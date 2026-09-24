Most ez a forró téma Bukarestben. Már megint és újra
Fotó: Haáz Vince
Noha még zajlanak a tárgyalások és még nem jutottak végleges döntésre, politikai forrásokra hivatkozva máris nyilvánosságra hozott a Digi24 hírportál egy elsődleges „vázlatot” a Siegfried Mureșan által vezetett jövőbeli kormányról.
2026. szeptember 24., 11:432026. szeptember 24., 11:43
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A Digi24 hírportál értesülései szerint a liberálisok (PNL) várhatóan hét tárcát kapnak, az USR hatot, az RMDSZ pedig három minisztériumot. A vezetők a szerdai, Victoria-palotában tartott megbeszélésen abban maradtak, hogy minden párt megtarthatja a jelenlegi minisztériumait, nagy valószínűséggel ugyanazokkal a miniszterekkel.
Az elosztás a korábban a szociáldemokraták által birtokolt tárcáknál esedékes. Itt elakadtak a tárgyalások a központi hírportál értesülései szerint, mivel a pártok a fontosabbnak tartott minisztériumokat szeretnék megszerezni.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy kormányában három miniszterelnök-helyettes lesz, egy-egy az őt hivatalosan támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részéről.
A Digi24 információi szerint a liberálisok az energiaügyi minisztériumot, az egészségügyi tárcát vagy az igazságügyi minisztériumot szeretnék. Az igazságügyit viszont az USR is szeretné, amely emellett a közlekedési minisztériumot is megszerezné.
A Szövetség képviselői a kulturális minisztériumot a mezőgazdaságira cserélnék, és emellett vagy az egészségügyi vagy a közlekedési tárcát szeretnék.
A jövőbeli kormány struktúráját illetően a három párt abban állapodott meg, hogy három miniszterelnök-helyettes lesz, a jelenlegi öttel szemben. Minden miniszterelnök-helyettes a miniszterek közül kerül ki, így nem hoznak létre további tisztségeket a kormányon kívüli személyek számára. Emellett minden minisztériumnak legfeljebb három államtitkára lesz.
A tárgyalásokat ma folytatják, és akár le is zárhatják. A hírportál információi szerint a kijelölt miniszterelnök pénteken megbeszélést folytat Nicușor Dan elnökkel, a jövő hét elején, hétfőn vagy kedden pedig a kabinetet várhatóan szavazásra bocsátják a parlamentben.
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