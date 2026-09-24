Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében

Helikopter is felszállt a bákói légibázisról a légtér megfigyelésére. Képünk illusztráció
Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Egy Ukrajna felől behatoló drón négy percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Suceava megyei Solca közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.
2026. szeptember 24., 09:382026. szeptember 24., 09:38
2026. szeptember 24., 10:542026. szeptember 24., 10:54
A védelmi minisztérium közleménye szerint a belügyminisztérium egységei lezárták a helyszínt, ahol egy kis méretű drónt találtak. A becsapódás helyén nem keletkezett tűz.
A drón Botoșani megye északi részén hatolt be Románia légterébe. A minisztérium tájékoztatása szerint 7 óra 21 perckor egy IAR-330 SOCAT helikopter is felszállt a bákói 95-ös légibázisról a légtér megfigyelésére – írja az Agerpres hírügynökség.
Négy Suceava megyei településen felfüggesztették csütörtök reggel a tanítást a drónveszély miatt elrendelt riasztás után – közölte a prefektúra. A Solca, Arbore, Botoșana és Cacica területén működő iskolákban délelőtt tíz óráig szünetelt az oktatás.
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