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Megvannak az egyik megyében átvizsgált nyugdíjak adatai, a pénztár vezetője szerint ebből születhetett a becslés a tévedésre

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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A nyugdíjak hibás kiszámítása nem „jelenségszintű” probléma, az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg – jelentette ki a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 14:462026. szeptember 24., 14:46

Laurențiu Țenț elmondta, hogy Számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében

a mintegy 135 ezer nyugdíjiratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58–59 esetben találtak eltérést.

Ezek többsége néhány lejes (2, 3 vagy 5 lejes) különbség volt a jogosult javára vagy kárára.

Țenț elmagyarázta, a Számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az Országos Köznyugdíjpénztár (CNPP) megóvta a számvevőszéki jelentést – írja az Agerpres hírügynökség.

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Az intézményvezető emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjakat 2024-ben, az új törvény alapján, viszonylag rövid idő alatt számolták újra. Az akkor

becsúszott számítási hibák jelentős részét 2024 és 2026 között már feltárták és kijavították, sok érintett pedig új nyugdíjazási határozatot kapott.

Az igazgató szerint a nyugdíjazási dokumentumok legalább négy ellenőrzési szűrőn mennek át, és legalább hat ügyintéző dolgozik rajtuk, mielőtt kiadják a határozatot. Tapasztalataik szerint a nyugdíjak több mint 98 százalékát helyesen számítják ki, súlyos számítási hibák pedig ritkán fordulnak elő.

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A nyugdíjpénztár szerint nincs bizonyíték arra, hogy 2,2 millió nyugdíjat rosszul számoltak ki
A nyugdíjpénztár szerint nincs bizonyíték arra, hogy 2,2 millió nyugdíjat rosszul számoltak ki

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerint a Számvevőszék 2024-es pénzügyi ellenőrzésének eredményeiből nem következik, hogy 2,2 millió nyugdíjat bizonyítottan rosszul számoltak ki.

A CNPP szeptember 18-án közölte, hogy komolyan veszik az intézmény 2024-es pénzügyi beszámolóiról készített számvevőszéki jelentés megállapításait, és minden jelzett esetet ellenőrizni fognak. A nyugdíjpénztár akkor arra is felhívta a figyelmet: a pénzügyi ellenőrzések eredményeiből nem következik, hogy 2,2 millió nyugdíjat bizonyítottan rosszul számoltak ki.

A CNPP szerint az audit bizonyos megállapításai csupán mintavételen és statisztikai becslésen alapulnak, azaz nem vizsgáltak meg külön-külön minden egyes nyugdíjiratanyagot. Az intézmény hangsúlyozta: azt, hogy valóban történt-e hiba, és ha igen, mekkora összegről van szó, csak a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével lehet pontosan megállapítani.

Belföld Társadalom
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