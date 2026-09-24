Megvannak az egyik megyében átvizsgált nyugdíjak adatai, a pénztár vezetője szerint ebből születhetett a becslés a tévedésre

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A nyugdíjak hibás kiszámítása nem „jelenségszintű” probléma, az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg – jelentette ki a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója.
Laurențiu Țenț elmondta, hogy Számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében
Ezek többsége néhány lejes (2, 3 vagy 5 lejes) különbség volt a jogosult javára vagy kárára.
Țenț elmagyarázta, a Számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az Országos Köznyugdíjpénztár (CNPP) megóvta a számvevőszéki jelentést – írja az Agerpres hírügynökség.
Az intézményvezető emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjakat 2024-ben, az új törvény alapján, viszonylag rövid idő alatt számolták újra. Az akkor
Az igazgató szerint a nyugdíjazási dokumentumok legalább négy ellenőrzési szűrőn mennek át, és legalább hat ügyintéző dolgozik rajtuk, mielőtt kiadják a határozatot. Tapasztalataik szerint a nyugdíjak több mint 98 százalékát helyesen számítják ki, súlyos számítási hibák pedig ritkán fordulnak elő.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerint a Számvevőszék 2024-es pénzügyi ellenőrzésének eredményeiből nem következik, hogy 2,2 millió nyugdíjat bizonyítottan rosszul számoltak ki.
A CNPP szeptember 18-án közölte, hogy komolyan veszik az intézmény 2024-es pénzügyi beszámolóiról készített számvevőszéki jelentés megállapításait, és minden jelzett esetet ellenőrizni fognak. A nyugdíjpénztár akkor arra is felhívta a figyelmet: a pénzügyi ellenőrzések eredményeiből nem következik, hogy 2,2 millió nyugdíjat bizonyítottan rosszul számoltak ki.
A CNPP szerint az audit bizonyos megállapításai csupán mintavételen és statisztikai becslésen alapulnak, azaz nem vizsgáltak meg külön-külön minden egyes nyugdíjiratanyagot. Az intézmény hangsúlyozta: azt, hogy valóban történt-e hiba, és ha igen, mekkora összegről van szó, csak a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével lehet pontosan megállapítani.
Magyar Péter miniszterelnök és kísérete vatikáni látogatása első állomása a Szent Péter-bazilika magyar kápolnája volt, ahonnan az apostoli palotákba ment tovább a XIV. Leó pápával való magánaudienciára csütörtökön.
Lezárult a jelentkezés a VIBE Epic Class Battle második kiírására: 11 megye 37 iskolájából 68 osztály, összesen 1727 középiskolás diák vág neki a decemberig tartó kihívássorozatnak.
Több mint kétszer annyi bejelentés érkezett idén a 112-es segélyhívó számra lakott területek közelében észlelt medvékről Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában – közölte csütörtökön a Hargita megyei csendőrség.
A kormány elindítja az állami vállalatok vezetésére vonatkozó információkat összesítő guvernanta.gov.ro online platformot.
Noha még zajlanak a tárgyalások és még nem jutottak végleges döntésre, politikai forrásokra hivatkozva máris nyilvánosságra hozott a Digi24 hírportál egy elsődleges „vázlatot” a Siegfried Mureșan által vezetett jövőbeli kormányról.
Noha tegnap még csak egyetlen csíkszeredai kútnál haladta meg a 10 lejt egy liter standard benzin ára, ez mára kibővült a hargitai megyeközpontban több állomásra, illetve begyűrűzött Udvarhelyre is.
Nicușor Dan szerint a romániai társadalom nem kér az előrehozott választásokkal járó négy-öt-hat hónapos kampányból, utcai plakátokból, televíziós politikai hirdetésekből és pártok közötti vitákból.
Egy Ukrajna felől behatoló drón négy percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Suceava megyei Solca közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.
Több intézkedést is bejelentettek a Bákó megyei hatóságok, miután szerdán reggel a 12A jelzésű országúton leszakadt egy fémhíd egy nagy teherbírású jármű súlya alatt Csobányosnál.
2 hozzászólás