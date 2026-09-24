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Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen Pr-cikk

• Fotó: Marketing Summit

Fotó: Marketing Summit

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Október 17-én Székelyudvarhelyen rendezik meg a Marketing & Business Summit 2026-ot, Erdély első marketing és vállalkozói konferenciáját. Az egész napos szakmai esemény a marketing, a márkaépítés, az üzleti gondolkodás és a mesterséges intelligencia kapcsolatát helyezi középpontba – kifejezetten az erdélyi piac sajátosságaira szabva. A szervezők több mint 500 cégvezetőt, döntéshozót, marketingest, vállalkozót és kommunikációs szakembert várnak Székelyudvarhelyre.

Támogatói tartalom

2026. szeptember 24., 09:002026. szeptember 24., 09:00

A marketing ma már jóval többet jelent annál, mint hogy egy vállalkozás jelen van a közösségi médiában. Egyre fontosabb kérdés, hogy hogyan lesz a kommunikációból bizalom, a márkából versenyelőny, a marketingbefektetésből pedig üzleti eredmény.

Éppen ezekről a kérdésekről szeretne közös gondolkodási teret teremteni a Marketing & Business Summit 2026, amelyet az Erdélyi Magyar Marketing Szövetség és a Hargita Business Center szervez október 17-én, a székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényközpontban.

Nem csak marketingeseknek

A konferencia egyik legfontosabb célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a marketinges és az üzleti gondolkodást. A szervezők olyan eseményt építettek fel, amely nem kizárólag marketingeseknek szól: cégvezetők, vállalkozók, döntéshozók, kommunikációs szakemberek és marketingesek egyaránt találhatnak benne releváns témákat.

Az Erdélyi Magyar Marketing Szövetség szerint

a marketingnek stratégiai szerepe van a térség gazdasági fejlődésében,

ezért olyan szakmai közösség építésén dolgozik, amelyben a vállalatok, szolgáltatók, szakemberek és fiatal tehetségek megoszthatják egymással tudásukat és tapasztalataikat. A Summit ennek a szemléletnek az egyik legfontosabb idei találkozási pontja.

A marketing brandje: mit ér a márka az AI korában?

A konferencia délelőtti programja a marketing és a márkaépítés alapvető kérdéseivel foglalkozik.

A napot Kőszegi András, márkatanácsadó, kommunikációs szakember és az onBRANDS alapítója nyitja, aki a „Márkaépítés az AI korában” című előadásában azt vizsgálja, hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a márkák építésének és kommunikációjának világát.

A technológia minden korábbinál gyorsabbá teszi a tartalom előállítását, de ettől még nem válik minden tartalom értékessé.

A kérdés egyre inkább az, hogy mi különbözteti meg a valódi márkát a pusztán nagy mennyiségben előállított kommunikációtól.

Ezt követően „A marketing brandje” címmel panelbeszélgetés következik, amelyben a résztvevők a marketing erdélyi megítéléséről, szerepéről és jövőjéről gondolkodnak közösen. A beszélgetés célja nem kész válaszok felvonultatása, hanem egy olyan szakmai statement kialakítása, amely megfogalmazza, mit jelent ma marketingesként dolgozni Erdélyben.

Amikor a marketingnek már a kasszánál is bizonyítania kell

A konferencia második nagy témaköre a marketing és az üzlet kapcsolatát állítja középpontba.

Kovács Zoltán „Hogyan lesz a marketingből profit?” című előadásában a marketing üzleti oldalát helyezi fókuszba. A közel négy évtizedes felsővezetői és stratégiai tapasztalattal rendelkező szakember több iparágban dolgozott, jelenleg pedig vállalatvezetőként és társtulajdonosként is napi szinten találkozik azokkal a döntésekkel, amelyekben a marketingnek végső soron üzleti eredményt kell teremtenie.

A téma a konferencia egyik központi kérdését is megfogalmazza:

elég-e, ha egy marketingkampány jól néz ki, vagy azt is meg kell tudnia mutatnia, hogy mit tett hozzá a vállalkozás eredményeihez?

A kérdést az „Erdélyi vállalkozói valóság” című panelbeszélgetés viszi tovább, amely a régió sajátos üzleti környezetéről, a vállalkozók mindennapi kihívásairól és a marketing gyakorlati lehetőségeiről szól.

Impact marketing, művészet és a legrosszabb ügyfelek tanulságai

A délutáni program több oldalról közelít a marketinghez.

