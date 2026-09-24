Megvannak az egyik megyében átvizsgált nyugdíjak adatai, a pénztár vezetője szerint ebből születhetett a becslés a tévedésre

A nyugdíjak hibás kiszámítása nem „jelenségszintű” probléma, az embereknek bízniuk kell abban, hogy járandóságukat helyesen állapították meg – jelentette ki a Bihar megyei nyugdíjpénztár igazgatója.

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Laurențiu Țenț elmondta, hogy Számvevőszék nem a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével, hanem egy minta alapján becsülte úgy, hogy mintegy 2,2 millió romániai nyugdíjat hibásan számolhattak ki. Az igazgató szerint Bihar megyében

a mintegy 135 ezer nyugdíjiratanyagból 279-et vizsgáltak meg a számvevőszéki auditorok, és 58–59 esetben találtak eltérést.

Ezek többsége néhány lejes (2, 3 vagy 5 lejes) különbség volt a jogosult javára vagy kárára.

Țenț elmagyarázta, a Számvevőszék ezekből az ellenőrzött esetekből statisztikai módszerrel becsülte meg, hogy országosan jóval több tévedés történt, de ez nem jelenti azt, hogy 2,2 millió nyugdíjat egyenként megvizsgáltak és hibásnak találtak. Hozzátette, hogy tudomása szerint az Országos Köznyugdíjpénztár (CNPP) megóvta a számvevőszéki jelentést – írja az Agerpres hírügynökség.

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Az intézményvezető emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjakat 2024-ben, az új törvény alapján, viszonylag rövid idő alatt számolták újra. Az akkor