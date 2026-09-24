Kétszer annyi medveriasztás Hargita megyében, mint tavaly ilyenkor – íme a „legforgalmasabb” helyszínek

Fotó: Beliczay László
Több mint kétszer annyi bejelentés érkezett idén a 112-es segélyhívó számra lakott területek közelében észlelt medvékről Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában – közölte csütörtökön a Hargita megyei csendőrség.
Az év elejétől szeptember 22-éig 466 medvékkel kapcsolatos bejelentést kaptak a hatóságok, míg 2025 azonos időszakában 226-ot.
Szeptember 1. és 22. között negyven alkalommal riasztották medvék miatt a csendőröket, több mint kétszer annyiszor, mint egy évvel korábban, amikor 19 bejelentés érkezett – írja az Agerpres hírügynökség.
Balánbányáról, Székelykeresztúrról, Galócásról, Gyergyószárhegyről, Csíkszentlélekről, Csíkszeredából, Csíkszentimréről, Salamásról, Madéfalváról, Gyergyótölgyesről, Tusnádról és Zetelakáról is érkeztek bejelentések.
A szeptemberi negyven esetből hatnál volt szükség a csendőrök tényleges beavatkozására. Négy alkalommal hang- és fényjelzésekkel hajtották vissza a medvéket az erdőbe. Két esetben -Csíkszentléleken és Oroszhegyen - a vadállatok kilövéséről döntöttek.
Öt esetben a medvéket természetes élőhelyükön észlelték, és nem jelentettek közvetlen veszélyt a lakosságra, ezért nem küldtek járőrt. A többi bejelentésnél a jelzett helyszínen már nem találták meg az állatokat.
A Hargita megyei csendőrség arra kéri a lakosságot, hogy kizárólag valós veszélyhelyzetben hívják a 112-es segélyhívó számot.
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