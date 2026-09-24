Két év után derült ki: esélytelen pályázatért lobbiztak

Nem maradt más lehetőség, a testületnek meg kellett szavaznia a kistermelői inkubátorház pályázatának a lemondását is. Archív
Fotó: Olti Angyalka
Hivatalosan is búcsút mondott Székelyudvarhely a kistermelői inkubátorháznak az önkormányzat csütörtöki ülésén, egy amatőr hiba miatt meghiúsult a művészeti iskola felújítása is. De vannak jó hírek is: két napelempark létrehozására pályázik a város.
Sok pénzt veszít Székelyudvarhely a meg nem valósult pályázatokon, és a beruházások előkészítésére elköltött pénzek is kárba vesztek, derült ki az önkormányzati képviselő-testület csütörtöki, harmincöt napirendi pontot tartalmazó maratoni ülésén.
„Az önkormányzatnak el kell fogadnia egy olyan tanácsi határozatot, amely a kistermelői inkubátorház pályázatának a lemondásáról szól. Ritka méltatlan, hogy ennek az önkormányzati csapatnak 2026-ban ezzel a pályázattal kell foglalkoznia. Ezt a pályázatot Derzsi László önkormányzati képviselő kollégának köszönhetően nyerte meg a város a 2020-as évek legelején, nem tudta befejezni, 2023-ban lemondták, de elfelejtették ezt megtenni az elmúlt három évben hivatalosan is, ennek megfelelően ez a feladat ennek az önkormányzatnak jutott. Mondanom sem kell, hogy mennyire felelőtlen dolog ez az egész. Annál is inkább, mert
Másfél millió lejből most rengeteg dolgot lehetne csinálni. Igaz, hogy voltak időszakok, amikor a város dúskált a pénzben, de 2024-ben ezt a várost már mínusz 25 millió lejjel vettük át” – fogalmazott az ülésen Szakács-Paál István polgármester.
Egy amatőr hiba miatt csúfosan elbukta a város a Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola felújításának a pályázati finanszírozását is. A pályázatot 2024 szeptemberében, pár héttel azelőtt nyújtották be, hogy az új városvezetés átvette volna az irányítást. A pályázatíró cég egész egyszerűen lekéste az elméleti középiskolák részére kiírt pályázati határidőt, így a szakiskolák számára szóló kiíráson nyújtották be a pályázatot, erről viszont „elfelejtettek szólni”.
„Két év úgy telt el, hogy a pályázatról azt hittük, hogy veszíteni fog, mi magunk lobbiztunk azért a Központi Fejlesztési Régiónál, hogy erre a forrásra tegyenek még rá egy kicsi pénzt, mert ott vagyunk gyakorlatilag a vonalnál, és szeretnénk, ha a Palló Imre-iskolát is fel tudnánk újítani. Tettek rá pénzt, a lobbinknak köszönhetően is, és utána kiderült, hogy egész egyszerűen
– foglalta össze a történteket a polgármester.
A „nap végén” kiderült az is, hogy azért adták le a pályázatot egy olyan kiíráson, ahol semmi keresnivalója nem volt az elméleti líceumnak, hogy a pályázatíró cég megkapja a pénzt a szerződése azon részére is, amely a leadásra vonatkozott – fűzte hozzá.
Ezzel kapcsolatban az ülés egy későbbi részében Hajdó Csaba képviselő javasolta, hogy a gazdasági és költségvetési szakbizottság részvételével hozzanak létre egy munkacsoportot és
Nem kizárt, hogy a meg nem valósult pályázatok esetében emberek és cégek juttatást kaptak, ami nem jár nekik, ezért Hajdó szerint a jogi infrastruktúráját is meg kellene teremteni annak, hogy utána lehessen menni ezeknek a pénzeknek, hiszen az az udvarhelyiek pénze.
Két napelempark létrehozására is pályázik a város, az erről szóló határozattervezeteket is elfogadta a testület. A városháza pályázatának megvalósulása után a megtermelt áramot a város által fizetett villamosenergia-fogyasztás kiváltására fordítják: az önkormányzati intézmények, az iskolák, az óvodák, a sportlétesítmények, a helyi közigazgatás épületei, valamint a közvilágítás áramellátását kívánják biztosítani a napelemparkkal.
Ennek a teljesítménye 2 megawatt lesz, és egy legalább 4 megawattos tárolórendszer tartozik majd hozzá.
A székelyudvarhelyi kórházban egy 400 kilowatt teljesítményű napelemrendszert és egy 800 kilowattos tárolókapacitású akkumulátorrendszert építenének ki. Ha megvalósulna a pályázat, a jelenlegi árakkal számolva a kórház évente mintegy 600–630 ezer lejes energiaszámla-megtakarítást tudna elérni, így a pályázat 550 ezer lejes önrésze már egy év alatt megtérülne – mondta az ülésen Komoróczy Zsolt, a kórház igazgatója.
A szakértői véleményezések hiányoznak, így nem tudja ellenjegyezni a határozatot, hívta fel a figyelmet Venczel Attila városi főjegyző, amire Hajdó Csaba azt mondta, hogy a pályázat leadásakor kell teljesüljenek a szükséges feltételek, majd a testület elfogadta a tervezetet.
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