A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei azzal gyanúsítják Cristian Pomohaci népdalénekest, hogy online alkalmazásokon keresztül olyan fényképeket és videófelvételeket készített és osztott meg, amelyeken kiskorúakkal folytat szexuális viszonyt.

Székelyhon 2026. szeptember 24., 19:182026. szeptember 24., 19:18

A DIICOT marosvásárhelyi munkatársai szerdán

három helyszínen tartottak házkutatást Bukarestben, Kolozsváron és a Suceava megyei Șaru Dornei településen egy gyermekpornográfiával kapcsolatos ügyben

– nyilatkozták csütörtökön ügyészségi források az Agerpresnek. A nyomozati anyag szerint 2025 márciusa és 2026 márciusa között négy gyanúsított, akik közül az egyik egy másik ügyben előzetes letartóztatásban van,

online üzenetküldő szolgáltatások és közösségi oldalak segítségével beszerzett, birtokolt, tárolt és terjesztett 4 és 16 év közötti kiskorúakat explicit szexuális pózokban ábrázoló videókat

– közölte a DIICOT szerdán. Bár a közleményben nem említik Pomohaci nevét, ügyészségi források szerint a gyanúsított az 57 éves népdalénekes és volt ortodox pap, aki június óta előzetes letartóztatásban van, miután két ügyben is – kiskorúak elleni szexuális bántalmazás és drogkereskedelem – vádat emeltek ellene a DIICOT ügyészei. A DIICOT ügyészei most egy harmadik büntetőeljárást is indítottak ellene, amelyben

egy 31 éves bűntársával együtt gyermekpornográfia bűntettével gyanúsítják, és előzetes letartóztatásukat kérik a Maros megyei törvényszéken.