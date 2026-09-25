Szombaton rajtol a tömegfutás Székelyudvarhelyen – ezekre kell figyelni

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Szeptember 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor rajtol el a 15. IPSE Városi Tömegfutás. A rendezvény idején több útszakaszt is lezárnak, így a szervezők a futókat és az autósokat egyaránt arra kérik, hogy időben készüljenek fel a forgalmi változásokra.
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2026. szeptember 25., 11:382026. szeptember 25., 11:38
Az esemény zavartalan lebonyolítása érdekében az autósokat arra kérik, hogy szeptember 25-én,
Ezen a területen ugyanis a rendezvényhez szükséges eszközök, valamint a résztvevők és a nézők is helyet kapnak.
Szombaton 6 és 12 óra között teljes útlezárás lesz érvényben a II. Rákóczi Ferenc utca Kuvar és Csere utcák közötti szakaszán.
Az érintett utcák: II. Rákóczi Ferenc utca – Hunyadi János utca – Wesselényi Miklós utca – Nicolae Bălcescu utca – Vásártér utca – Kornis Ferenc utca – Villanytelep utca – Tompa László utca – Kőkereszt tér – Városháza tér – Kossuth Lajos utca.
A lezárások várhatóan nem okoznak hosszabb fennakadást:
Az autósoknak így legfeljebb 10–15 perces várakozással kell számolniuk. A szervezők előre is köszönik a közlekedők türelmét és megértését.
A tömegfutás résztvevőit arra kérik, hogy tartsák szem előtt: a rendezvény nem verseny. Nincs időmérés és nincs díjazás a gyorsabb teljesítésért, ezért
A futás során a résztvevők figyeljenek egymásra, és ne hagyják el a kijelölt útvonalat. Ha valaki megsérül, vagy valamilyen okból nem tudja folytatni a futást, azt minél hamarabb jelezzék a szervezőknek vagy a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőröknek.
A 15. IPSE Városi Tömegfutás szombaton 10 órakor rajtol. A rendezvény teljes szabályzata ide kattintva érhető el, a futás útvonala pedig ezen a térképen tekinthető meg.
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