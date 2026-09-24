Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fontos tárcákat „adna” az RMDSZ-nek a központi sajtó – nyilvánosságra hoztak egy tervezetet minisztériumok elosztásáról

Most ez a forró téma Bukarestben. Már megint és újra • Fotó: Haáz Vince

Most ez a forró téma Bukarestben. Már megint és újra

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Noha még zajlanak a tárgyalások és még nem jutottak végleges döntésre, politikai forrásokra hivatkozva máris nyilvánosságra hozott a Digi24 hírportál egy elsődleges „vázlatot” a Siegfried Mureșan által vezetett jövőbeli kormányról.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 11:432026. szeptember 24., 11:43

2026. szeptember 24., 12:012026. szeptember 24., 12:01

A Digi24 hírportál értesülései szerint a liberálisok (PNL) várhatóan hét tárcát kapnak, az USR hatot, az RMDSZ pedig három minisztériumot. A vezetők a szerdai, Victoria-palotában tartott megbeszélésen abban maradtak, hogy minden párt megtarthatja a jelenlegi minisztériumait, nagy valószínűséggel ugyanazokkal a miniszterekkel.

Az elosztás a korábban a szociáldemokraták által birtokolt tárcáknál esedékes. Itt elakadtak a tárgyalások a központi hírportál értesülései szerint, mivel a pártok a fontosabbnak tartott minisztériumokat szeretnék megszerezni.

korábban írtuk

Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek
Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy kormányában három miniszterelnök-helyettes lesz, egy-egy az őt hivatalosan támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részéről.

A Digi24 információi szerint a liberálisok az energiaügyi minisztériumot, az egészségügyi tárcát vagy az igazságügyi minisztériumot szeretnék. Az igazságügyit viszont az USR is szeretné, amely emellett a közlekedési minisztériumot is megszerezné.

Az RMDSZ meg akarja tartani a három tárcát, de azt szeretné, hogy ezek fontosabbak legyenek.

A Szövetség képviselői a kulturális minisztériumot a mezőgazdaságira cserélnék, és emellett vagy az egészségügyi vagy a közlekedési tárcát szeretnék.

Hirdetés

A jövőbeli kormány struktúráját illetően a három párt abban állapodott meg, hogy három miniszterelnök-helyettes lesz, a jelenlegi öttel szemben. Minden miniszterelnök-helyettes a miniszterek közül kerül ki, így nem hoznak létre további tisztségeket a kormányon kívüli személyek számára. Emellett minden minisztériumnak legfeljebb három államtitkára lesz.

A tárgyalásokat ma folytatják, és akár le is zárhatják. A hírportál információi szerint a kijelölt miniszterelnök pénteken megbeszélést folytat Nicușor Dan elnökkel, a jövő hét elején, hétfőn vagy kedden pedig a kabinetet várhatóan szavazásra bocsátják a parlamentben.

Belföld RMDSZ Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
„Nyugodjon meg, itt Románia van, nem Magyarország” – magyarul is odaszúrt Dan Tanasă az RMDSZ-nek
Szőcs László bronzérmet szerzett a világbajnokságon
„Itt Románia van, nem Magyarország!” Az AUR honatyája magyarul is kirohant az anyanyelvhasználat bővítése ellen
Ugyanazon eredmény: otthon nyert a Gyergyói VSK és az SZFC is
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
Székelyhon

Hány rekord lesz még ma? A benzin után az euró is csúcsot döntött
„Nyugodjon meg, itt Románia van, nem Magyarország” – magyarul is odaszúrt Dan Tanasă az RMDSZ-nek
Székelyhon

„Nyugodjon meg, itt Románia van, nem Magyarország” – magyarul is odaszúrt Dan Tanasă az RMDSZ-nek
Szőcs László bronzérmet szerzett a világbajnokságon
Székely Sport

Szőcs László bronzérmet szerzett a világbajnokságon
„Itt Románia van, nem Magyarország!” Az AUR honatyája magyarul is kirohant az anyanyelvhasználat bővítése ellen
Krónika

„Itt Románia van, nem Magyarország!” Az AUR honatyája magyarul is kirohant az anyanyelvhasználat bővítése ellen
Ugyanazon eredmény: otthon nyert a Gyergyói VSK és az SZFC is
Székely Sport

Ugyanazon eredmény: otthon nyert a Gyergyói VSK és az SZFC is
Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gál Katalin: A munkát nem lehet megspórolni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 24., csütörtök

Kétszer annyi medveriasztás Hargita megyében, mint tavaly ilyenkor – íme a „legforgalmasabb” helyszínek

Több mint kétszer annyi bejelentés érkezett idén a 112-es segélyhívó számra lakott területek közelében észlelt medvékről Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában – közölte csütörtökön a Hargita megyei csendőrség.

