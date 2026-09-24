XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Pétert

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Magyar Péter miniszterelnök és kísérete vatikáni látogatása első állomása a Szent Péter-bazilika magyar kápolnája volt, ahonnan az apostoli palotákba ment tovább a XIV. Leó pápával való magánaudienciára csütörtökön.
2026. szeptember 24., 14:392026. szeptember 24., 14:39
2026. szeptember 24., 14:402026. szeptember 24., 14:40
Magyar Péter néhány perccel fél tizenegy után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorokozott fel. A kormányfőt az apostoli paloták bejáratánál Peter Rajic érsek, a Pápai Ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték.
ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fabio Salerno atyával egyeztet – számolt be az MTI.
A magyar delegáció tagja Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Velkey György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Czeti István egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár.
A szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros nincs jelen, mivel az ENSZ közgyűlésén vesz részt.
A tárgyalásokat követően Magyar Péter felkeresi a Szent Péter tér oldalában található, rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt, ahol Luis Marin de San Martin, a pápai szeretetszolgálat prefektusa kíséri a rendelőt vezető orvossal. A rendelőt Ferenc pápa állította fel 2015-ben, majd tovább bővült.
Magyar Péter az úgynevezett Imádság-kapun lépett be a bazilikába. A bronzkapu az állam- és kormányfőknek van fenntartva.
A magyar kápolna a bazilika altemplomában Péter apostol és a pápák sírjai közelében van: II. János Pál avatta fel 1980 októberében a Szent István alapította egykori magyar zarándokház örökségeként.
Az oltárnál Szent István szobra áll, kezében a szent koronával.
A magyar nyelvű misét Eredics Gergő, a Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettese mutatta be. Homíliája végén hangsúlyozta, hogy
Eredics atya a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházy Sára és 2025-ben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára emlékeztetett.
A koncelebráló Zsódi Viktor, a piarista rend magyar tartománya főnöke Szent Gellért püspök, vértanú ünnepnapjára emlékeztetve a magyar szentek félelem nélküli tanúságtételéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szent Gellért jelszava a „ne félj!” volt, „így élt, nem félt tanúskodni”.
Példaként Carlo Maria Martini bíboros tanácsait sorolta fel a mai világban lehetséges tanúságtételről.
Nyíltnak és barátinak értékelte a XIV. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikánvárosban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő.
Magyar Péter elmondta, a megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról, vagy az energiaválságról. De hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről – mondta.
Hozzátette, szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról.
A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tudott a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről.
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