XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Pétert

Magyar Péter miniszterelnök és kísérete vatikáni látogatása első állomása a Szent Péter-bazilika magyar kápolnája volt, ahonnan az apostoli palotákba ment tovább a XIV. Leó pápával való magánaudienciára csütörtökön.

Székelyhon 2026. szeptember 24., 14:392026. szeptember 24., 14:39 2026. szeptember 24., 14:402026. szeptember 24., 14:40

Magyar Péter néhány perccel fél tizenegy után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorokozott fel. A kormányfőt az apostoli paloták bejáratánál Peter Rajic érsek, a Pápai Ház prefektusa fogadta, valamint azok a pápai udvari méltóságok, akik Magyar Pétert és delegációját egészen a pápai könyvtárszobáig kísérték.

A magánaudienciáról a miniszterelnök a szentszéki államtitkárságra ment tovább,

ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fabio Salerno atyával egyeztet – számolt be az MTI. Hirdetés A magyar delegáció tagja Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Velkey György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Czeti István egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár.

A szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros nincs jelen, mivel az ENSZ közgyűlésén vesz részt. A tárgyalásokat követően Magyar Péter felkeresi a Szent Péter tér oldalában található, rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt, ahol Luis Marin de San Martin, a pápai szeretetszolgálat prefektusa kíséri a rendelőt vezető orvossal. A rendelőt Ferenc pápa állította fel 2015-ben, majd tovább bővült.

A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter-bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött.

Magyar Péter az úgynevezett Imádság-kapun lépett be a bazilikába. A bronzkapu az állam- és kormányfőknek van fenntartva. A magyar kápolna a bazilika altemplomában Péter apostol és a pápák sírjai közelében van: II. János Pál avatta fel 1980 októberében a Szent István alapította egykori magyar zarándokház örökségeként.

A Magyarok Nagyasszonya-kápolnát magyar művészek alkotásai díszítik, magyar szenteket ábrázoló domborművekkel.

Az oltárnál Szent István szobra áll, kezében a szent koronával. A magyar nyelvű misét Eredics Gergő, a Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettese mutatta be. Homíliája végén hangsúlyozta, hogy

a magyar szentek és boldogok közös vonása, hogy meghallották Isten szavát, és azt tettekre is váltották.

Eredics atya a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházy Sára és 2025-ben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnára emlékeztetett. A koncelebráló Zsódi Viktor, a piarista rend magyar tartománya főnöke Szent Gellért püspök, vértanú ünnepnapjára emlékeztetve a magyar szentek félelem nélküli tanúságtételéről beszélt. Hangoztatta, hogy Szent Gellért jelszava a „ne félj!” volt, „így élt, nem félt tanúskodni”. Példaként Carlo Maria Martini bíboros tanácsait sorolta fel a mai világban lehetséges tanúságtételről. Magyar Péter: nyílt és baráti volt a XIV. Leóval folytatott beszélgetés Nyíltnak és barátinak értékelte a XIV. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikánvárosban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő.

A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg XIV. Leó pápát.