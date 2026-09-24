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Kilenc éven át készíthetett gyermekpornográf felvételeket az őrizetbe vett férfi

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Két férfi előzetes letartóztatását indítványozták a gyermekpornográfia gyanújával indult Maros megyei bűnügyben. A rendőrség szerint a két gyanúsított adathordozóiról kiskorúakat szexuális helyzetekben ábrázoló fényképek és videók kerültek elő.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 15:252026. szeptember 24., 15:25

2026. szeptember 24., 15:412026. szeptember 24., 15:41

Újabb részleteket közölt a Maros megyei rendőrség a szerdán kirobbant, gyermekpornográfiával kapcsolatos ügyben. Mint arról beszámoltunk, szerdán három helyszínen – Bukarestben, Kolozsváron és a Suceava megyei Șaru Dorneiben – tartottak házkutatást, és négy személyt őrizetbe vettek.

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Gyermekpornográfia miatt vettek őrizetbe négy személyt
Gyermekpornográfia miatt vettek őrizetbe négy személyt

Három helyszínen tartottak házkutatást szerdán egy gyermekpornográfiával kapcsolatos bűnügyben a Maros megyei szervezett bűnözés elleni rendőrök. Négy személyt vettek őrizetbe a Bukarestben, Kolozsváron és Suceava megyébe kiterjedő akcióban.

A most nyilvánosságra hozott információk szerint az ügyben egy 57 éves férfi is érintett, aki egy másik ügy miatt jelenleg előzetes letartóztatásban van. A nyomozók szerint 2017 júliusa és 2026 júniusának eleje között

mobiltelefonjával több mint 60 olyan fénykép- és videófájlt készíthetett, amelyeken kiskorúak szerepeltek szexuális helyzetekben.

A hatóságok szerint a felvételek többsége akkor készülhetett, amikor a férfi kiskorúakkal létesített szexuális kapcsolatot. A nyomozás szerint

a férfi több mint 30 ilyen fájlt online alkalmazásokon keresztül több tucat alkalommal továbbíthatott is.

A hatóságok közlése szerint 2026. június 3-án három mobiltelefonján összesen 286 fénykép- és videófájlt találtak, amelyek kiskorúakat ábrázolhattak szexuális helyzetekben.

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A nyomozók emellett azt állítják, hogy a férfi 2025 szeptembere és 2026 márciusa között

egy 31 éves férfitól is több, kiskorúakat ábrázoló fényképet és videót kapott online alkalmazásokon keresztül.

A 31 éves férfi adattároló eszközének átvizsgálása során szintén több olyan fénykép- és videófájlt találtak, amelyek a hatóságok szerint kiskorúakat ábrázoltak szexuális helyzetekben.

A jelenlegi eljárásban a hatóságok az említett két – egy 57 és egy 31 éves – férfi előzetes letartóztatását indítványozták – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Maros megye Marosszék Bűnügy
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