Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál

Fotó: Info Trafic Mureș/Facebook
Több intézkedést is bejelentettek a Bákó megyei hatóságok, miután szerdán reggel a 12A jelzésű országúton leszakadt egy fémhíd egy nagy teherbírású jármű súlya alatt Csobányosnál.
2026. szeptember 24., 08:562026. szeptember 24., 08:56
2026. szeptember 24., 09:312026. szeptember 24., 09:31
A Bákó Megyei Vészhelyzeti Bizottság által hozott főbb döntések szerint
el kell szállítani a hídon maradt járműveket, illetve el kell távolítani a Tatros-folyó medréből a leszakadt hídelemeket;
sürgősen ki kell alakítani egy ideiglenes átkelőt a Tatros fölött;
sürgősségi beavatkozást kell végezni két falusi utca (a Pârâul Podului és a Fundul Străjii) mintegy 2 km-es szakaszán, hogy kerülőútként használhatók legyenek a legfeljebb 3,5 tonnás autós forgalom számára;
nemcsak a gépjárművek, hanem a gyalogosok közlekedése is korlátozott a híd környékén, és egy kerülőútvonalra terelik őket;
közlekedési táblákat helyeznek ki, jelezve a Kománfalva–Gyimes útvonalon a nehézgépjármű-forgalom tilalmát;
ideiglenesen egy SMURD-mentőautót helyeznek át Kománfalváról Bruszturószára, hogy az érintett településeken szükség esetén minél gyorsabban segítséget tudjanak nyújtani;
folyamatos ellenőrzés az összeomlott hídnál.
A jóváhagyott intézkedések a normalitás helyreállítását célozzák, a terv pedig meghatározza az egyes intézményekre háruló felelősségeket az általuk ellátott feladatköröknek megfelelően – írja a News.ro a Bákó Megyei Vészhelyzeti Bizottság tájékoztatására hivatkozva.
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