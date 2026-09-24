Noha még zajlanak a tárgyalások és még nem jutottak végleges döntésre, politikai forrásokra hivatkozva máris nyilvánosságra hozott a Digi24 hírportál egy elsődleges „vázlatot” a Siegfried Mureșan által vezetett jövőbeli kormányról.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Digi24 hírportál értesülései szerint a liberálisok (PNL) várhatóan hét tárcát kapnak, az USR hatot, az RMDSZ pedig három minisztériumot. A vezetők a szerdai, Victoria-palotában tartott megbeszélésen abban maradtak, hogy minden párt megtarthatja a jelenlegi minisztériumait, nagy valószínűséggel ugyanazokkal a miniszterekkel.

Az elosztás a korábban a szociáldemokraták által birtokolt tárcáknál esedékes. Itt elakadtak a tárgyalások a központi hírportál értesülései szerint, mivel a pártok a fontosabbnak tartott minisztériumokat szeretnék megszerezni.

korábban írtuk Miniszterelnök-helyettesi tisztség jár az RMDSZ-nek Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy kormányában három miniszterelnök-helyettes lesz, egy-egy az őt hivatalosan támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részéről.

A Digi24 információi szerint a liberálisok az energiaügyi minisztériumot, az egészségügyi tárcát vagy az igazságügyi minisztériumot szeretnék. Az igazságügyit viszont az USR is szeretné, amely emellett a közlekedési minisztériumot is megszerezné.