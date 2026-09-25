Szombaton rajtol a tömegfutás Székelyudvarhelyen – ezekre kell figyelni

Szeptember 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor rajtol el a 15. IPSE Városi Tömegfutás. A rendezvény idején több útszakaszt is lezárnak, így a szervezők a futókat és az autósokat egyaránt arra kérik, hogy időben készüljenek fel a forgalmi változásokra.

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Az esemény zavartalan lebonyolítása érdekében az autósokat arra kérik, hogy szeptember 25-én,

pénteken délutántól szombaton délig ne parkoljanak a rajt- és célzónában, vagyis a Stúdió Mozi előtti útszakaszon.

Ezen a területen ugyanis a rendezvényhez szükséges eszközök, valamint a résztvevők és a nézők is helyet kapnak. Forgalomkorlátozások szombat délelőtt Szombaton 6 és 12 óra között teljes útlezárás lesz érvényben a II. Rákóczi Ferenc utca Kuvar és Csere utcák közötti szakaszán.

A futás ideje alatt, 9.50-től, a résztvevők útvonalát is lezárják a gépjárműforgalom elől.

Az érintett utcák: II. Rákóczi Ferenc utca – Hunyadi János utca – Wesselényi Miklós utca – Nicolae Bălcescu utca – Vásártér utca – Kornis Ferenc utca – Villanytelep utca – Tompa László utca – Kőkereszt tér – Városháza tér – Kossuth Lajos utca. Hirdetés A lezárások várhatóan nem okoznak hosszabb fennakadást:

ahogy a futók elhaladnak az egyes útszakaszokon, a rendőrség fokozatosan feloldja a korlátozásokat.

Az autósoknak így legfeljebb 10–15 perces várakozással kell számolniuk. A szervezők előre is köszönik a közlekedők türelmét és megértését. Nem a versenyzésről szól A tömegfutás résztvevőit arra kérik, hogy tartsák szem előtt: a rendezvény nem verseny. Nincs időmérés és nincs díjazás a gyorsabb teljesítésért, ezért

a rajtnál és a befutónál különösen fontos a türelem, a lökdösődés és tülekedés elkerülése.