az Egyesült Államokba emigrált,

az ottani hatóságok alapos ellenőrzésnek vetették alá, de nemcsak letelepedési engedélyt, hanem 1956-ban állampolgárságot is kapott.

Ez pedig ugye aligha lett volna lehetséges, ha őt bűnösnek találják. Sőt, Bukarestnek (és Izraelnek!) a kiadatására vonatkozó kérelmeit is visszautasították – jogi síkon maradva azonban az amerikai álláspont nem föltétlenül jelent „felmentést”; inkább azt, hogy

nem találták meggyőzőnek a kiadatási kérelem mellé csatolt bizonyítékokat.

Mondjuk anélkül is megvolt minden okuk arra, hogy ne vegyék komolyan egy szovjet mintázatú bíróság eljárását és ítéletét, hiszen közvetlen tapasztalatokkal rendelkeztek a korabeli román politikai perek természetéről. Elég volt például fellapozniuk a Charles E. Hulick Jr., az Egyesült Államok romániai képviseletének munkatársa által 1946. november 26-án Bukarestből keltezett titkos diplomáciai jelentést, amely a román fővárosban 1946. november 11–18. között lezajlott, 91 vádlottat érintő politikai tömegpert elemezte. Megállapítása szerint ez kizárólag Iuliu Maniu Nemzeti Parasztpártja és Constantin Brătianu Nemzeti Liberális Pártja lejáratásának és felszámolásának előkészítését szolgálta, a tisztességes eljárásnak még a nyomát sem lehetett felfedezni benne.

A bukaresti perben a vád bizonyítékainak jelentős részét kikényszerítették a pitești-i fogságban fizikailag és lelkileg megkínzottakból, családtagjaik bántalmazásával fenyegetettekből, vagy mesterségesen állították elő. Visinszkij 1936-os moszkvai pereihez hasonlóan az ítéleteket politikailag befolyásolták, sőt részben előre meghatározták, és a bíróság elnökére, Atanasiu tábornokra nyomást gyakoroltak, hogy ezeket mondja ki – végül huszonhét vádlottra, ártatlan katonatisztekre és civilekre sóztak életfogytiglani kényszermunkát, tizenegyüket felmentették, a többiek büntetése hat hónaptól húsz évig terjedt. Ez a dokumentum ugyan nem a Wass Albert peréről szól, neve nem is szerepel benne, viszont jól mutatja, hogy a kommunisták befolyása alá került Román Királyságban akkoriban miként manipulálták a pereket, konstruáltak bizonyítékokat, hoztak ítéleteket csak azért, hogy valakit eltüntessenek, vagy mondjuk rátegyék a kezüket a vagyonára. Háttérként tehát fontos szempont lehet az 1946-os népbírósági ítélet megítéléséhez, de két külön ügyről van szó.

...és Solymáron Fotó: Dénes Ildikó/Köztérkép

Mindenesetre az író másik fia,

a tavaly novemberben 84 éves korában elhunyt Wass Huba fényes katonai karriert tudott befutni az amerikai hadseregben, elérve egészen a dandártábornoki rangig.

1964-ben évfolyamelsőként végezte el a West Point-i Katonai Akadémiát, ahol aztán 1974-től tanított is; századparancsnokként harcolt a vietnami háborúban, öt alkalommal érdemelve ki a Bronz Csillagot, majd az Ezüst Csillagot. 1979-től ő volt az egyik vezető kidolgozója a légi-földi ütközet (Air-Land Battle) koncepciójának, majd a Field Manual 100-5 Hadműveletek szabályzat összeállításában jeleskedett. Ő látta el a NATO európai főparancsnokának főtanácsadói feladatait, közreműködött az 1991-es Sivatagi Vihar hadművelet terveinek elkészítésében. Fort Leavenworth-ben az ő vezetésével hozták létre a Felsőfokú Katonai Tanulmányok Iskoláját (SAMS – School of Advanced Military Studies), amelynek parancsnoki teendőit is ellátta – mindezt egy antiszemitizmusra és háborús bűncselekményekre oly érzékeny országban. Ki is a Vándor székely? Az Arad Megyei Törvényszék alapfokú ítélete viszont nem a fiára, hanem

Wass Albertre vonatkozik, akire a 80 éve kimondott halálos ítélet érvényben van, azaz a háborús bűnösség jogi bélyege ma is rátapad, tehát köztéren nem lehet szobra.

Csakhogy akad egy bökkenő: az inkriminált székelyudvarhelyi alkotáson

sehol sem írja a nevét! Azon csak annyi szerepel, „Vándor székely hazatalál”.

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere szerint a világban szétszóródott székelységet jelképezi. Persze, mondhatják azt, hogy solymári és nagyatádi „hasonmásain”, egészen pontosan a talapzataikon már a „Wass Albert 1908–1998” olvasható, és mindhárom ugyanannak az ifj. Blaskó Jánosnak az alkotása, de azokat 2005-ben, illetve 2007-ben leplezték le, tehát

az udvarhelyiek elvileg nem felelhetnek azért, hogy hozzájuk képest egy, illetve három évvel később máshol valakik miként értelmezték.

Szakács-Paál István ráadásul egyenesen azt mondja, papírjuk van arról, hogy a műalkotás nem Wass Albertet ábrázolja, és ezt már 2004-ben is határozottan állította a város akkori polgármestere, Szász Jenő.

Tiltakozó villámcsődületet Marosvásárhelyen 2014-ben. Wass Albert művei ma is nagy népszerűségnek örvendenek Fotó: Boda L. Gergely