Dr. Bársony Farkas a Sharity impact marketing modelljét mutatja be, és arra keresi a választ, hogyan kapcsolható össze a társadalmi értékteremtés és a marketing.

György Evelin Kinga a marketing és a művészet határterületeit vizsgálja, míg Kovács Dorián egy egészen más perspektívából közelít: „A legrosszabb ügyfeleim tanítottak meg, hogyan hozzam létre a legjobb termékünket” című előadásában a hibákból, kudarcokból és nehéz ügyfélhelyzetekből származó tanulságokat helyezi középpontba.

A különböző megközelítések mögött közös gondolat húzódik: a marketing nem egyetlen csatorna, eszköz vagy munkakör, hanem egy olyan üzleti szemlélet, amelynek kapcsolódnia kell a termékhez, az ügyfélhez, a márkához és a vállalkozás egészéhez.

• Fotó: Marketing Summit Galéria

Fotó: Marketing Summit

AI a gyakorlatban: nem csak beszélünk róla

A mesterséges intelligencia külön blokkot kap a konferencia programjában.

Dr. Szántó Péter „AI-eszközök a digitális tartalomgyártásban” című előadásában többek között a Nano Banana, Claude, Kling és Seedance eszközöket mutatja be, a prompttól egészen a produktumig.

A cél ezúttal nem az, hogy újabb AI-eszközlistát kapjon a közönség, hanem hogy láthatóvá váljon, hogyan lehet ezeket a technológiákat ténylegesen beépíteni a mindennapi marketingmunkába.

A blokk jól illeszkedik az EMMSZ szakmai szemléletéhez is: a szervezet olyan fejlődésorientált közösséget szeretne építeni, amely képes reagálni a marketing világának gyors változásaira, miközben a megbízói és szolgáltatói oldal közös értékteremtését tartja szem előtt.

A marketing mint üzleti motor

A konferencia záró szakmai előadását Bánhegyi Zsófia tartja „Marketing as a Business Engine: a növekedés új logikája” címmel.

A cím önmagában is jól összefoglalja a Summit egyik legfontosabb üzenetét: a marketing nem önmagáért létezik. Akkor válik igazán értékessé, amikor képes hozzájárulni a vállalkozás növekedéséhez, a márka erejéhez és az üzleti célok eléréséhez.

Egy nap, amely nem csak előadásokról szól

A Marketing & Business Summit nem klasszikus, egymás után következő előadásokból álló konferenciának készül. A programban előadások, panelbeszélgetések, közös szakmai gondolkodás és kapcsolatépítési lehetőségek is helyet kapnak.

A szervezők több mint 500 cégvezetőt, döntéshozót, marketingest, vállalkozót és kommunikációs szakembert várnak Székelyudvarhelyre.

A szakmai program mellett a nap fontos része a közösségi élmény is: a résztvevők egy olyan közegben találkozhatnak egymással, ahol nemcsak előadásokat hallgathatnak, hanem megoszthatják saját tapasztalataikat, problémáikat és működő megoldásaikat is.

A nap végén átadják a Marketing Diamond Awards díjait

A Summitot a Marketing Diamond Awards 2026 díjátadó gálája zárja.

A díj célja, hogy láthatóvá tegye és szakmailag elismerje azokat a marketing- és kommunikációs projekteket, amelyek Erdélyben születnek. A pályázatok között többek között marketingkampányok, influencer kampányok, tartalomgyártói, videós, podcast, blog, webes, branding/rebranding, AI-alapú, animációs, rendezvény- és diákmunkák is szerepelnek.

• Fotó: Marketing Summit Galéria

Fotó: Marketing Summit

Erdélyben, magyarul, a mi piacunkról

A Marketing & Business Summit egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem egy nemzetközi konferencia erdélyi helyszínre költöztetett változata.

A szervezők célja egy olyan szakmai esemény létrehozása, amely helyben, magyarul és az erdélyi piac sajátosságaira reflektálva beszél a marketingről és az üzletről.

Az EMMSZ küldetésének része, hogy hidat képezzen a vállalatok, szolgáltatók, szakemberek és fiatal tehetségek között, és hozzájáruljon egy nyitott, kompetens és jövőképes erdélyi marketingkultúra kialakulásához. A Summit ezt a gondolatot egyetlen napba sűríti.

Időpont: 2026. október 17.
Helyszín: Areo Events, Székelyudvarhely
Szervezők: Erdélyi Magyar Marketing Szövetség és Hargita Business Center

A Marketing & Business Summit 2026 jegyei elérhetők a rendezvény hivatalos felületein.

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