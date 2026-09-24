Fotó: Facebook/Cristian Pomohaci
A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei azzal gyanúsítják Cristian Pomohaci népdalénekest, hogy online alkalmazásokon keresztül olyan fényképeket és videófelvételeket készített és osztott meg, amelyeken kiskorúakkal folytat szexuális viszonyt.
A DIICOT marosvásárhelyi munkatársai szerdán
– nyilatkozták csütörtökön ügyészségi források az Agerpresnek.
A nyomozati anyag szerint 2025 márciusa és 2026 márciusa között négy gyanúsított, akik közül az egyik egy másik ügyben előzetes letartóztatásban van,
– közölte a DIICOT szerdán.
Bár a közleményben nem említik Pomohaci nevét, ügyészségi források szerint a gyanúsított az 57 éves népdalénekes és volt ortodox pap, aki június óta előzetes letartóztatásban van, miután két ügyben is – kiskorúak elleni szexuális bántalmazás és drogkereskedelem – vádat emeltek ellene a DIICOT ügyészei.
A DIICOT ügyészei most egy harmadik büntetőeljárást is indítottak ellene, amelyben
A DIICOT csütörtöki közleménye szerint az 57 éves gyanúsított 2017 júliusa és 2026 június eleje között mobiltelefonjával több mint 60 fotót és videót készített kiskorúakról explicit szexuális tevékenység közben.
Az ügyészek állítása szerint a felvételek többségét a gyanúsított azokról a kiskorúakról készítette, akikkel saját maga folytatott szexuális viszonyt.
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