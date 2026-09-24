142 millió lejt ad az ügyvivő kormány a romániai kultúrára

A kormány csütörtöki ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia és egy athénéum finanszírozására. számára 50 településen.

Székelyhon 2026. szeptember 24., 16:582026. szeptember 24., 16:58 2026. szeptember 24., 17:002026. szeptember 24., 17:00

Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A támogatásról az RMDSZ-es Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium javaslatára döntött az ügyvivő Bolojan-kabinet. A döntés szerint a kormány a személyi jövedelemadóból befolyt összeg két százalékát az önkormányzatok alárendeltségében működő előadóművészeti intézmények támogatására fordítja.

Összesen 75 romániai színház, bábszínház, néptáncegyüttes, opera és filharmónia kap 143 millió lej támogatást

– jelentette be Cseke Attila. A támogatott intézmények között van a Szatmárnémeti Északi Színház és annak Harag György Társulata, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. A támogatás főként a székelyföldi kulturális intézményeknek jelent segítséget, melyeket kizárólag a megyei és helyi önkormányzatok tartanak fenn.

Hargita megyében támogatást kap a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház.

A fejlesztési minisztérium honlapján közzétett lista szerint a támogatás összege változó. A magyar teátrumok közül a nagyváradi Szigligeti Színház és a szatmárnémeti Északi Színház részesül a legnagyobb, mintegy 3 millió lejes (200 millió forint) támogatásban. Az anyagi segítségből a kolozsvári, nagyszebeni, marosvásárhelyi és temesvári bábszínházak, valamint a nagyvárosokban működő filharmonikusok, szimfonikus zenekarok is részesülnek. A kisebb városok néptáncegyüttesei, táncszínházai szintén jogosultak a bukaresti kormánytámogatásra. Így a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház, a székelyudvarhelyi Udvarhely Néptáncműhely és a csíkszeredai Hargita Székely Néptáncszínház is kedvezményezettek között van – közölték.