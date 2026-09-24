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Két év után derült ki: esélytelen pályázatért lobbiztak

Nem maradt más lehetőség, a testületnek meg kellett szavaznia a kistermelői inkubátorház pályázatának a lemondását is

Nem maradt más lehetőség, a testületnek meg kellett szavaznia a kistermelői inkubátorház pályázatának a lemondását is. Archív

Fotó: Olti Angyalka

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Hivatalosan is búcsút mondott Székelyudvarhely a kistermelői inkubátorháznak az önkormányzat csütörtöki ülésén, egy amatőr hiba miatt meghiúsult a művészeti iskola felújítása is. De vannak jó hírek is: két napelempark létrehozására pályázik a város.

Széchely István

2026. szeptember 24., 15:002026. szeptember 24., 15:00

Sok pénzt veszít Székelyudvarhely a meg nem valósult pályázatokon, és a beruházások előkészítésére elköltött pénzek is kárba vesztek, derült ki az önkormányzati képviselő-testület csütörtöki, harmincöt napirendi pontot tartalmazó maratoni ülésén.

„Az önkormányzatnak el kell fogadnia egy olyan tanácsi határozatot, amely a kistermelői inkubátorház pályázatának a lemondásáról szól. Ritka méltatlan, hogy ennek az önkormányzati csapatnak 2026-ban ezzel a pályázattal kell foglalkoznia. Ezt a pályázatot Derzsi László önkormányzati képviselő kollégának köszönhetően nyerte meg a város a 2020-as évek legelején, nem tudta befejezni, 2023-ban lemondták, de elfelejtették ezt megtenni az elmúlt három évben hivatalosan is, ennek megfelelően ez a feladat ennek az önkormányzatnak jutott. Mondanom sem kell, hogy mennyire felelőtlen dolog ez az egész. Annál is inkább, mert

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másfél millió lej közpénz ment el egy olyan pályázatra, amit a végén nem fog tudni megvalósítani a város.

Másfél millió lejből most rengeteg dolgot lehetne csinálni. Igaz, hogy voltak időszakok, amikor a város dúskált a pénzben, de 2024-ben ezt a várost már mínusz 25 millió lejjel vettük át” – fogalmazott az ülésen Szakács-Paál István polgármester.

Amatőr hiba, elbukott finanszírozás

Egy amatőr hiba miatt csúfosan elbukta a város a Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola felújításának a pályázati finanszírozását is. A pályázatot 2024 szeptemberében, pár héttel azelőtt nyújtották be, hogy az új városvezetés átvette volna az irányítást. A pályázatíró cég egész egyszerűen lekéste az elméleti középiskolák részére kiírt pályázati határidőt, így a szakiskolák számára szóló kiíráson nyújtották be a pályázatot, erről viszont „elfelejtettek szólni”.

„Két év úgy telt el, hogy a pályázatról azt hittük, hogy veszíteni fog, mi magunk lobbiztunk azért a Központi Fejlesztési Régiónál, hogy erre a forrásra tegyenek még rá egy kicsi pénzt, mert ott vagyunk gyakorlatilag a vonalnál, és szeretnénk, ha a Palló Imre-iskolát is fel tudnánk újítani. Tettek rá pénzt, a lobbinknak köszönhetően is, és utána kiderült, hogy egész egyszerűen

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egy rossz pályázati kiírásba tették le a Palló Imre-iskola felújítását”

– foglalta össze a történteket a polgármester.

A „nap végén” kiderült az is, hogy azért adták le a pályázatot egy olyan kiíráson, ahol semmi keresnivalója nem volt az elméleti líceumnak, hogy a pályázatíró cég megkapja a pénzt a szerződése azon részére is, amely a leadásra vonatkozott – fűzte hozzá.

Ezzel kapcsolatban az ülés egy későbbi részében Hajdó Csaba képviselő javasolta, hogy a gazdasági és költségvetési szakbizottság részvételével hozzanak létre egy munkacsoportot és

kezdjék meg egy nyilvános veszteségleltár létrehozását.

Nem kizárt, hogy a meg nem valósult pályázatok esetében emberek és cégek juttatást kaptak, ami nem jár nekik, ezért Hajdó szerint a jogi infrastruktúráját is meg kellene teremteni annak, hogy utána lehessen menni ezeknek a pénzeknek, hiszen az az udvarhelyiek pénze.

A városháza és a kórház számára is pályáznak napelempark kiépítésére

Két napelempark létrehozására is pályázik a város, az erről szóló határozattervezeteket is elfogadta a testület. A városháza pályázatának megvalósulása után a megtermelt áramot a város által fizetett villamosenergia-fogyasztás kiváltására fordítják: az önkormányzati intézmények, az iskolák, az óvodák, a sportlétesítmények, a helyi közigazgatás épületei, valamint a közvilágítás áramellátását kívánják biztosítani a napelemparkkal.

Ennek a teljesítménye 2 megawatt lesz, és egy legalább 4 megawattos tárolórendszer tartozik majd hozzá.

A napelemparkot egy, a Kerekerdővel határos, háromhektáros területen építik ki, a beruházás értéke 12,1 millió lej.

A székelyudvarhelyi kórházban egy 400 kilowatt teljesítményű napelemrendszert és egy 800 kilowattos tárolókapacitású akkumulátorrendszert építenének ki. Ha megvalósulna a pályázat, a jelenlegi árakkal számolva a kórház évente mintegy 600–630 ezer lejes energiaszámla-megtakarítást tudna elérni, így a pályázat 550 ezer lejes önrésze már egy év alatt megtérülne – mondta az ülésen Komoróczy Zsolt, a kórház igazgatója.

A szakértői véleményezések hiányoznak, így nem tudja ellenjegyezni a határozatot, hívta fel a figyelmet Venczel Attila városi főjegyző, amire Hajdó Csaba azt mondta, hogy a pályázat leadásakor kell teljesüljenek a szükséges feltételek, majd a testület elfogadta a tervezetet.

Módosítani kellett az Ugron Gábor utcát érintő beruházást, amelyre a város az Anghel Saligny-programban pályázott finanszírozásra még 2021-ben. Az utca felső szakaszán már öt-hat éve kisajátítások kellene történjenek, ám ez nem valósult meg, a szakcég nem boldogul ezzel, így ezt az utcát ki kellett venni a projektből és más utcákat jelölni ki helyette, hogy ne vesszen kárba a finanszírozás. A 3,4 millió lejes értékből 439 ezer lejt a Küküllő utca, 2,96 milliót pedig a Sorsfürdő, valamint a Borsai rét utca korszerűsítésére fordítanak, az Ugron Gábor utcát pedig – a kisajátítások után – saját költségen korszerűsíti a város.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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