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142 millió lejt ad az ügyvivő kormány a romániai kultúrára

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A kormány csütörtöki ülésén 142,7 millió lejt különített el 75 színház, opera, filharmónia és egy athénéum finanszírozására. számára 50 településen.

Székelyhon

2026. szeptember 24., 16:582026. szeptember 24., 16:58

2026. szeptember 24., 17:002026. szeptember 24., 17:00

Az ügyvivő kabinet közleménye szerint olyan kulturális intézményekről van szó, amelyek az önkormányzatok alárendeltségében működnek – ismerteti az Agerpres.

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A támogatásról az RMDSZ-es Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium javaslatára döntött az ügyvivő Bolojan-kabinet.

A döntés szerint a kormány a személyi jövedelemadóból befolyt összeg két százalékát az önkormányzatok alárendeltségében működő előadóművészeti intézmények támogatására fordítja.

Összesen 75 romániai színház, bábszínház, néptáncegyüttes, opera és filharmónia kap 143 millió lej támogatást

– jelentette be Cseke Attila.

A támogatott intézmények között van a Szatmárnémeti Északi Színház és annak Harag György Társulata, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház.

A támogatás főként a székelyföldi kulturális intézményeknek jelent segítséget, melyeket kizárólag a megyei és helyi önkormányzatok tartanak fenn.

Hargita megyében támogatást kap a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház.

A fejlesztési minisztérium honlapján közzétett lista szerint a támogatás összege változó. A magyar teátrumok közül a nagyváradi Szigligeti Színház és a szatmárnémeti Északi Színház részesül a legnagyobb, mintegy 3 millió lejes (200 millió forint) támogatásban.

Az anyagi segítségből a kolozsvári, nagyszebeni, marosvásárhelyi és temesvári bábszínházak, valamint a nagyvárosokban működő filharmonikusok, szimfonikus zenekarok is részesülnek.

A kisebb városok néptáncegyüttesei, táncszínházai szintén jogosultak a bukaresti kormánytámogatásra. Így a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház, a székelyudvarhelyi Udvarhely Néptáncműhely és a csíkszeredai Hargita Székely Néptáncszínház is kedvezményezettek között van – közölték.

A forrásokat a fejlesztési minisztériumhoz szeptember 10-ig benyújtott igénylések alapján osztották szét, összesen 50 település önkormányzata kap pénzt erre a célra Arad, Argeș, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoșani, Brassó, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Fehér, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Iași, Kolozs, Konstanca, Kovászna, Krassó-Szörény, Maros, Máramaros, Neamț, Prahova, Suceava, Szatmár, Szeben, Temes, Tulcea, Vaslui, Vâlcea és Vrancea megyében.

Belföld
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