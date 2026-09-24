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Közel másfélszer jelentkeztek többen a VIBE Epic Class Battle idei kiadására

• Fotó: VIBE Epic Class Battle

Fotó: VIBE Epic Class Battle

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Lezárult a jelentkezés a VIBE Epic Class Battle második kiírására: 11 megye 37 iskolájából 68 osztály, összesen 1727 középiskolás diák vág neki a decemberig tartó kihívássorozatnak.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 13:142026. szeptember 24., 13:14

A VIBE Fesztivál és a MAKOSZ (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége) közös programja tavaly öt megyéből 46 osztályt és 1193 diákot mozgósított.

Idén a résztvevő megyék száma több mint a duplájára nőtt

– adják hírül a szervezők. Székelyföld és Kolozs megye mellett Bihar, Szilágy, Szatmár, Arad, Temes és Brassó megyei osztályok is beneveztek a 226-2027-es kiadásra. Az Epic Class Battle célja, hogy

az erdélyi magyar középiskolásokat egy közös kihívás keretében összehozza,

és lehetőséget teremtsen arra, hogy az osztályok együtt alkossanak, versenyezzenek, segítsenek másoknak és új élményeket szerezzenek.

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A tavalyihoz hasonlóan idén is

kreatív, közösségi, kulturális, természetvédelmi és társadalmi feladatokat kell teljesíteniük.

„A VIBE számára a fesztiválélményen túl mindig is kiemelten fontos volt a közösségépítés, ezért az Epic Class Battle számunkra különösen értékes kezdeményezés. Nemcsak egy közös élményt szeretnénk adni az osztályoknak, hanem

Idézet
olyan készségek fejlesztésére is lehetőséget teremtünk, amelyek az iskolai oktatásban kevésbé kapnak hangsúlyt.

Például az időmenedzsmentre, egy csapat munkájának megszervezésére és a feladatok leosztására, valamint arra, hogyan lehet hosszabb távon fenntartani egymás motivációját” – olvasható Bodnár A. Barbara, a VIBE Fesztivál programigazgatójának nyilatkozata a közleményben.

Belföld Oktatás Vibe
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