Kétszer annyi medveriasztás Hargita megyében, mint tavaly ilyenkor – íme a „legforgalmasabb” helyszínek
Kétszer annyi medveriasztás Hargita megyében, mint tavaly ilyenkor – íme a „legforgalmasabb” helyszínek
2026. szeptember 24., csütörtök

Kétszer annyi medveriasztás Hargita megyében, mint tavaly ilyenkor – íme a „legforgalmasabb” helyszínek
Hirdetés
2026. szeptember 24., csütörtök

Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt

A kormány elindítja az állami vállalatok vezetésére vonatkozó információkat összesítő guvernanta.gov.ro online platformot.

Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt
Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt
2026. szeptember 24., csütörtök

Nyilvánosságra hozott adatok: az egyik állami cég igazgatójának fizetése meghaladja a 100 ezer lejt
2026. szeptember 24., csütörtök

Udvarhelyen is megjelent a 10 lej fölötti standard benzin

Noha tegnap még csak egyetlen csíkszeredai kútnál haladta meg a 10 lejt egy liter standard benzin ára, ez mára kibővült a hargitai megyeközpontban több állomásra, illetve begyűrűzött Udvarhelyre is.

Udvarhelyen is megjelent a 10 lej fölötti standard benzin
Udvarhelyen is megjelent a 10 lej fölötti standard benzin
2026. szeptember 24., csütörtök

Udvarhelyen is megjelent a 10 lej fölötti standard benzin
2026. szeptember 24., csütörtök

Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek

Nicușor Dan szerint a romániai társadalom nem kér az előrehozott választásokkal járó négy-öt-hat hónapos kampányból, utcai plakátokból, televíziós politikai hirdetésekből és pártok közötti vitákból.

Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek
Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek
2026. szeptember 24., csütörtök

Szűk féléves kampány jöhet megint, ha előrehozott választások lesznek
Hirdetés
2026. szeptember 24., csütörtök

Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében

Egy Ukrajna felől behatoló drón négy percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Suceava megyei Solca közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.

Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
2026. szeptember 24., csütörtök

Lezuhant egy drón a székelyföldi megyékkel szomszédos megyében
2026. szeptember 24., csütörtök

Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen
Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen
Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen
2026. szeptember 24., csütörtök

Erdély első marketing konferenciáját szervezik meg Székelyudvarhelyen
2026. szeptember 24., csütörtök

Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál

Több intézkedést is bejelentettek a Bákó megyei hatóságok, miután szerdán reggel a 12A jelzésű országúton leszakadt egy fémhíd egy nagy teherbírású jármű súlya alatt Csobányosnál.

Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál
Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál
2026. szeptember 24., csütörtök

Még a gyalogosoknak is kerülni kell – sürgősségi intézkedéseket vezettek be az összeomlott csobányosi hídnál
Hirdetés
2026. szeptember 24., csütörtök

Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely

A neve nem szerepel rajta, a törvényszék szerint mégis Wass Albertet ábrázolja. Székelyudvarhely városát köztéri szobor eltávolítására köteleznék, miután az írót – egy 1946-os népbírósági ítélet alapján – háborús bűnösként tartják számon Romániában.

Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely
Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely
2026. szeptember 24., csütörtök

Szoborügy: ismét célkeresztben a Vándor székely
2026. szeptember 24., csütörtök

Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely több utcájában is szünetel az ivóvízellátás szeptember 24-én, csütörtökön – közölte a Hydrokov regionális közmű-szolgáltató.

Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen
Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen
2026. szeptember 24., csütörtök

Vízszünet lesz csütörtökön Kézdivásárhelyen
2026. szeptember 23., szerda

Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök

XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát is viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából XIV. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök.

Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök
Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök
2026. szeptember 23., szerda

Az 1956-os forradalom egyházi emlékeit ajándékozza a pápának Magyar Péter miniszterelnök
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!