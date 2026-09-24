Közel másfélszer jelentkeztek többen a VIBE Epic Class Battle idei kiadására

Fotó: VIBE Epic Class Battle
Lezárult a jelentkezés a VIBE Epic Class Battle második kiírására: 11 megye 37 iskolájából 68 osztály, összesen 1727 középiskolás diák vág neki a decemberig tartó kihívássorozatnak.
A VIBE Fesztivál és a MAKOSZ (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége) közös programja tavaly öt megyéből 46 osztályt és 1193 diákot mozgósított.
– adják hírül a szervezők. Székelyföld és Kolozs megye mellett Bihar, Szilágy, Szatmár, Arad, Temes és Brassó megyei osztályok is beneveztek a 226-2027-es kiadásra. Az Epic Class Battle célja, hogy
és lehetőséget teremtsen arra, hogy az osztályok együtt alkossanak, versenyezzenek, segítsenek másoknak és új élményeket szerezzenek.
A tavalyihoz hasonlóan idén is
„A VIBE számára a fesztiválélményen túl mindig is kiemelten fontos volt a közösségépítés, ezért az Epic Class Battle számunkra különösen értékes kezdeményezés. Nemcsak egy közös élményt szeretnénk adni az osztályoknak, hanem
Például az időmenedzsmentre, egy csapat munkájának megszervezésére és a feladatok leosztására, valamint arra, hogyan lehet hosszabb távon fenntartani egymás motivációját” – olvasható Bodnár A. Barbara, a VIBE Fesztivál programigazgatójának nyilatkozata a közleményben.
Több mint kétszer annyi bejelentés érkezett idén a 112-es segélyhívó számra lakott területek közelében észlelt medvékről Hargita megyében, mint a múlt év azonos időszakában – közölte csütörtökön a Hargita megyei csendőrség.
A kormány elindítja az állami vállalatok vezetésére vonatkozó információkat összesítő guvernanta.gov.ro online platformot.
Noha még zajlanak a tárgyalások és még nem jutottak végleges döntésre, politikai forrásokra hivatkozva máris nyilvánosságra hozott a Digi24 hírportál egy elsődleges „vázlatot” a Siegfried Mureșan által vezetett jövőbeli kormányról.
Noha tegnap még csak egyetlen csíkszeredai kútnál haladta meg a 10 lejt egy liter standard benzin ára, ez mára kibővült a hargitai megyeközpontban több állomásra, illetve begyűrűzött Udvarhelyre is.
Nicușor Dan szerint a romániai társadalom nem kér az előrehozott választásokkal járó négy-öt-hat hónapos kampányból, utcai plakátokból, televíziós politikai hirdetésekből és pártok közötti vitákból.
Egy Ukrajna felől behatoló drón négy percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Suceava megyei Solca közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett.
Több intézkedést is bejelentettek a Bákó megyei hatóságok, miután szerdán reggel a 12A jelzésű országúton leszakadt egy fémhíd egy nagy teherbírású jármű súlya alatt Csobányosnál.
A neve nem szerepel rajta, a törvényszék szerint mégis Wass Albertet ábrázolja. Székelyudvarhely városát köztéri szobor eltávolítására köteleznék, miután az írót – egy 1946-os népbírósági ítélet alapján – háborús bűnösként tartják számon Romániában.
Kézdivásárhely több utcájában is szünetel az ivóvízellátás szeptember 24-én, csütörtökön – közölte a Hydrokov regionális közmű-szolgáltató.
szóljon hozzá!