Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál

A Bákó Megyei Vészhelyzeti Bizottság által hozott főbb döntések szerint

el kell szállítani a hídon maradt járműveket, illetve el kell távolítani a Tatros-folyó medréből a leszakadt hídelemeket;

sürgősen ki kell alakítani egy ideiglenes átkelőt a Tatros fölött;

sürgősségi beavatkozást kell végezni két falusi utca (a Pârâul Podului és a Fundul Străjii) mintegy 2 km-es szakaszán, hogy kerülőútként használhatók legyenek a legfeljebb 3,5 tonnás autós forgalom számára;

nemcsak a gépjárművek, hanem a gyalogosok közlekedése is korlátozott a híd környékén, és egy kerülőútvonalra terelik őket;

közlekedési táblákat helyeznek ki, jelezve a Kománfalva–Gyimes útvonalon a nehézgépjármű-forgalom tilalmát;

ideiglenesen egy SMURD-mentőautót helyeznek át Kománfalváról Bruszturószára, hogy az érintett településeken szükség esetén minél gyorsabban segítséget tudjanak nyújtani;